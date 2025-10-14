Rudolfovská třída v Budějovicích zůstane zavřená déle, oprava se komplikuje

Autor: ČTK, mrk
  13:22aktualizováno  13:22
Uzavírka Rudolfovské třídy v Českých Budějovicích se protáhne. Kvůli zpoždění a další naplánované etapě bude zavřená až do konce roku 2026. Práce přitom měly skončit do konce toho letošního a znovu začít až na jaře. Prodlouží je ale komplikace spojené s obnovou kanalizace, vodovodu, elektřiny a plynu, které se pod povrchem nachází. Frekventovaný úsek silnice blízko Sadů je zavřený už od začátku dubna.
Část Rudolfovské třídy je uzavřená už od jara. (27. června 2025)

Zavřený úsek je dlouhý pouhých 157 metrů, denně tudy běžně jezdí tisíce řidičů. Ti si budou muset na otevření Rudolfovské počkat o dost déle. „Bohužel jsme narazili na řadu problémů, což způsobil fakt, že většina sítí nebyla v plánech přesně zakreslená,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš.

Stalo se například to, že dělníci museli kvůli tomu, aby našli některé kanalizační šachty, vytvořit výrazně hlubší otvory. Maroš dodal, že práce se podle harmonogramu prodlouží o 38 dní. Stavba se tím protáhne do zimy, kdy se řada prací kvůli ochlazení a mrazu musí odložit. To znamená, že ve výsledku bude prodloužení termínu ještě větší.

Část Rudolfovské třídy je uzavřená už od jara. (27. června 2025)

„Proto se oprava posune i do příštího roku,“ potvrdil náměstek. Město nyní připravuje variantu, aby na Rudolfovskou mohla vjíždět aspoň vozidla, jejichž majitelé u opravované silnice bydlí. „Ale rozhodně to nebude tak, že by se tam vrátil běžný provoz,“ řekl Maroš.

Mnozí obyvatelé, kteří místem pravidelně procházejí, nebo tam bydlí, nicméně upozorňují, že pracovní tempo na stavbě je pomalé nebo tam je jen několik málo lidí. „Kdyby někdy zkusili pracovat do tmy nebo o víkendu, tak by ten termín nejspíš stihnout mohli, ale takhle těžko. Takže to raději prodlouží,“ zmínila Jana Boháčová, která tudy vodí děti do školy.

Rudolfovská třída patří mezi nejdelší silnice ve městě. Spojuje periferii Českých Budějovic s centrem. Měří více než čtyři kilometry. Město spravuje přibližně její polovinu. Druhá část patří Jihočeskému kraji, který rovněž připravuje rekonstrukci této třídy. Loni silničáři vyměnili asfalt přibližně od křižovatky s Dobrovodskou po odbočku na Okružní. Za několik let se tam ale uskuteční velká rekonstrukce a výměna sítí.

Nyní město nechává kompletně opravit úsek od ulice Na Sadech po Jeronýmovu. Na to bude navazovat rekonstrukce části dál směrem ke křížení s Lipenskou.

„Vzhledem k prodloužení současné etapy se tak stane, že ta další na ni plynule naváže, aniž by mezi tím byla aspoň na čas Rudolfovská zprovozněná pro dopravu,“ uvedl Maroš. Celkově bude modernizace Rudolfovské stát 200 milionů korun.

