„Ze zhruba 75 milionů kubických metrů vody, kterou zadržujeme v našich rybnících, tak v současné době máme spočítanou bilanci, že nám jí chybí více než 20 procent,“ uvedl Kukačka.
|
OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí
Voda chybí nejen v rybnících, ale i řekách. „Podobné sucho je obvyklé třeba v srpnu, nikdy ne na jaře. Naposledy bylo tak málo vody kolem roku 1990,“ řekl provozní ředitel.
Dodal, že na hospodaření společnosti může mít sucho zásadní dopad. „Rybníky mají poměrně značný odpar, mnohem větší, než bylo historicky obvyklé. Viním z toho hlavně východní vítr, protože je extrémně suchý,“ uvedl Kukačka.
Chybí sníh
Z rybníků teď ubývá centimetr vody každé dva až tři dny. V krajině navíc chybějí zimy s dostatečným množstvím sněhu, ze kterého se při tání uvolňuje vlhkost postupně.
Na podzim rybáři vybrali zhruba 20 rybníků s malým množstvím vody, které z výlovů vynechali. U ostatních výlovů se snažili s vodou dobře hospodařit. „Ve zkratce je to reorganizace systému vypouštění kaskád rybníků tak, abychom co nejefektivněji vodu zachytili v krajině,“ uvedl Kukačka.
Podle množství vody v rybnících také společnost volí rybí násadu. „Rybníky, které mají extrémně málo vody a máme trošku šanci, že se tam voda dotáhne, tak jsme nasadili, nebo plánujeme nasadit třeba milimetrová embrya. A zase tržní ryby, abychom jich měli dostatek a dokázali pokrýt poptávku, jsme nasadili do těch rybníků, které mají dostatek vody,“ doplnil Kukačka.
|
Děti doprovodily bílého sumce Fandu zpět do Světa. Bude mu tam jako v peřince
Hlavní činností společnosti Rybářství Třeboň je chov ryb. Společnost provozuje rybí líheň, sádky, prodejny ryb a vlastní rybářské revíry pro sportovní rybolov. Spravuje 8000 hektarů rybníků. Roční produkce dosahuje 2800 tun ryb, z čehož 80 procent tvoří kapr.
|
24. listopadu 2025