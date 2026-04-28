Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody

Autor: ČTK
  16:32aktualizováno  16:32
Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek let. Rybáři se proti ubývající vodě snaží bojovat. Na podzim vynechali výlov u dvou desítek rybníků a při výlovu dalších se snažili co nejvíce vody zadržet v krajině, informoval provozní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Ze zhruba 75 milionů kubických metrů vody, kterou zadržujeme v našich rybnících, tak v současné době máme spočítanou bilanci, že nám jí chybí více než 20 procent,“ uvedl Kukačka.

Voda chybí nejen v rybnících, ale i řekách. „Podobné sucho je obvyklé třeba v srpnu, nikdy ne na jaře. Naposledy bylo tak málo vody kolem roku 1990,“ řekl provozní ředitel.

Dodal, že na hospodaření společnosti může mít sucho zásadní dopad. „Rybníky mají poměrně značný odpar, mnohem větší, než bylo historicky obvyklé. Viním z toho hlavně východní vítr, protože je extrémně suchý,“ uvedl Kukačka.

Chybí sníh

Z rybníků teď ubývá centimetr vody každé dva až tři dny. V krajině navíc chybějí zimy s dostatečným množstvím sněhu, ze kterého se při tání uvolňuje vlhkost postupně.

Na podzim rybáři vybrali zhruba 20 rybníků s malým množstvím vody, které z výlovů vynechali. U ostatních výlovů se snažili s vodou dobře hospodařit. „Ve zkratce je to reorganizace systému vypouštění kaskád rybníků tak, abychom co nejefektivněji vodu zachytili v krajině,“ uvedl Kukačka.

Podle množství vody v rybnících také společnost volí rybí násadu. „Rybníky, které mají extrémně málo vody a máme trošku šanci, že se tam voda dotáhne, tak jsme nasadili, nebo plánujeme nasadit třeba milimetrová embrya. A zase tržní ryby, abychom jich měli dostatek a dokázali pokrýt poptávku, jsme nasadili do těch rybníků, které mají dostatek vody,“ doplnil Kukačka.

Hlavní činností společnosti Rybářství Třeboň je chov ryb. Společnost provozuje rybí líheň, sádky, prodejny ryb a vlastní rybářské revíry pro sportovní rybolov. Spravuje 8000 hektarů rybníků. Roční produkce dosahuje 2800 tun ryb, z čehož 80 procent tvoří kapr.

24. listopadu 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Proti sjezdu sudetských Němců přijel do Brna protestovat i Okamura

Hnutí SPD v čele s Okamurou protestuje v Brně proti sjezdu sudetských Němců

Série protestních akcí proti květnovému sudetoněmeckému sjezdu v Brně pokračuje úterním shromážděním organizovaným hnutím SPD. Na Moravském náměstí se jej účastní předseda této vládní strany Tomio...

28. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:41

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  17:31

Zastupitelé Luhačovic odmítli záměr na výstavbu větrných elektráren v okolí

ilustrační snímek

Zastupitelé Luhačovic na Zlínsku odmítli záměr energetické společnosti postavit v okolí města sedm větrných elektráren. Dvě by měly být v místní části...

28. dubna 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Nová výstava v Modré ukáže velkomoravské předměty spjaté s křesťanstvím

ilustrační snímek

Nová výstava v Modré na Uherskohradišťsku ukáže předměty spjaté s počátky křesťanství na Velké Moravě. Návštěvníci uvidí i vojenskou výbavu nebo šperky...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvůr Králové má smlouvu s investorem krytého bazénu a potápěčského centra

ilustrační snímek

Představitelé Dvora Králové nad Labem a soukromé společnosti Modrá studna dnes podepsali smlouvu o spolupráci na vybudování krytého bazénu s centrem pro...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V Třeboni vyroste strom na památku "Wintonova dítěte" Toma Schreckera

ilustrační snímek

Na památku Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, vyroste v Třeboni strom. Schrecker před svou...

28. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi

Zahájení 15. ročníku lázeňské sezony přilákalo desítky tisíc lidí. (28. dubna...

Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...

28. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  17:02

Vysoká škola v Jihlavě a Dukla jednají o vstupu do univerzitní hokejové ligy

ilustrační snímek

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) s hokejovou Duklou připravují podklady pro vstup do Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Projekt univerzitního...

28. dubna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Karviná chystá prodej 14 stavebních pozemků, v lokalitě dokončuje infrastrukturu

ilustrační snímek

Karviná připravuje prodej stavebních pozemků mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro...

28. dubna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi...

Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je...

28. dubna 2026

Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným...

„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...

28. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.