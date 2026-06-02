Budějovický dopravní podnik brzy nasadí do provozu svoje žluto-červené stroje a spustí takzvané CBkolo.
Služba bude velmi podobná té, kterou obyvatelé i turisté využívají. Výhodnější ale bude například pro majitele dlouhodobých kuponů do MHD. „Ti budou moci každý den jet na kole až čtyřikrát půl hodiny, aniž by platili něco navíc. Sdílená kola se tak stanou součástí městské hromadné dopravy,“ vysvětlil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (Naše Česko).
Dopravní podnik nakoupil prvních 200 bicyklů. V tendru zvítězila česká značka Olpran. Jsou červené se žlutými doplňky a ladí tak k červeným vozům firmy, kterou ze sta procent vlastní město. „Zatím nás tato novinka stála přibližně šest milionů korun,“ spočítal náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (Naše Česko).
Ceník Služby CBkolo
Jednotlivé jízdy – 30 minut za 20 Kč, poté 1 Kč/min.
Ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš upozornil, že už na podzim by se mohl počet kol zdvojnásobit a bude jich tedy k dispozici 400. „Předpokládáme, že o službu projeví zájem o okolní obce a budeme ji rozšiřovat. Už nyní nás kontaktovali ze Včelné a Boršova nad Vltavou,“ zmínil Dolejš.
Také upřesnil, že prozatím budou stroje rozmístěné na 170 místech napříč městem. Vytipovaných je dalších 25 a do budoucna může jejich počet dál růst. „Doufám, že uživatelé budou maximálně zodpovědní a budou kola odkládat právě na těchto přesně daných místech,“ přál si Dolejš.
Všechny lokality budou vidět na mobilní aplikaci. Ta bude pro každého uživatele zásadní, bez ní si CBkolo nepůjčí. Zájemce si ho bude moci i předem zamluvit, aby měl jistotu, že přibližně do 15 minut bude i nadále k dispozici. Pomocí aplikace se odemkne zámek na zadním kole a pak už může každý vyrazit. „Je tam i přehazovačka se třemi převody, jeden je velmi pohodlný, aby se dalo dobře jet i do kopce,“ konstatoval Dolejš.
Kdo nebude mít dlouhodobý kupon na MHD, zaplatí za půl hodiny jízdy 20 korun, za každou další minutu pak korunu. Měsíční předplatné bude stát 250 korun. Zatímco to vše má být od 1. července k dispozici, jedna služba ještě v provozu nebude.
Když si cestující koupí virtuální jednorázovou jízdenku do MHD za například 30 korun na hodinu, měl by mít v blízké budoucnosti možnost ještě i přestoupit právě na kolo. To ale ještě musí dopravní podnik dopracovat.
Budějovice jsou prvním městem v zemi, které zavádí systém pomocí vlastní firmy. Růžová Rekola se těšila značné oblibě. Třeba v roce 2021 na nich lidé po městě absolvovali 65 tisíc jízd. „Budějovice jsou velmi specifické a přívětivé k cyklistům. Oproti jiným městům se tak užívání naší služby lišilo. Většina lidí tady má vlastní kolo, ta naše pak sloužila jako šikovný doplněk,“ zmínil za Rekola Jan Střecha.
Už před časem redakci iDNES.cz potvrdil, že si s dopravním podnikem nechtějí konkurovat a Budějovice opustí. „Kola přesuneme do jiných měst. To není problém,“ dodal Střecha.
Na novinku reagovala také opozice, konkrétně hnutí Občané pro Budějovice. „Za nás jednoznačně chybí základní věci: byznys model či jasné vysvětlení, proč je vlastní městský systém výhodnější než spolupráce s externím provozovatelem. Přitom existovala jiná cesta. Město mohlo s Rekoly (nebo kýmkoli jiným) dál spolupracovat, finančně se podílet na provozu a konečně propojit bikesharing s MHD,“ napsali zástupci hnutí. Sdílená kola podporují, ale nechtějí, aby se z dobré služby stal drahý městský projekt bez jasných čísel.
Upozorňují, že se dokonce utratí – dalších šest milionů za druhou várku kol a i samotný provoz bude stát další miliony. „Myslíme si, že to je přijatelná cena za to, abychom se pokusili zklidnit automobilovou dopravu v Českých Budějovicích,“ komentoval náklady náměstek Maroš.
Sdílená kola se v budoucnu stanou také součástí krajského integrovaného dopravního systému, který začne fungovat rovněž 1. července.