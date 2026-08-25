S výběrem školy bez bariér pomůže dětem s handicapem nová databáze

Autor: ČTK
  13:55aktualizováno  13:55
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nová databáze mapuje bezbariérovost školních budov nejen na jihu Čech. Informace pomohou dětem s handicapem s výběrem školy. Ucelený přehled, jak na tom které vzdělávací zařízení je, dosud chyběl. Do databáze mohou přispět informacemi samotné školy, ale také žáci a rodiče. Zatím zahrnuje více než 500 škol. ČTK o tom dnes za projekt Výtahy do škol informovala PR manažerka Marta Veltmann Horušická.

V Jihočeském kraji je 272 základních a 91 středních škol, ale bez bariér je jen malá část z nich. "Než se dočkáme situace, kdy bude české školství bezbariérové, pomohl by jasný přehled škol," uvedla zakladatelka projektu Výtahy do škol Jindra Landová. Nyní musí rodiny handicapovaných dětí kontaktovat každou školu zvlášť.

Proto se iniciativa Výtahy do škol společně s Českou asociací paraplegiků – CZEPA, která provozuje platformu VozejkMap, rozhodly situaci zmapovat. "Nově vznikající databáze má především pomoci rodinám vozíčkářů zorientovat se v situaci, která je dnes nepřehledná a často frustrující. Jde o to, aby rodiče věděli, kam má smysl jít a kam ne. A aby nemuseli znovu zjišťovat to, co už někdo zjistil před nimi," vysvětlila Landová.

Databázi organizace spustily počátkem léta a nyní obsahuje informace o více než 500 školách, z toho 45 v jižních Čechách. "Není to mnoho, ale věříme, že se postupně informace rozrostou," dodala Landová. Přehled škol, které odpověděly, je na webu Výtahy do škol. Rodiče v ní mohou filtrovat podle typu školy i místa bydliště.

Cílem platformy VozejkMap je vybudovat ucelenou databázi škol od mateřských po vysoké. "Mezi naše klienty přitom patří i děti a dospívající po úrazech míchy, kteří tyto informace nutně potřebují. Naše platforma VozejkMap je sofistikovaná databáze, kterou v Česku využívají tisíce vozíčkářů, informace o školách v ní ale dosud chyběly," řekla ředitelka asociace CZEPA Alena Jančíková.

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