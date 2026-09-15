Sbírky Alšovy galerie a jihočeských muzeí si mohou lidé prohlédnout on-line

Archeologické nálezy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty z jihočeských muzeí a galerií si mohou lidé ode dneška prohlédnout i domova. Jihočeský kraj spustil nový veřejný portál jihoceskesbirky.cz, který poprvé na jednom místě představuje tisíce digitalizovaných sbírkových předmětů krajských muzeí a Alšovy jihočeské galerie, informovala dnes novináře Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.
Web je ode dneška přístupný zdarma a bez registrace. "Jihočeská muzea a galerie spravují mimořádně bohaté sbírky, z nichž může být v expozicích veřejnosti představena vždy jen část. Cílem projektu je proto otevřít pomyslné dveře jihočeských depozitářů a zpřístupnit jejich bohatství lidem bez ohledu na to, kde právě jsou," uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Lucie Kozlová (Naše Česko).
Zájemci mohou vyhledávat napříč sbírkami jednotlivých muzeí podle historického období, materiálu či typu předmětu. Pro školy či badatele nabízí ověřené informace pro výuku, studium či odbornou práci. "Možná objeví i věci, o kterých vůbec netušili, že je v jižních Čechách máme. A třeba je právě některý z těchto objevů inspiruje k návštěvě našich muzeí či galerie," dodala Kozlová.
Nový portál navazuje na dlouhodobou digitalizaci a elektronickou evidenci sbírek prostřednictvím systému Museion. Digitalizované předměty doprovázejí fotografie a informace o jejich původu, historii a souvislostech.