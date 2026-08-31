Schránku z roku 1858 ve věži vimperského zámku nahradila nová časová kapsle

Při opravě Hodinové věže zámku ve Vimperku na Prachaticku objevili stavebníci historickou schránku z roku 1858. Dnes ji nahradila nová časová kapsle se vzkazem pro budoucí generace. Uložení poselství zakončilo druhou etapu obnovy Horního zámku, která začala před třemi lety a stála zhruba 100 milionů korun, řekla dnes ČTK regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.
Historická schránka obsahovala listiny a mince. "Do věže byla uložena 25. srpna 1858 při obnově zámku po ničivém požáru, který 20. července 1857 vypukl po úderu blesku. Hlavní pamětní list, nadepsaný Pozdrav z dřívějších dob čtenáři!, popisuje průběh požáru i následnou obnovu. Připomíná také knížete Johanna Adolfa ze Schwarzenbergu, který financoval rekonstrukci vyhořelé části zámku," uvedla kastelánka Ludmila Čiháková. Další listiny zachycují jména úředníků, stavitelů a řemeslníků, kteří se na obnově podíleli.
Nová časová kapsle symbolicky uzavřela druhou etapu záchrany rozsáhlého zámeckého areálu. Do opravené makovice o průměru 30 centimetrů památkáři vložili měděnou schránku, kterou vyrobil místní klempíř. "Zanecháváme v ní zprávu o tom, v jaké chvíli se vimperský zámek nachází, co se podařilo zachránit a kdo u toho byl. Je to vzkaz lidem, kteří jednou budou stát na našem místě a budou o zámek pečovat stejně jako dnes my," vysvětlil ředitel územní památkové správy NPÚ Petr Pavelec.
NPÚ spravuje vimperský zámek od roku 2015. První etapa obnovy v letech 2017 až 2021 se soustředila především na zpřístupnění dalších částí zámku návštěvníkům a vytvoření návštěvnického zázemí. Vznikly tři nové prohlídkové trasy a muzejní expozice, opravena byla významná část Horního zámku. Investice dosáhla 137 milionů korun.
Druhá etapa od roku 2023 řešila hlavně technický stav objektu a sjednotila vzhled Horního zámku do podoby z roku 1857, tedy po rekonstrukci areálu po velkém požáru. Uvnitř vzniklo nové zázemí pro správu zámku – kanceláře, zasedací místnost, byt správce objektu a konzervátorská dílna. Při opravě Hodinové věže stavbaři odkryli pozůstatky malovaných nároží, gotický arkýř a renesanční portál. I během prací mohou lidé navštívit několik prohlídkových okruhů.
Třetí etapa se zaměří na Dolní zámek a především na záchranu historicky cenného renesančního sálu s rozměrným malovaným záklopovým stropem o ploše přibližně 250 metrů čtverečních. Podle současného plánu mají práce začít letos na podzim. "Jejich finanční objem se bude pohybovat kolem 100 milionů korun. Prostředky na tuto část projektu přidělilo ministerstvo kultury," dodala Slabová.