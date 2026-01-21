Na zámku Kratochvíle půjde už o třetí bruslení na tamním vodním příkopu. Akce začíná v pátek v 16 hodin. A tentokrát si lidé ze zámku pro bruslaře připravili i online předprodej vstupenek, aby předešli frontám u pokladen.
Na Kratochvíli si můžete zabruslit pod nasvíceným zámkem či si přímo na ledu koupit třeba svařík či punč.
Desítkami svíček chtějí zpříjemnit noční bruslení i v Lipně nad Vltavou. Hladina největší české přehrady už dostatečně zamrzla, že část bude v pátek připravená k nočnímu zážitku. V Lipně se začíná v pátek v 18 hodin.