Jihočeské pěstitele jahod potrápily mrazy, někde samosběr ani neotevřou

Markéta Sedláčková
  9:02aktualizováno  9:02
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Letošní úroda jahod je v Jihočeském kraji ohrožená hlavně kvůli počasí. Jarní mrazy vzaly část plodů a tam, kde rostliny přežily, jsou keříky zatím malé a opožděné. Někteří pěstitelé navíc upozorňují, že se na porostech projevilo i dlouhodobé sucho. Předpokládají, že jahody dozrají až v první polovině června. Leckde tak samosběr vůbec nezahájí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

V Chlumci u Olešníku na Českobudějovicku se samosběrem začali právě dnes, ale na svém facebookovém profilu upozorňují, že jen pro prvních 60 zájemců. Píší, že jahody teprve začínají červenat a další termíny budou zveřejňovat na facebooku. Jarní mrazy tam úrodu zasáhly výrazně.

„Tady to zmrzlo na padesát procent. To je hodně,“ potvrdil pěstitel Jan Černoch. Cenu zatím komentovat nechce, jisté však je, že bude vyšší. Samosběr vyhlásí bez rezervací. Lidé jednoduše přijdou a nasbírají si, co bude k dispozici. Platit lze jen hotově, protože prodej se koná přímo na poli. Otevírací dobu určují podle zrání, obvykle do třetí hodiny odpoledne, o víkendech od brzkého rána.

Na Farmě Mokrá u Soběslavi na Táborsku počítají letos jen s velmi omezenou úrodou. Mrazy zde poškodily drtivou většinu porostů. Podle Jana Trnce jde ale zatím jen o velmi hrubý odhad, protože zatím nemají vše překontrolované.

Pěstitelé jahod, výběr

  • Zahradnictví Černoch, Chlumec – Samosběr letos bude, ale bez rezervací. Úroda je po mrazech zasažená asi z padesáti procent a cena poroste.
  • Farma Mokrá u Soběslavi – Samosběr otevřou, ale úroda bude velmi slabá, mrazy poškodily většinu porostů.
  • Sady sv. Prokopa v Temelíně – Samosběr letos nebude, část porostů pomrzla a zbytek je opožděný, jahody potřebují pro vlastní velkovýrobnu.
  • Zvěřetice u Netolic – Samosběr ani veřejný prodej letos nebude, jahody mají jen pro vlastní potřebu.
  • Jahodárna Matoušek v Písku – Samosběr nebude, letos ani nezasadili. Kvůli nejistému počasí a nedostatku kapacit se věnují hlavně provozu kavárny.
  • Jahodárna Dražice – Samosběr začne pravděpodobně kolem poloviny června.
  • Jahodárna Dolní Pěna – Samosběr ještě nezačal, termíny budou vypsané na facebooku jahodárny.
  • Farma u Miklasů Radomyšl – Samosběr bude 4. června od 9 do 11 hodin. O dalších termínech budou informovat na webu a facebooku.
  • Jahody Vodňany – Manho CZ – Samosběr začal 4. června. Další bude v sobotu 6. června. Termíny zveřejňují na Faceboku.

Samosběr ale plánují otevřít, a to bez rezervací, stejně jako v minulých letech. „Máme to nastavené v režimu přijedeš a sbíráš,“ dodal. Cenu zatím nechtěl odhadovat. „Teoreticky by měla jít nahoru, ale prakticky to bude stejné jako u konkurence,“ naznačil. Odhadl, že letošní sezona nebude „úplně slavná“ ani u ostatních pěstitelů v okolí.

V Sadech sv. Prokopa v Temelíně na Českobudějovicku letos samosběr nebude. „Minimálně dvacet procent pomrzlo,“ potvrdila pěstitelka Jarmila Bartíková. Dodala, že se na jahodnících podepsalo i sucho.

Ale jak přesně rostliny zareagují, se teprve ukáže. „Jsou ještě malé a zelené,“ vysvětlila. Letos jahody využije hlavně pro vlastní velkovýrobnu a Bartíková má obavy, že nezbude dost ani pro běžné zákazníky mimo ni.

Na Statku Zvěřetice u Netolic na Českobudějovicku také veřejný prodej nevyhlásí. Nebudou mít dost jahod, proto je nechají jen pro vlastní potřebu a pro lidi, kteří na statku pracují.

Jahodárna Matoušek u Písku samosběr neplánuje nejen nyní, ale ani v dalších dvou až třech letech. „Letos jsme ani nezasadili. Počasí bylo nejisté a teď na to nemáme kapacity ani čas,“ vysvětlil majitel Jan Matoušek. Připomněl, že se nyní věnují provozu kavárny, která jim zabírá veškeré síly.

Podle ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hany Šťastné je situace pro pěstitele dlouhodobě složitá i kvůli cenám v řetězcích. „Těžko se konkuruje supermarketům, hlavně u sezonních plodin,“ porovnala.

Podle ní, když obchodní řetězce srazí cenu dovozového ovoce, domácí producenti na to nemají jak reagovat. Samosběry jsou pro ně často jedinou možností, jak úrodu prodat. U samosběru se může letos cena za kilogram pohybovat kolem 90 až 100 korun, záleží ale na lokalitě a skutečné úrodě.

Agrární komora se podle Šťastné snaží pěstitelům pomoci i jinak. „Spolupracujeme teď s ministerstvem zemědělství a v Jihočeském kraji zkoušíme pilotní projekt, který má zvýšit odbyt sezonních plodin,“ uvedla Šťastná. Cílem je dostat místní jahody a další ovoce do školních jídelen, domovů důchodců, sociálních zařízení nebo na úřady, kde by mohly nahradit část dovozu.

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