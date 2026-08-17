Rodinný festival v Malovicích láká na divadlo, tanec, hudbu a nový cirkus

Rodinný festival v Malovicích na Prachaticku láká pošesté návštěvníky na divadlo, tanec, hudbu a nový cirkus. Bývalá zemědělská usedlost Švestkový dvůr i malovická náves ožije od pátku do soboty také loutkářskými představeními a kreativními dílnami pro děti i dospělé. ČTK o tom informovala Zuzana Bednarčiková z propagace spolku Švestkový dvůr.
"Dvoudenní program přivádí do Malovic špičkové soubory i tvůrce a nabízí inscenace, hravé dílny a interaktivní projekty pro děti i dospělé. Program propojuje profesionální divadelní soubory, cirkusové umělce, loutkáře i výtvarníky," uvedla Bednarčiková. Festival spojuje umění s místem a stejně jako v předchozích letech se rozšíří do venkovních prostor Malovic. Představení propojí publikum, umělce a místní komunitu.
Letos přehlídku navštíví soubory Buchty a loutky, FysioArt, Le Cabaret Nomade, Ufftenživot, Anička a letadýlko či BudeCirkus, který povede i žonglérské dílny. Program doplní také Plum Lab, což je koncept Švestkového Dvora zaměřený na otevřenou hru, kreativní objevování a společné tvoření. "Festival je tak ideální příležitostí pro rodiny, které hledají inspirativní, hravý a společný zážitek," dodala Bednarčiková.
Švestkový Dvůr, z. s. působí od roku 2015 v areálu bývalé venkovské usedlosti, která byla díky projektu Divadla Continuo přebudována do podoby multifunkčního kulturního prostoru s divadelním sálem. Kromě zázemí pro umělce všech oborů nabízí workshopy pro mateřské, základní i střední školy a pro pedagogy a lektory. Zaměřuje se také na práci se seniory při projektu Sen-i-um, festivalu Old Fashioned a Platformě Art60+.