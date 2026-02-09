Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Autor: mrk
  15:52
Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle odborníků znamenají, že stav rysí populace je v obou chráněných území víceméně stabilní. Sledují je na ploše 820 kilometrů čtverečních pomocí 109 fotopastí.
Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.

Snímek rysa, kterého zachytila fotopast. | foto: NP Bavorský Les

Snímek rysů, které zachytila fotopast.
Na fotopasti je vidět netradiční soužití mladé rysí kočky a staršího samce.
Rysí rodina odpočívající u fotopasti na Šumavě, kterou zachytil Vladimír Čech....
Rysí rodina odpočívající u fotopasti na Šumavě, kterou zachytil Vladimír Čech....
8 fotografií

Lara, Stummel, Béďa nebo Mireček, to jsou jen někteří z rysů, kteří se většinou nepozorovaně potulují lesy hraničního hřebene na Šumavě a v Bavorském lese. Při monitoringu v letech 2024/2025 správci ve zkoumaném území zaznamenali druhý nejvyšší počet rysů, jaký byl kdy zjištěn. U mláďat to byl dokonce nejvyšší počet a zopakování výsledku z letech 2018/ 2019.

„Výsledek nás těší a ukazuje, že se rysům v obou národních parcích daří dobře a že zde nacházejí vhodné životní prostředí,“ uvedla ředitelka Národního parku Bavorský les Ursula Schuster.

Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

V monitorovacím roce 2024/ 2025 zaznamenali celkem 27 samostatných rysů. Mezi nimi bylo dvanáct samic a osm samců, u sedmi zvířat není pohlaví známé.

I díky použití dalších fotopastí, které souvisí s jinými projekty, zaznamenali u všech dvanácti samic potomky. „Rysice Surya měla dokonce potvrzená tři mláďata, osm rysic mělo po dvou a tři pouze po jednom mláděti,“ upřesnil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

„Počet 22 mláďat odpovídá dosud nejvyššímu zjištěného počtu mláďat. Takové hodnoty jsme dosud měli pouze v monitorovacím roce 2018/19,“ potvrdila Schuster.

S tím souhlasí i Marco Heurich, který je za rysí monitoring zodpovědný v NP Bavorský les. Pro něj je přeshraniční každoroční sledování, které se provádí od roku 2009, zásadní pro ochranu této šelmy. „Pouze díky těmto číslům můžeme sledovat stav a rozšíření populace, včas rozpoznat změny v populaci a v případě potřeby přizpůsobit ochranná opatření,“ vysvětlil.

„Pamatuji, když jsme vypouštěli rysy z Karpat“

Výsledky poslední monitorovací sezony těší i kolegy na Šumavě. „Pro nás jsou to naprosto šťastné výsledky,“ reagoval šéf NP Šumava Pavel Hubený a pokračoval: „Pamatuji si, když jsme před 40 lety vypouštěli na Šumavě rysy z Karpat. Doufali jsme, že přežijí, ale nic nebylo jisté. Dnes vidíme, že jsme udělali dobře. Že je v celém regionu Bavorského lesa a Šumavy dostatek rysů, že je jejich populace stabilní a hlavně vidíme, že je obyvatelé celého území přijali za své,“ uvedl.

Martin Starý, vedoucí odboru ochrany přírody NP Šumava dodává, že čísla naznačují střízlivý optimismus a potvrzují úspěšné přežívání populace rysa ostrovida. „Je ale nutné připomenout to, že šumavská přeshraniční populace je stále poměrně izolovaná. Bylo by žádoucí, aby se propojila s nějakou další,“ sdělil.

Celková plocha zkoumaného území v obou národních parcích činí 820 kilometrů čtverečních. Na 69 místech se po dobu 100 dnů nainstaluje 109 fotopastí. „Protože zvířata k pohybu po svém teritoriu často využívají lesní cesty a turistické stezky, je většina fotopastí umístěná právě tam a pak také na místech, kde zvířata značkují,“ vysvětluje Heurich.

Aby byla zaručena identifikace jedince, je nutné instalovat dvě fotopasti proti sobě, aby zoologové získali snímky zvířete z obou stran. Nakonec se snímky rysů porovnávají s fotografiemi z předchozích let, což umožňuje identifikovat konkrétní jedince.

„U rysů je takový systém rozpoznávání zvířat možný. Každé zvíře má svůj individuální vzor kresby srsti, který funguje podobně jako otisky prstů u lidí,“ vysvětluje Marco Heurich.

Další rysy teď není nutné na Šumavě vypouštět, naznačili vědci

Monitoring rysa na Šumavě a v Bavorském lese pokračuje obecně už desítky let. I díky tomu víme, že někteří jedinci se v národních parcích dožívají poměrně vysokého věku. Nejstaršími dosud zaznamenanými zvířaty jsou rysice Nora a rys Kika, obě ve věku 14 let. Nejstarší pozorovanou rysicí je aktuálně Geli, která se narodila v roce 2013. Průměrný věk zvířat, které jsme pozorovali alespoň dva po sobě jdoucí roky, je v současné době 6,1 roku.

29. ledna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

9. února 2026  15:56

Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.

Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle...

9. února 2026  15:52

Romští tvůrci začali z brněnské Káznice vysílat videopodcast

ilustrační snímek

Romští tvůrci sdružení ve vzdělávacím programu REAL LAV Productions připravili videopodcast, který má ambici představovat zajímavé hosty a obsah nejen pro...

9. února 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Znojmo představí studii úprav údolí Lesky, zpříjemní život v Příměticích

ilustrační snímek

Znojmo chystá úpravu lesoparku Leska, která podle místostarosty Jiřího Kacetla (Pro Znojmo) dokončí zelený prstenec kolem města. Jeho součástí je údolí Dyje a...

9. února 2026  14:07,  aktualizováno  14:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínští herci a filharmonici představí Stoppardovu hru EGBDF v Trenčíně

ilustrační snímek

Společný projekt Městského divadla Zlín a zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, inscenace EGBDF (Kdo se naladí na správnou notu), se představí ve slovenském...

9. února 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

Beroun chystá obnovu lesoparku na Městské hoře

ilustrační snímek

Beroun chystá obnovu lesoparku na Městské hoře v centru města. Radnice zadala přípravu nové studie, hotová by měla být v srpnu. K budoucí podobě oblíbeného...

9. února 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

Přísný, ale lidský. Povolání do Dukly Jihlava se Pitner snažil zvrátit na ministerstvu

Trenéři národního týmu Československa Jaroslav Pitner (vlevo) a Vladimír Kostka...

O uplynulém víkendu, přesně v sobotu 7. února, by se býval dožil 100. narozenin jeden z nejlepších trenérů československé hokejové historie - Jaroslav Pitner. Rodák z Chorušic u Mělníka sám hokej...

9. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Špoták rezignuje na předsedu kontrolního výboru. O jeho odvolání se hlasovat nebude

Lídr Pirátů na hejtmana v Plzeňském kraji a současný hejtman Rudolf Špoták. (2....

Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (dříve Piráti, nyní bezpartijní) odstoupí z funkce předsedy kontrolního výboru krajského zastupitelstva. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že už není členem...

9. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Policie hledá šestnáctiletou dívku, v minulosti se pokusila o sebevraždu

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Ráchel S. (9. února 2026)

Policie pátrá po šestnáctileté Ráchel Skálové z Prahy. V noci na pondělí odešla ze svého pokoje, její mobilní telefon je nedostupný. V minulosti se několikrát pokusila o sebevraždu. Policisté proto...

9. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

42. Slavia pojišťovna Orlický maraton nabídl jedinečnou kombinaci rodinné pohody, elitního lyžování a sauny u tratě

9. února 2026  15:17

U Hoslovického mlýna na Strakonicku vyroste vodní hřiště pro děti

ilustrační snímek

U Hoslovického mlýna na Strakonicku, který je zřejmě nejstarším vodním mlýnem v Česku, vyroste dětské vodní hřiště. Děti si na ploše 330 metrů čtverečních...

9. února 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

Počet nemocných v Pardubickém kraji se blíží chřipkové epidemii

ilustrační snímek

V Pardubickém kraj za týden dál mírně vzrostl počet lidí s akutními respiračními chorobami včetně chřipky. Na 100.000 obyvatel jich připadalo 1694, týden...

9. února 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.