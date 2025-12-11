Když bude Rudolfovské údolí přírodním parkem, zabrzdí to stavby. Někteří jsou proti

Pamatuje těžbu stříbra a antracitu nebo vodní kanál k pohánění důlních strojů. Dnes vede údolím Rudolfovského potoka u Českých Budějovic oblíbená naučná stezka Cesta kolem hornického města, ale také je předmětem nekonečných sporů tamních obyvatel či úřadů.

Kraj zvažuje větší ochranu údolí Rudolfovského potoka. I část veřejnosti se snaží turisticky atraktivní lokalitu ochránit před stavebním boomem a žádá, aby se stala přírodním parkem.

Před 10 lety sice vyhlásil budějovický magistrát toto 13hektarové území významným krajinným prvkem, lidem z okolí to ale nestačí. Tak nízkou ochranu by totiž mohla prorazit výjimka stavebního úřadu nebo úprava obecního územního plánu. Přírodní park, jehož vyhlášením se teď zabývá krajský úřad, podporují lidé peticí.

„Přestože se podařilo v minulosti poškození údolí zabránit, snahy o změnu územního plánu nejsou do budoucna vyloučené. Vyhlášení přírodního parku proto považujeme za logický krok, který by pomohl s regulací zástavby v údolí,“ uvedl Jaroslav Valevský, zastupitel Rudolfova a zástupce petičního výboru.

Ačkoliv se o přísnější ochranu zdejší fauny a flóry snaží spolky, odborníci a několik dotčených obcí včetně města Rudolfova, názory na ni nejsou jednotné. Do řízení přišly také námitky.

Většina námitek se týká zásahů do vlastnických práv a možných omezení, která mohou z vyhlášení parku vyplývat

Hana Dědičová, mluvčí krajského úřadu

„K dnešnímu dni bylo doručeno 23 námitek převážně od vlastníků dotčených pozemků. Většina se týká zásahů do vlastnických práv a možných omezení, která mohou z vyhlášení parku vyplývat,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Hana Dědičová.

MF DNES mluvila s jedním z odpůrců parku, který ale nechce zveřejnit jméno. Podle něj je významný krajinný prvek už dostatečnou ochranou a její zvýšení by přineslo problémy i majitelům desítek chat v okolí Jivna, které nemají kanalizaci.

Proti přírodnímu parku jsou zastupitelé Jivna, zatímco s větší ochranou souhlasí kromě Rudolfova přilehlé obce Hlincová Hora nebo Zvíkov u Lišova.

Sdružení brání údolí potoka u Českých Budějovic. Obává se zástavby

Kraj by měl řízení uzavřít v první polovině příštího roku. Podle účastníků procesu to nemusí být konec, protože proti úřednímu rozhodnutí jsou připravené obě strany bojovat soudní žalobou. Zastupují je právníci.

V minulosti už jeden spor o údolí Rudolfovského potoka soud řešil. Obec Jivno totiž schválila změnu územního plánu, která umožňovala rekreační stavby v bývalém lomu, který je jeho součástí. Po jeho napadení spolkem Náš domov musela obec plán upravit a údolí nechat bez zástavby. Vyhlášení lokality významným krajinným prvkem pak soudně napadla obec Jivno. Někteří její zastupitelé jsou totiž majiteli příslušných pozemků. Krajský soud jim nevyhověl.

Údolí Rudolfovského potoka je oblíbeným místem pro procházky a přírodovědné exkurze. Odborníci zde objevili desítky chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Kromě toho má lokalita silnou kulturní historii související s těžbou stříbra. Tu připomíná naučná stezka. V okolí je pět významných krajinných prvků, jako niva Rudolfovského potoka, Rudolfovský lom, Lesní louka nebo hráz Královského rybníka. Trasa z Rudolfova podél potoka končí u známého rekreačního rybníka Mrhal, který původně sloužil jako vodní nádrž pro pohánění důlních strojů.

Bude tam restaurace? Boj o Rudolfovský lom u Českých Budějovic vrcholí

Vyhlášení přírodního parku podpořila mimo jiné Agentura ochrany přírody a krajiny. Upozorňuje, že krajské město nemá v okruhu 10 kilometrů žádný podobný přírodní park. O propagaci údolí se zasloužil hlavně Spolek náš domov, ve kterém jsou někteří rudolfovští zastupitelé a odborníci na přírodu a krajinu. Spolek vydal o přírodních hodnotách údolí publikaci.

