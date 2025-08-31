Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Markéta Sedláčková
  11:22aktualizováno  11:22
Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci, které jsou s miminky spojené, jako například dupačky, čepičky nebo panenky. Nyní je vystavuje v Panském dvoře v Bavorově.
Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá retro...

Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá retro kočárky a renovuje je. ve své sbírce má 40 kusků. | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá a renovuje...
Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá a renovuje...
Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá retro...
Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá a renovuje...
7 fotografií

Jako asi každá malá holčička si ráda hrála s panenkami a kočárky. Jenže třiapadesátileté učitelce Markétě Kubové z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku tato záliba vydržela až do dospělosti. Nyní vlastní sbírku 40 retro kočárků, kterou začala shromažďovat vlastně až ve chvíli, kdy měl přijít na svět její první potomek.

Jak vypadal váš dětský kočárek, když jste byla malá?
S panenkami jsem si hrála hodně. Měla jsem kočárek, byla to malá dětská Liberta, modrobílá. A měla okénka. Ale pak ho maminka někomu půjčila a už se nám nevrátil. Ale jak se ty věci dějou správně, tak z jedné mateřské školky mi podobný věnovali.

A kdy jste se pustila do sbírání kočárků?
Sbírka by nebyla, kdyby nebylo mých dětí. Na trhu byly sporťáky, které se mi nelíbily. Chtěla jsem jiný, velký, prostorný. A jako ze zámku. Tak jsem si ho nechala vyrobit. A pak dál jsem nechtěla klasické golfky, tak jsem si nechala udělat i kárku z přírodního proutí.

Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá retro kočárky a renovuje je. ve své sbírce má 40 kusků.
Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá a renovuje retro kočárky.
Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá a renovuje retro kočárky.
Markéta Kubová z Libějovických Svobodných Hor na Strakonicku sbírá retro kočárky. Ve své sbírce má 40 kousků.
7 fotografií

Takže tak vznikly první dva kousky.
A pak jsem se začala rozhlížet po kolébce domů. Ta je dělaná přesně podle staročeského modelu, bez jediného vrutu, šroubku. A jak se říká, že sbírka je od tří kusů, tak jsem rozhodila sítě a sbírka začala růst. Začalo se ke mně donášet, že támhle někdo prodává kočárek, támhle má někdo něco na půdě. A často se tak ke mně dostávají i rozbité věci, nad kterými všichni už zlomili hůl, že už nepůjdou opravit.

Musíme zmínit, že si povídáme v Panském domě v Bavorově, kde právě svou sbírku vystavujete.
Je to přesně deset let, kdy mi moje kamarádka Anička Koubová řekla, ať to nemám jen doma, ať to ukážu. To bylo v době, kdy jsem doma měla v každém volném místě a v každé místnosti nějaký kočárek. A já tehdy s napětím očekávala, jestli vůbec bude zájem, jestli lidi přijdou. A výstava měla obrovský úspěch. Pak ty výstavy hodně putovaly a všude jsme se setkávaly s velkým nadšením. Jejich pořádání mě naplňuje. Ta možnost představit sbírku takhle veřejně je víc než jen ukázat něco návštěvám, které za mnou přijedou domů.

Soused se zlobil, že je to věc na vyhození. A vnučka, která mi ho dávala, mu říkala, jen počkej. A za rok nechtěli věřit, že je to skutečně ten jejich kočárek. Tam bylo i myší hnízdo, roztrhaná látka.

Markéta Kubová, sběratelka

Vystavené kočárky jsou doplněné peřinkami a dalšími věcmi. To také šijete?
Do toho se nepouštím. To trpělivě šijou naše maminky, a tím myslím moji a mé kamarádky Aničky. Helena Svobodová a Zdeňka Beránková. Vyrazíme vždy někam na nákup látek, máme už představu, jestli tam bude kostička nebo puntík, krajka nebo volánek. A maminky pak trpělivě ušijí to, co si vymyslíme. Podle typu kočárku.

Určitě to není zadarmo.
Ne. Je to velmi drahý koníček. Vkládám do toho peníze, které utržím za výstavy, a vlastní úspory. Protože aby takhle ten kočárek vypadal, tak to je do posledního šroubku ho rozebrat a zrenovovat. I látky se snažíme kupovat ne nejlevnější, ale takové, aby tam seděly. Takže máme tady kočárek s belgickou krajkou, kde metr stojí tisíc korun. Pracujeme postupně, neženeme se do toho, že tady mám šest kočárků k opravě. Aby se to dalo právě ufinancovat. A často jsou to i dary, co nám kdo dá. Peřinky, dupačky, svetříky, co nám věnují ženy, které to mají doma po dětech. A já jsem za to moc ráda, protože je co vystavovat.

Polnou projelo procesí dětských retro kočárků, nejstarší byl z roku 1910

Kolik kusů kočárků máte vlastně ve sbírce celkem?
Čtyřicet. Ale sem by se všechny nevešly. Některé jsou venkovní. Pak pokojové. Často se mne ptají, zda opravdu nemůže ven. Nemůže. Má jiný podvozek, venku by se zničil. A pak to jsou kolíbky, dekorační a dětské kočárky. A miniaturky. Převážná část jich tady na výstavě je moje a šest je od kamarádky. A pak jsou to ještě další doplňky, oblečení, panenky, medvídci, prostě vše, co se týká malých dětí.

Jak celou sbírku převážíte na výstavy?
Stěhujeme kočárky v kuse, rozebíratelné jsou jen ty, v kterých jsem vozila svoje děti. Ale pokojový vozík se rozložit nedá, stejně jako ty staré kočárky. Takže si to vozím nejradši sama dodávkou na etapy. Anebo si půjčím kamion. A s ním jen dva řidiče, kterým věřím. Kočárky musí být obalené, zakurtované, madla v bublinkových fóliích. Některé nemají brzdy, a kdyby se hnuly, může se něco rozbít, jsou křehké. Já převoz jen tak někomu nesvěřím.

Na některé exponáty se však nemusí jen koukat.
Od první výstavy máme zkušenost, že malé holčičky si chtěly ten kočárek povozit. Ale ony chtěly i maminky a babičky. Chtěly si na to sáhnout. A úplně nejvíc mě pak přivádí v úžas, když se u nich zastaví nějaký pán a obdivuje, že krásně pruží a jezdí. Z toho důvodu vždycky uděláme nějaký koutek, kde jsou třeba liberty, ve kterých nás vozily naše maminky. S panenkou na hraní. A třeba aby tam bylo něco i pro kluky, houpačka nebo vozík, aby si mohli pohrát i oni.

Nejsem sběratelka, spíše záchranářka, říká provozovatelka Muzea panenek

Jaký kočárek je nejstarší a z jakého roku?
Kolem roku 1800. A ten se musí převážet úplně zvlášť, protože tam se nedá sklopit ani boudička. Poškodila by se. Byl velice poničený, když se ke mně dostal. A je v něm taky velmi stará panenka v dobovém oblečení. Pracovně jsme si ho nazvali Mozart, protože jeden návštěvník řekl, že se v tom snad ještě vozil Mozart. A tento kočárek si převážím sama a zvlášť.

A naopak nejmladší?
Z roku 2013, vozila jsem v něm dceru. Je udělaný podle starých modelů. Je nově vyrobený, není opravený.

Takže tyto kočárky, ve kterých jste vozila svoje děti, budou asi patřit mezi ty nejoblíbenější ve vaší sbírce?
Ano. Ale jsou to i další kočárky, ke kterým se něco váže. Například kočárek z pedigu od mých sousedů. Soused se zlobil, že je to věc na vyhození. A vnučka, která mi ho dávala, mu říkala, jen počkej. A za rok nechtěli věřit, že je to skutečně ten jejich kočárek. Tam bylo i myší hnízdo, roztrhaná látka. Jsem moc ráda, že se to podařilo opravit. Nebo když babička, přes osmdesát let, mi přiveze kočárek, že v tom vozila děti a vnoučata a neví, kam by to přišlo, až tady nebude. Tak toho si taky moc vážím. A pak samozřejmě je to ten nejstarší. Mozart.

Přemýšlela už jste o budoucnosti sbírky? Třeba věnovat ji někam do muzea? Nebo prodat?
Určitě nejsem překupník, který by koupil, opravil a prodal. Neprodávám. Také jsem si uvědomila, že mi děti rostou a že bych tu sbírku možná chtěla nechat pro ně. Jsem moc ráda, že mám dceru. Je jí zatím 12 let a určitě bude mít svoje plány. Ale už nyní vidím, že ke kočárkům má vztah. A pokud věnovat do muzea, tak tady do Bavorova.

Měla jste někdy sběratelskou krizi?
Bylo 6. března 2020, končila výstava v Táboře. A ještě mi pak volali, zda to tam můžu nechat o pár dní déle, že je velký zájem. Pak jsme to odstěhovali na další místo a 10. března se zavřelo. Začal covid. A další dva roky, co jsem to měla doma, jsem to jen chodila kontrolovat, jestli mi do toho nevlezla nějaká myš. To pro mě bylo náročné. To už jsem měla i chvilky, že bych sbírku prodala. Ale to mi pak řekli, to jestli uděláš, tak jsi polomrtvá. Tak jsem moc ráda, že jsem to neudělala.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Brtnice si dnes průvodem připomněla morovou nákazu z roku 1715

Událost starou 310 let dnes v Brtnici na Jihlavsku připomněl historický průvod. Přes 200 kostýmovaných postav morového průvodu vyšlo v 09:30 z bran zámku....

31. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Ústecký kraj rozdělí rekordních 82 milionů korun v programu obnovy venkova

Ústecký kraj podpoří 160 projektů v malých obcích. Na opravy škol, komunikací, veřejného osvětlení nebo budování komunitních center dá v programu obnovy...

31. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Stále více Pražanů odchází bydlet jinam, obce v okolí metropole jsou pod tlakem

Praha se potýká s bytovou krizí danou vysokými cenami vlastnického i nájemního bydlení. To vyhání obyvatele metropole do okolí. Ve městech a vesnicích jen kousek od Prahy se totiž stále dají koupit...

31. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Když není na rande o čem mluvit, obstarají to kočky, říká majitel kočičí kavárny

Čerstvě uvařená káva, pohodlný gauč a kočka na klíně. Pro spoustu lidí vysněný odpočinek po dlouhém dni, pro jiného téma na rande, když není o čem zrovna mluvit. V Brně fungují tři kočičí kavárny,...

31. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nové značení na silnici u Červenohorského sedla má snížit nehody motocyklistů

Na frekventované silnici I/44 nedaleko Červenohorského sedla na pomezí Jesenicka a Šumperska odborníci testují nové vodorovné dopravní značení určené...

31. srpna 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Putovní výstava hornických fotografií Odcházíme...s hlavou vztyčenou! připomene konec těžby uhlí v Česku. K vidění bude postupně v Karviné, Ostravě a Praze....

31. srpna 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Tajemství trestaneckého hřbitova na Pankráci. Poslední cesta vězňů vedla dírou ve zdi

Ve smrti jsme si všichni rovni. Přesto občas platí, že někteří jsou si rovni méně. Platilo to kdysi například pro trestance, kteří naposledy vydechli za zdmi pankrácké věznice.

31. srpna 2025  11:59

Sokolovský kulturní dům se v září otevře po rekonstrukci foyer, podlah a světel

V sokolovském Městském domě kultury (MDK) končí rekonstrukce za pět milionů korun. Opraven byl strop a přibylo úspornější osvětlení. ČTK to řekl ředitel MDK a...

31. srpna 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

31. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Význačná letňanská památka tzv. křížek V ohybu se dočkala celkové rekonstrukce. Původně byl umístěný u křižovatky Beranových × Toužimská. Nyní byl přemístěn kousek opodál na travní plochu u zadního...

vydáno 31. srpna 2025  11:10

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

OD Kotva

Kotva

vydáno 31. srpna 2025  11:09

>Počínaje sobotou 30. srpna byla zahájena další etapa rekonstrukce jedné z pátečních ulic Beranových.

vydáno 31. srpna 2025  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.