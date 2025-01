Stavbu satelitu dohnali ekologové až na ministerstvo, které záměr zabrzdilo

Záměr sídliště s rodinnými a bytovými domy, bulvárem, parkem a občanským vybavením ležícím na atraktivním místě u Vrbenských rybníků nedaleko Českých Budějovic přišel o dílčí souhlas.

Odbor životního prostředí krajského úřadu totiž musel zrušit své vydané kladné stanovisko k vybudování části tohoto projektu. Jde o přivaděč plynu, vody a kanalizace vedoucí k budoucímu satelitu. Projekt sídla až pro 1 900 obyvatel se tak dostal do potíží. Investor, jímž je soukromá společnost z Hluboké nad Vltavou, se bude muset vypořádat s posouzením vlivu na životní prostředí EIA.

Ekologický spolek Calla, jenž se proti rozhodnutí krajského úřadu koncem roku 2024 odvolal k ministerstvu životního prostředí (MŽP), s námitkou uspěl. MŽP označilo postup kraje za nezákonný a odporující metodice.

Investor totiž požádal o posouzení vlivu na životní prostředí jen na část z celkového projektu. Podle ochránců přírody je stavbou ohrožená celá blízká ptačí oblast u Vrbenských rybníků. „Hlavně husa veliká, kvůli níž se zde vyhlásila ptačí rezervace,“ upozornil biolog Cally Jiří Řehounek.

Ze záměru nemá radost ani jihočeská Agentura ochrany přírody a krajiny, jejíž ředitel Jiří Bureš upozornil, že právě louku mezi Vrbenskými rybníky a Dasným, kde má sídliště vzniknout, využívají chráněné husy k vyvádění mláďat. Ornitologové místu říkají Husí pole.

Stanovisko samotné agentury k záměru však není závazné. Pouze doporučující. To konečné s kulatým razítkem musí znovu vydat krajský úřad.

Podle mluvčí hejtmanství Hany Brožkové vydával krajský úřad stanovisko pouze k přivaděči, který samotný nemůže mít na ptačí oblast vliv. Připustila, že MŽP je jiného názoru, jejž akceptují.

Hluboká projekt podporuje, říká starosta Jirsa

„Ministerstvo uvedlo, že podle metodického pokynu se musí dávat do souvislostí i nekonkrétní a nepředložené záměry, které lze tušit,“ popsala mluvčí. Krajský úřad proto podle Brožkové zrušil své původní stanovisko a vydal nové, podle něhož má teď investor několik možností.

Pokud chce dál pokračovat s přípravou, musí záměr přivaděče projít procesem EIA. Záměr může také stáhnout a požádat o stanovisko na celé základní technické vybavení pro budoucí sídliště i s přivaděčem. Nebo od něj upustit. To však nechce nejen investor, ale ani Hluboká nad Vltavou, na jejímž katastru má stát. Vypracovala k němu pro investora územní studii a upravila územní plán.

„Město projekt známý od 90. let podporuje. Stát potřebuje byty. Pokud ministerstvo dalo na námitky Cally, bude se s tím investor muset v dalším řízení, které jde mimo nás, vypořádat,“ sdělil hlubocký starosta Tomáš Jirsa.

15. října 2024

Proti sídlišti, jež nese pracovní název Malé Bavorovice, vystupují obyvatelé a vedení Dasného. Satelit bude od prvních domů v obci vzdálený jen několik stovek metrů a nahradí tradiční zemědělskou plochu s loukami.

Také podle Petra Svobody z Právnické fakulty UK, jenž se k přípravě stavby vyjádřil v pořadu České televize Nedej se, by se měl posuzovat celkový záměr, a ne jen jeho dílčí části. Připomněl, že investoři se tím snaží, aby konečné řízení EIA bylo pro cílový projekt co možná nejvíc pouze formální. Malé Bavorovice mají tvořit podle územní studie bytové domy, obchodní středisko, mateřská škola a parkoviště. Vznikat mají postupně dvacet let. Vytápět je má temelínská elektrárna.