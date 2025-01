Rok 2025 na jihu Čech: další úleva v dopravě i nové prostory pro seniory

1 Doprava

Následující rok ten končící v novinkách v oblasti dopravy jen těžko překoná, přesto se mohou řidiči i obyvatelé jihu Čech těšit na jednu novou a velmi zásadní stavbu. Bude to 9,5 kilometru dlouhý obchvat Lišova a Štěpánovic na Českobudějovicku. Denně tudy projede kolem deseti tisíc vozidel, takže si obyvatelé města a obce oddychnou od velkého provozu. Navíc nová vozovka zajistí plynulejší provoz na rušné silnici z Českých Budějovic do Třeboně a Jindřichova Hradce. Miliardová akce má být hotová do podzimu.

„Komunikace, jejíž součástí jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky, zajistí vyšší bezpečnost dopravy. Obyvatelé obou obcí se mohou těšit na méně hluku a lepší životní prostředí. V přípravě je také navazující stavba z Vranína do Třeboně,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Tlak na pokračování ale není tak velký, protože se v posledních letech na jihu Čech do dopravy obrovsky investuje a tento projekt nemá až takovou prioritu.

ŘSD má také v plánu dokončit stavbu střediska správy a údržby dálnice D3 nad Borkem u Budějovic za zhruba půl miliardy. Bude v něm technika či sůl na údržbu obchvatu krajského města i dalších částí dálnice na jihu Čech. Pracovat tam bude přibližně 50 silničářů. Prozatím funguje podobné středisko na D3 jen u Chotovin na Táborsku.

„Údržbu tuto zimu zajistíme právě odtud, ale máme k dispozici odloučené pracoviště v Budějovicích. Takže věřím, že všechno zvládneme,“ uvedl Mátl. Borek má začít fungovat od zimní sezony 2025/2026. Výstavbu dalšího střediska plánuje ŘSD zahájit v roce 2025 v Kaplici.

Jihočeský kraj by pak chtěl ještě do konce roku začít s pracemi na jižním obchvatu Tábora, v rozpočtu má připravených 53 milionů. „V prvním pololetí roku 2025 bychom soutěžili zhotovitele a na konci roku mohli začít stavět,“ upozornil hejtman Martin Kuba.

Dál to bude především rok příprav, výkupů pozemků, získávání povolení či pokračování prací. Týká se to například rozestavěného obchvatu Kaplice, projektu silnice kolem Husince či Blatné nebo pokračování jižní tangenty na jihu od Budějovic z Roudného k Nové Vsi.

2 Zdravotnictví, sociální oblast

V oblasti zdravotnictví nastane na podzim zlomový okamžik, českobudějovická nemocnice definitivně opustí dolní areál a bude fungovat už jen v tom horním, který se roky rozrůstá a modernizuje. „Z dolního areálu přestěhujeme ještě ortopedii, oční a ORL,“ upřesnil ředitel zařízení Michal Šnorek.

A opuštěnou lokalitu se chystá Jihočeský kraj kompletně proměnit a postupně tam do roku 2027 investovat 1,7 miliardy. Vybuduje tam byty nebo centrum pro lidi s alzheimerem a obdobnými chorobami. Část by měla být také soukromá. Celý prostor se příští rok začne měnit, začalo tam totiž bourání bývalé budovy Čevaku. Na její místo se má za pár let přestěhovat vedlejší Lidl. Podle developerského projektu Vlastislava Břízy, majitele Koh-i-nooru, by na těchto pozemcích poblíž Mánesovy ulice rovněž měly vyrůst bytové domy.

Dále je v sociální oblasti naplánovaná přístavba domovů pro seniory v Třeboni a Českých Velenicích, dohromady za stovky milionů. Obě akce mají být hotové už příští rok, stejně tak chráněné bydlení v Prachaticích. A dále čeká rozšíření třeba Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích na Strakonicku.

3 Školství

Stačí se podívat na rozpočet Jihočeského kraje, jen z něj má přes 800 milionů zamířit v roce 2025 do školství. Jen stručný výčet největších akcí – přístavba MŠ a ZŠ Trhové Sviny na Budějovicku, proměna sportovní haly v Dačicích na Jindřichohradecku, novostavba na Gymnáziu Český Krumlov, která bude trvat déle. Ve velkém se bude investovat také do oprav škol a školek. Jen v Budějovicích spolknou skoro sto milionů modernizace MŠ Zeyerova a Větrná.

4 Kultura, turismus

Mezi největší kulturní akce na jihu Čech bude příští rok opět patřit Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Hlavními hvězdami 34. ročníku budou španělský kytarista Pablo Sáinz-Villegas a izraelský houslový virtuos Maxim Vengerov. Z českých umělců se představí Jan Budař a Václav Kopta s projektem Nevážná klasika. Festival se uskuteční od 11. července do 2. srpna.

„Zahajovací koncert Nečekané baroko jsme umístili na jezírko do zámeckého parku. Zážitkem bude už i cesta k jezírku. Ta bude lemovaná tisíci svícemi, návštěvníci cestou potkají barokní postavy – performery z uskupení Run OpeRun,“ zve ředitelka festivalu Gabriela Rachidi.

Festival Mighty Sounds zaměřený na ska, punk či reggae bude od 27. do 29. června na letišti Aeroklubu Tábor. Účast potvrdila švédská streetpunková kapela Perkele, britská streetpunková skupina Booze and Glory, ska bude hrát americká kapela The Toasters.

Otáčivé hlediště v Krumlově příští rok nabídne jednu premiéru, představení pro děti Herkules. Opera Jihočeského divadla se vrátí s titulem Mesiáš. Činohra nabídne tři hry, Psa baskervillského, Decameron a loňskou premiéru Rozum a cit.

Letos na podzim museli organizátoři kvůli nepříznivému počasí na příští rok odložit festival Táborská setkání, který připomene 600 let od úmrtí Jana Žižky.

Zlom by mohl nastat na Šumavě. Díky větší populaci tetřeva hlušce a zvětšení klidových území by se turisté mohli v červenci dočkat zpřístupnění Luzenského údolí, jímž vede cesta k hraničnímu přechodu s Německem Modrý sloup.

„Usilovně pracujeme na tom, abychom ho otevřeli pro veřejnost od 15. července příštího roku v souladu s povolovacími procesy,“ prohlásil nedávno ministr životního prostředí Petr Hladík.

5 Městské investice

Město Písek už v lednu začne stavět bazén za 388 milionů. Provoz by mohl zahájit na podzim 2026. Je to jedna z největších akcí Písku v novodobé historii. V Budějovicích musí dokončit rekonstrukci kulturního domu Slavie. Město na stavbu dostalo dotaci 177 milionů z Národního plánu obnovy. Když to nestihne, hrozí ztráta dotace. Projekt se navíc z plánovaných více než 500 milionů prodražuje zhruba na 700 milionů. V krajském městě je naplánované i zahájení velké rekonstrukce Rudolfovské třídy v části blízko centra.

Hodně se bude investovat i v Jindřichově Hradci. „Mezi největší akce patří obnova zámeckého pivovaru,“ uvedl starosta Michal Kozár s tím, že město počítá s investičními výdaji ve výši 1,3 miliardy.

6 Sport

A je tu sport. Jedna z hlavních akcí se na jihu Čech uskuteční na jaře. České Budějovice budou od 9. do 20. dubna hostit mistrovství světa v ledním hokeji žen a půjde o premiéru šampionátu v Česku.

Chystá se fanzona na hlavním náměstí Přemysla Otakara, VIP zóna v letním kině Háječek i silné zapojení škol. Pořadatelé i zástupci města či kraje chtějí, aby akcí žil celý kraj. „Přejeme si, aby to nebyly jen dva týdny hokejových zápasů, ale něco, co nadchne celý region a najdeme díky tomu i nové budoucí hokejisty,“ zdůraznil Petr Bříza, viceprezident Českého hokeje.

Na podzim se potřetí v historii pojede na území České republiky mistrovství světa WRC rallye. Bude to tentokrát dvanáctý podnik kalendáře, třetí od konce, a to v termínu od 16. do 19. října. Pořadatelé ještě neupřesnili trasu, ale znovu by se mělo jet i v jihočeské části Šumavy.

Po loňském těsném vypadnutí ve čtvrtfinále mají opět smělé ambice hokejisté Českých Budějovic. Poslední duel základní části sehrají 4. března, o pár dnů později by je mělo čekat play off.

Volejbalisté Jihostroje mají před sebou nabitý kalendář plný extraligových duelů, dva odehrají i v Lize mistrů. Základní část dokončí 8. března, pak zahájí boje v play off. Jihočeši obhajují titul z loňské sezony.

Dva jihočeské celky na opačných koncích tabulky čeká druhá polovina sezony v nejvyšší basketbalové lize. Zatímco písečtí Sršni se pohybují u čela, postoupí do nadstavby A1 a budou hrát poprvé v historii play off, nováček z Jindřichova Hradce se bude snažit o záchranu.

Své termíny v kalendáři najdou i fanoušci motoristického sportu. V březnu, konkrétně 14. a 15. , je v plánu třináctý ročník rallye pravidelnosti Czech New Energies Rallye. Jednodenní setinová rallye klasických vozidel s názvem Spring Classic má termín 13. dubna.

Hlavní událostí bude dvaapadesátý ročník Rallye Český Krumlov. „Soutěž se tentokrát uskuteční o týden později, pojede se 23. a 24. května. Největší česká setinová rallye veteránů South Bohemia Classic pak znovu odstartuje na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. , a to 5. září,“ uvedl jednatel ČK motorsport Pavel Kacerovský.

Od 8. do 10. srpna budou Prachatice dějištěm dalšího ročníku nejstaršího závodu na okruhu Xterra v terénním triatlonu.