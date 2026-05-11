Zvládl všechny nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Autor: ČTK, khr
  16:12aktualizováno  16:12
Dvouletý rys Bardi došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 kilometrů. Podle hnutí Duha, která jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice.
Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě. | foto: NP Šumava

Bardi se narodil v roce 2024 rysici Suryi jako jedno ze tří koťat. S matkou a sourozenci žil na Šumavě skoro rok, než se všichni tři mladí rysi vydali hledat vlastní místo pro život. Cestovatelem je i jeho bratr Ondřej, který se vydal loni na podzim do Brd.

„Letos v únoru se Bardi začal objevovat na fotopastech v Krušných horách, a to v širším okolí saského města Eibenstock a v přilehlých oblastech na naší straně hranice. Když jsme porovnávali fotografie německých kolegů s našimi, našli jsme shodu a mohli jsme potvrdit, že se jedná o rysa narozeného na Šumavě,“ vysvětluje Elisa Belotti, zooložka Správy NP Šumava.

Podle terénní pracovnice Hnutí Duha Šelmy Josefy Krausové se rys pravděpodobně přesouval především lesnatým pásem podél západní hranice.

„Každopádně je malým zázrakem, že Bardi ve zdraví prošel celou Českou republikou z jihu na sever, protože rysům se stávají osudnými zejména frekventované silnice a železnice, ale také v uvozovkách neviditelné bariéry v podobě pytláctví,“ řekla Krausová.

Bardi by v Krušných horách mohl posílit místní nově se utvářející populaci. V roce 2022 Sasko iniciovalo projekt RELynx Sasko. Do přírody vypustilo sedm rysů. Jednoho ale srazilo auto.

Rys ostrovid

Největší kočkovitá šelma žijící na českém území. Největší populace žije v jihozápadních Čechách a navazujících oblastech v Bavorsku a Rakousku. Je plachý a samotářský. Loví menší kopytníky. Kořist překvapuje rychlým útokem ze zálohy. Vyniká bystrým zrakem a má výtečný sluch. Je chráněným druhem a patří mezi silně ohrožená zvířata.

„Krajina Krušných hor nabízí rysům ideální prostředí, a to především dostatek kořisti v podobě srnčí a jelení zvěře, a kompaktní lesnaté území, kde mohou rysové najít vhodné podmínky pro rozmnožování,“ uvedla Krausová.

Na příběhu rysa Bardiho Hnutí Duha ukazuje, jak nezbytný je kvalitní a dlouhodobý monitoring, do kterého jsou zapojené nejen správy chráněných území, ale také nevládní organizace a lesnická, myslivecká a místní veřejnost.

„Bez takového monitoringu a spolupráce bychom neznali stav populace, natož osudy jednotlivých rysů. Jen díky podrobným údajům lze objevit a ověřit mimo jiné i taková zjištění, jako jsou dálkové migrace rysích jedinců,“ zakončil zoolog Správy NP Šumava Luděk Bufka.

