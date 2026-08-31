Schránku z roku 1858 ve věži vimperského zámku nahradila nová časová kapsle

Autor: ČTK
  15:10aktualizováno  15:10
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Při opravě Hodinové věže zámku ve Vimperku na Prachaticku objevili stavebníci historickou schránku z roku 1858. Dnes ji nahradila nová časová kapsle se vzkazem pro budoucí generace. Uložení poselství zakončilo druhou etapu obnovy Horního zámku, která začala před třemi lety a stála zhruba 100 milionů korun, řekla dnes ČTK regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.

Historická schránka obsahovala listiny a mince. "Do věže byla uložena 25. srpna 1858 při obnově zámku po ničivém požáru, který 20. července 1857 vypukl po úderu blesku. Hlavní pamětní list, nadepsaný Pozdrav z dřívějších dob čtenáři!, popisuje průběh požáru i následnou obnovu. Připomíná také knížete Johanna Adolfa ze Schwarzenbergu, který financoval rekonstrukci vyhořelé části zámku," uvedla kastelánka Ludmila Čiháková. Další listiny zachycují jména úředníků, stavitelů a řemeslníků, kteří se na obnově podíleli.

Nová časová kapsle symbolicky uzavřela druhou etapu záchrany rozsáhlého zámeckého areálu. Do opravené makovice o průměru 30 centimetrů památkáři vložili měděnou schránku, kterou vyrobil místní klempíř. "Zanecháváme v ní zprávu o tom, v jaké chvíli se vimperský zámek nachází, co se podařilo zachránit a kdo u toho byl. Je to vzkaz lidem, kteří jednou budou stát na našem místě a budou o zámek pečovat stejně jako dnes my," vysvětlil ředitel územní památkové správy NPÚ Petr Pavelec.

NPÚ spravuje vimperský zámek od roku 2015. První etapa obnovy v letech 2017 až 2021 se soustředila především na zpřístupnění dalších částí zámku návštěvníkům a vytvoření návštěvnického zázemí. Vznikly tři nové prohlídkové trasy a muzejní expozice, opravena byla významná část Horního zámku. Investice dosáhla 137 milionů korun.

Druhá etapa od roku 2023 řešila hlavně technický stav objektu a sjednotila vzhled Horního zámku do podoby z roku 1857, tedy po rekonstrukci areálu po velkém požáru. Uvnitř vzniklo nové zázemí pro správu zámku – kanceláře, zasedací místnost, byt správce objektu a konzervátorská dílna. Při opravě Hodinové věže stavbaři odkryli pozůstatky malovaných nároží, gotický arkýř a renesanční portál. I během prací mohou lidé navštívit několik prohlídkových okruhů.

Třetí etapa se zaměří na Dolní zámek a především na záchranu historicky cenného renesančního sálu s rozměrným malovaným záklopovým stropem o ploše přibližně 250 metrů čtverečních. Podle současného plánu mají práce začít letos na podzim. "Jejich finanční objem se bude pohybovat kolem 100 milionů korun. Prostředky na tuto část projektu přidělilo ministerstvo kultury," dodala Slabová.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz ve Škrétově ulici má být obnoven v první polovině září. Změna se dotkne linek 11 a 13, přímé...

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...

U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut, zranění utrpělo osm lidí

ilustrační snímek

Srážka sedmi aut dnes odpoledne omezila dopravu na silnici I/35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Zranění při ní utrpělo osm lidí, u všech jsou lehká, řekl ČTK...

31. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Hradecký kraj otevře v úterý novou jídelnu pro studenty na Pospíšilově třídě

ilustrační snímek

Na Pospíšilově třídě v Hradci Králové zahájí 1. září provoz nová školní jídelna, kterou nechal postavit kraj za 101 milionů korun bez DPH. Zpočátku bude...

31. srpna 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Spider-Man měl být propadák. Proč se z podivného hrdiny stal fenomén generací?

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Spider-Man si publikum získal také tím, že byl lidský. Na rozdíl od dokonalých superhrdinů své doby řešil obyčejné starosti dospívajícího člověka – školu, vztahy, peníze i vlastní nejistotu. Právě...

31. srpna 2026

Kvůli požáru trávy a lesa vyhlásili hasiči na Jihlavsku třetí stupeň poplachu

ilustrační snímek

U Svojkovic na Jihlavsku hoří suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. K boji s...

31. srpna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud schválil reorganizační plán čelákovické slévárny TOS-MET

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze schválil reorganizační plán čelákovické společnosti TOS-MET slévárna. Hlasující věřitelé ho minulý týden jednomyslně přijali. Plán počítá...

31. srpna 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Stanice techniků

Stanice techniků

Přijďte si s techniky zpříjemnit první den nového školního roku. Budeme na vás čekat už od 10:00 a připravíme si pro vás spoustu zábavných aktivit a workshopů.

vydáno 31. srpna 2026  17:29

Do Hančiny šatny jsem je nepustil, říká Štefan Margita o novém dokumentu

„Role Logeho je jednou z mých nejmilejších. A bude to moje poslední operní...

Česká televize uvede nový dokument o životě Štefana Margity Čas přítomnosti v režii Natálie Císařovské. Intimní portrét odhaluje profesní i soukromý život světově uznávaného operního pěvce, jeho...

31. srpna 2026  17:17

Krnovská sokolovna se po téměř tříleté rekonstrukci vrátila sportovcům

ilustrační snímek

Památkově chráněná sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku slouží po téměř tříleté přestavbě opět sportovcům. Budova postavená v letech 1932 a 1933...

31. srpna 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Tetín otvírá nový úřad. Kvůli rekonstrukci hrozil obci bankrot, pomohl jí kraj

Nově otevřený obecní úřad s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem v...

Přestavěnou budovu obecního úřadu s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem dnes otevřel Tetín na Jičínsku. Projekt za 25 milionů korun provázely velké problémy. Víska se 160 obyvateli ho...

31. srpna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nový domov v Pardubicích pomůže rodinám pečujícím o autistické děti

NovĂ˝ domov v PardubicĂ­ch pomĹŻĹľe rodinĂˇm peÄŤujĂ­cĂ­m o autistickĂ© dÄ›ti

V Lánech na Důlku, místní části Pardubic, začne v úterý fungovat nový domov pro lidi s poruchami autistického spektra. Zařízení nabídne pět míst pro celoroční...

31. srpna 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Horké dny zpříjemní lidem v Brně-Kohoutovicích nový klimapark s mlžítky a zelení

ilustrační snímek

Horké dny lidem v brněnských Kohoutovicích zpříjemní nový klimapark, který vznikl na Libušině třídě. Původně dětské hřiště radnice nechala proměnit v park s...

31. srpna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Schránku z roku 1858 ve věži vimperského zámku nahradila nová časová kapsle

SchrĂˇnku z roku 1858 ve vÄ›Ĺľi vimperskĂ©ho zĂˇmku nahradila novĂˇ ÄŤasovĂˇ kapsle

Při opravě Hodinové věže zámku ve Vimperku na Prachaticku objevili stavebníci historickou schránku z roku 1858. Dnes ji nahradila nová časová kapsle se vzkazem...

31. srpna 2026  15:10,  aktualizováno  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.