Sbírka na vyhořelý kostel v Chlumu u Třeboně končí, lidé poslali 2,1 milionu Kč

Sbírka na poutní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně, který na jaře 2024 poničil požár, dnes končí. Dárci z Česka i Rakouska poslali téměř 2,1 milionu korun, řekla ČTK starostka městyse Jitka Bednářová (Vaši občané pro Chlumecko). Někteří z nich na transparentní účet přispívali pravidelně a nejvyšší částka byla 100.000 korun. Sbírku vyhlásil městys a peníze poskytuje Římskokatolické farnosti Chlum u Třeboně, které památka patří. Oheň napáchal škodu 17 milionů korun, opravy dosud stály 4,4 milionu korun.
Oheň 25. března 2024 vážně poškodil vzácné varhany a jižní boční loď kostela, kde poničil část střechy, stropů a podlahy. Z interiéru se podařilo zachránit prakticky celý mobiliář, zůstalo jen silné znečištění sazemi a popelem. "Soška patronky kostela, Panny Marie s děťátkem, je prozatím umístěna v biskupské kapli v Českých Budějovicích a chlumští doufají, že se do místního kostela brzy vrátí," uvedla Bednářová. Na opravy se zatím z transparentního účtu čerpalo 1,284 milionu korun a přes 800.000 korun je na účtu připraveno.
"Bezprostředně po požáru bylo hlavním úkolem zastavit chátrání kostela. Podařilo se kompletně opravit střechu boční lodi na jižní straně pro zamezení zatékání a vyhotovit projekt pro zahájení celkové obnovy kostela," sdělila ČTK mluvčí Biskupství českobudějovického Stanislava Vitoňová. Náklady v roce 2024 činily 633.611 korun.
V roce 2025 se práce přesunuly do interiéru, kdy byly vyklizeny ohořelé konstrukce. Odborníci pulzním laserem šetrně očistili omítky od sazí a rozebrali a uložili varhany. Práce stály celkem 1,839 milionu korun. Letos pokračují práce zajištěním západní části kostela s kůrem, začalo restaurování varhan a obnova elektroinstalace. Na letošní rok jsou naplánované investice za 1,895 milionu korun.
Na příští rok je v plánu rozsáhlá obnova interiéru, která zahrnuje opravy oken, dveří, štuků a vzácných nástěnných maleb. Pokračovat mají také práce na varhanách a elektroinstalaci. Plánované náklady činí 1,6 milionu korun. "Vnímám, že je kostel v Chlumu důležitý nejen pro farníky, ale pro celý kraj. Malý, krásný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie je chloubou Třeboňska," uvedl Viktor Jaković, administrátor farnosti Chlum u Třeboně.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně byl postaven v letech 1737 až 1745. Dal ho vybudovat majitel chlumeckého panství Jan František z Fünfkirchenu jako poděkování za záchranu života, když ho zasypala zřícená klenba střelnice u rybníka Hejtman. Dnešní podobu získal chrám v roce 1804. Kostel zároveň sloužil jako rodová hrobka. Součástí poutního místa v exteriéru je také čtveřice barokních soch.