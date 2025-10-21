Chod celého klubu VK Jihostroj bude v nadcházející sezoně zajišťovat rozpočet 35 milionů korun. A cíle? Ty nejvyšší.
„Ano, chceme dojít až do extraligového finále. V evropském Poháru Cev chceme postoupit přes první kolo dál,“ zní z jihočeského týmu, který v domácí nejvyšší soutěži bude sahat už po svém 12. mistrovském titulu.
Do nadcházejícího ročníku vyjdou budějovičtí volejbalisté s novým kapitánem. Tím se stává 35letý nahrávač Luboš Bartůněk.
Poté, co ukončil kariéru dosavadní kapitán Petr Michálek, tak bude páska přišita na dres právě prvnímu nahrávači českého národního týmu.
„Od roku 2022, kdy skončil dlouholetý kapitán Radek Mach, nevydržel s kapitánskou páskou v Jihostroji nikdo déle než jednu sezonu. Brazilec Eduardo Carísio po mistrovské sezoně vyslyšel atraktivní nabídku z Turecka a legendy Martin Kryštof s Petrem Michálkem po jedné sezoně v roli kapitána ukončili kariéru,“ vypočítává mluvčí Jihostroje Matěj Mayer.
Nový kapitán Luboš Bartůněk má slušný předpoklad vydržet déle. V pětatřiceti letech je nejzkušenějším hráčem mužstva, ale s Jihostrojem má víceletou smlouvu a jeho výkony na nedávném mistrovství světa ukázaly, že zdaleka nepatří do starého železa. Naopak. Vyzrál a hraje možná v životní formě.
Že přebírá pásku po osobnostech jako jsou Radek Mach, Martin Kryštof či Petr Michálek si velmi považuje.
„Když se podívám na to, kdo byl kapitánem Jihostroje přede mnou, tak je to velká pocta. Jsou to legendy celého českého volejbalu. Já jsem byl kapitán už v sezoně 2020/21 v Ústí nad Labem a byla to zrovna jedna z nejúspěšnějších sezon, tak doufám, že podobné to bude i v Jihostroji,“ říká Luboš Bartůněk, kterému ve sbírce stále chybí titul z české extraligy.
Může ho získat právě s Jihostrojem. Ten začíná další extraligovou sezonu, ve které se představí i v českém poháru i evropském Poháru CEV, ve čtvrtek 23. října. Od 18 hodin začíná první domácí zápas, do budějovické sportovní haly přijedou Benátky nad Jizerou.