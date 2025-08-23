Mladí nechtěli na pole, tak farmáři pomohl s pěstováním cibule a ředkviček robot

Mladý farmář Marek Řeřicha je jeden ze tří zemědělců, kteří na jihu Čech letos vyzkoušeli autonomního robota k pěstování zeleniny v ostrém provozu. Stroj firma Terms z Plané u Českých Budějovic prezentuje na Zemi živitelce. Současný model se umí sám nabíjet z nabíječky, napouštět si vodu a vyměňovat si zařízení pro práci.

Je dlouhý přes dva metry a skoro stejně tak široký. Váží tunu a půl, má dva pásy a jednu ruku, kterou si sám třeba strčí kabel do nabíječky. To je vizitka autonomního robota s názvem Robot Farmer.

Vyvinula ho společnost Terms z Plané u Českých Budějovic a nyní ho představuje před areálem výstaviště, kam míří tisíce lidí na Zemi živitelku. Kdo bude mít štěstí, může na stánku ochutnat ředkvičky, které robot vypěstoval úplně sám.

„Náš Farmer je vhodný pro menší a střední zemědělce. Robota pohání elektřina, ze solárních panelů se může dobíjet, ale jinak se sám umí připojit k dobíjecí stanici,“ popisuje marketingová ředitelka Termsu Michaela Slavíček.

Jihočeská společnost Roboton představila na agrosalonu Země živitelka svůj automatický zemědělský robot Roboton Farmer. Na snímku je marketingová specialistka společnosti Michaela Slavíček.
„Věříme, že náš stroj k oboru přitáhne mladé lidi. Protože ti moc nechtějí pracovat v zemědělství, toto by je mohlo přitáhnout. Protože nebudou jen denně dělat tvrdou a náročnou práci, ale trošku si to zkombinují s umělou inteligencí a moderními technologiemi,“ doufá Slavíček.

Mladý farmář Marek Řeřicha je jedním ze tří zemědělců, kteří na jihu Čech robota letos vyzkoušeli k pěstování zeleniny. Měl ho zdarma na čtyři měsíce. Vybral si ho proto, že nemohl sehnat mladé lidi na práci na poli.

V zemědělství chybí pracovníci, podniky a farmáři je nahrazují roboty

„Nikdo v mém věku nechtěl. Kamarádi občas pomohli. Když jsem obešel vesnici, lidi nad 60 let byli nadšení. Jenže starší člověk ve 30 stupních Celsia na poli celý den není úplně šťastné řešení,“ vyprávěl farmář.

Robot u něj pěstoval mrkev a cibuli na ploše půl hektaru od jara do léta. „Tým z Termsu ho přivezl, nastavil a byl u setí. Pak to bylo na mně. První dva týdny se vychytávaly mouchy, pak pracoval bez problémů,“ hodnotil Řeřicha. Robota naprogramovali na určitou plochu, trasu, řádky. Zeleninu zaléval, v záhonech plel. Farmář ho ovládal pomocí aplikace v mobilu. „Kliknete do telefonu a robot s extrémní přesností jede, udělá, co mu zadáte. Jen nastavíte, kolik vody či hloubku pletí,“ řekl Řeřicha.

Před srnou i koncem pole zastaví

Robot má senzory, díky nimž zastaví u překážky. Navíc okraj pole, který není vyznačený GPS, je jakoby mrtvá zóna. Kdyby tam zajel, vypne se. „Ale také ho učíme, aby uměl některé překážky rozeznat sám. Kdyby před ním třeba přeběhla srna, zastaví, zkontroluje, že je pryč a bude pokračovat,“ popsala Slavíček.

Na základě těchto zkušeností technici Robot Farmer vylepšují softwarově i hardwarově k čím dál větší samostatnosti. „V současnosti si sám umí dojet do dokovací stanice a nabít se, doplnit si vodu, vše udělá pomocí ramene. Má speciální nástavec a na něj si dá nástroj, který potřebuje, například pro přípravu půdy, pro pletí nebo setí. Na vás je, abyste mu doplnil semínka do seček. Zatím si je neumí nasypat sám, ale věřím, že na tom zapracujeme,“ naznačila Slavíček.

Cílem dalšího vývoje tedy je, aby byl robot zcela autonomní. To znamená, že se mu zadá, aby vytvořil záhon například ředkviček. On si vybere nástavec, zaseje a pak se o ně postará.

Firma by chtěla příští rok stroje pronajímat už za peníze, přesnou částku neuvedla, ale odvíjela by se od velikosti pole, činností a vybavení robota.

