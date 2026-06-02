Z autobusu přesednete rovnou na CBkolo. Budějovická MHD nabídne novinku

Lukáš Marek
  16:12aktualizováno  16:12
Sledovat Metro na Googlu
Desítky tisíc lidí každý rok nasednou na růžová kola zaparkovaná v ulicích Českých Budějovic a rychle se dostanou, kam potřebují. Oblíbená Rekola fungují v krajském městě už více než deset let. To se ale nyní mění. Od 1. července bude v ulicích Budějovic prvních 200 bicyklů dopravního podniku. Fungovat budou i na jízdenky MHD.
České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově...

České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově provozovat tamní dopravní podnik. (2. června 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově...
České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově...
České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově...
České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově...
7 fotografií

Budějovický dopravní podnik brzy nasadí do provozu svoje žluto-červené stroje a spustí takzvané CBkolo.

Služba bude velmi podobná té, kterou obyvatelé i turisté využívají. Výhodnější ale bude například pro majitele dlouhodobých kuponů do MHD. „Ti budou moci každý den jet na kole až čtyřikrát půl hodiny, aniž by platili něco navíc. Sdílená kola se tak stanou součástí městské hromadné dopravy,“ vysvětlil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (Naše Česko).

Dopravní podnik nakoupil prvních 200 bicyklů. V tendru zvítězila česká značka Olpran. Jsou červené se žlutými doplňky a ladí tak k červeným vozům firmy, kterou ze sta procent vlastní město. „Zatím nás tato novinka stála přibližně šest milionů korun,“ spočítal náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (Naše Česko).

Ceník Služby CBkolo

Jednotlivé jízdy – 30 minut za 20 Kč, poté 1 Kč/min.
Předplatné – 250 Kč/měsíc, 6 x 30 minut denně – automatické obnovení
Na celý den – 400 Kč / 24 hodin – jedna nebo více výpůjček přes den
Pro majitele dlouhodobých kuponů do MHD – 4x denně 30 minut jako součást kuponu
Výhoda MultiSport – držitelé karty 2x denně 60 minut

Ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš upozornil, že už na podzim by se mohl počet kol zdvojnásobit a bude jich tedy k dispozici 400. „Předpokládáme, že o službu projeví zájem o okolní obce a budeme ji rozšiřovat. Už nyní nás kontaktovali ze Včelné a Boršova nad Vltavou,“ zmínil Dolejš.

Také upřesnil, že prozatím budou stroje rozmístěné na 170 místech napříč městem. Vytipovaných je dalších 25 a do budoucna může jejich počet dál růst. „Doufám, že uživatelé budou maximálně zodpovědní a budou kola odkládat právě na těchto přesně daných místech,“ přál si Dolejš.

Všechny lokality budou vidět na mobilní aplikaci. Ta bude pro každého uživatele zásadní, bez ní si CBkolo nepůjčí. Zájemce si ho bude moci i předem zamluvit, aby měl jistotu, že přibližně do 15 minut bude i nadále k dispozici. Pomocí aplikace se odemkne zámek na zadním kole a pak už může každý vyrazit. „Je tam i přehazovačka se třemi převody, jeden je velmi pohodlný, aby se dalo dobře jet i do kopce,“ konstatoval Dolejš.

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

Kdo nebude mít dlouhodobý kupon na MHD, zaplatí za půl hodiny jízdy 20 korun, za každou další minutu pak korunu. Měsíční předplatné bude stát 250 korun. Zatímco to vše má být od 1. července k dispozici, jedna služba ještě v provozu nebude.

Jako první v republice

Když si cestující koupí virtuální jednorázovou jízdenku do MHD za například 30 korun na hodinu, měl by mít v blízké budoucnosti možnost ještě i přestoupit právě na kolo. To ale ještě musí dopravní podnik dopracovat.

České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově provozovat tamní dopravní podnik. (2. června 2026)
České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově provozovat tamní dopravní podnik. (2. června 2026)
České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově provozovat tamní dopravní podnik. (2. června 2026)
České Budějovice budou mít od července nový systém sdílených kol. Bude ho nově provozovat tamní dopravní podnik. (2. června 2026)
7 fotografií

Budějovice jsou prvním městem v zemi, které zavádí systém pomocí vlastní firmy. Růžová Rekola se těšila značné oblibě. Třeba v roce 2021 na nich lidé po městě absolvovali 65 tisíc jízd. „Budějovice jsou velmi specifické a přívětivé k cyklistům. Oproti jiným městům se tak užívání naší služby lišilo. Většina lidí tady má vlastní kolo, ta naše pak sloužila jako šikovný doplněk,“ zmínil za Rekola Jan Střecha.

Za nás jednoznačně chybí základní věci: byznys model či jasné vysvětlení, proč je vlastní městský systém výhodnější než spolupráce s externím provozovatelem

opoziční hnutí Občané pro Budějovice

Už před časem redakci iDNES.cz potvrdil, že si s dopravním podnikem nechtějí konkurovat a Budějovice opustí. „Kola přesuneme do jiných měst. To není problém,“ dodal Střecha.

Na novinku reagovala také opozice, konkrétně hnutí Občané pro Budějovice. „Za nás jednoznačně chybí základní věci: byznys model či jasné vysvětlení, proč je vlastní městský systém výhodnější než spolupráce s externím provozovatelem. Přitom existovala jiná cesta. Město mohlo s Rekoly (nebo kýmkoli jiným) dál spolupracovat, finančně se podílet na provozu a konečně propojit bikesharing s MHD,“ napsali zástupci hnutí. Sdílená kola podporují, ale nechtějí, aby se z dobré služby stal drahý městský projekt bez jasných čísel.

Kolo si půjčíte za jízdenku na MHD. O sdílené bicykly se postará dopravní podnik

Upozorňují, že se dokonce utratí – dalších šest milionů za druhou várku kol a i samotný provoz bude stát další miliony. „Myslíme si, že to je přijatelná cena za to, abychom se pokusili zklidnit automobilovou dopravu v Českých Budějovicích,“ komentoval náklady náměstek Maroš.

Sdílená kola se v budoucnu stanou také součástí krajského integrovaného dopravního systému, který začne fungovat rovněž 1. července.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Část linky metra B zastavila technická závada, dopravce nasazuje autobusy

Aktualizujeme
Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Provoz části pražské linky metra B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Nové Butovice byl v úterý krátce před 17. hodinou přerušen. Pražský dopravní podnik udává jako příčinu technickou závadu,...

2. června 2026  17:42,  aktualizováno  17:49

Svitavská nemocnice by měla mít v budoucnu magnetickou rezonanci

ilustrační snímek

Svitavská nemocnice by měla být v budoucnu vybavena magnetickou rezonancí. Společnost Nemocnice Pardubického kraje získala k pořízení přístroje doporučení...

2. června 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Nemocnice Jičín spustila magnetickou rezonanci, zkrátí čekací doby na vyšetření

ilustrační snímek

Oblastní nemocnice Jičín zahájila provoz pracoviště magnetické rezonance. Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením cestovat nejčastěji do Libereckého a...

2. června 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Na pole u letiště Točná spadlo ultralehké letadlo, dva lidé nepřežili

Soukromé ultralehké letadlo spadlo v úterý po šestnácté hodině do pole u...

Soukromé ultralehké letadlo spadlo v úterý po šestnácté hodině do pole u pražského letiště Točná. Nehoda má tragické následky. Na palubě byli dva lidé, ani jeden nehodu nepřežil, uvedli policisté na...

2. června 2026  16:52,  aktualizováno  17:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České Budějovice opravují chráněnou Kendeho vilu, rekonstrukce potrvá dva roky

ilustrační snímek

České Budějovice zahájily rekonstrukci chráněné Kendeho vily, která je nejvýznamnější židovskou památkou ve městě. Práce na obnově domu poblíž centra potrvají...

2. června 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

Nehoda kamionů zavřela Pražský okruh. Pro řidiče letěl vrtulník

Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla....

Dopravní nehoda tří kamionů uzavřela v úterý odpoledne na 77. kilometru Pražský okruh u Dobřejovic na trase Modletice - Ruzyně ve směru na Jesenici. Zraněného řidiče transportoval do nemocnice...

2. června 2026  15:42,  aktualizováno  17:15

Kam mizí soupravy metra? Školáci odhalili tajemství, které většina Pražanů nezná

Děti naslouchají Lukáši Hampacherovi, průvodci v rámci zážitkové turistiky...

Jak vypadá zákulisí pražského metra? Žáci 1.B z podolské ZŠ Nedvědovo náměstí se vydali do míst, kam se běžný smrtelník jen tak nepodívá. V depu Kačerov nahlédli do opravárenských hal, mycích sekcí i...

2. června 2026  17:05

V karlovarské nemocnici začala stavba nového urgentního příjmu za 550 milionů

V karlovarskĂ© nemocnici zaÄŤala stavba novĂ©ho urgentnĂ­ho pĹ™Ă­jmu za 550 milionĹŻ

V Nemocnici Karlovy Vary začala dnes stavba nového urgentního příjmu. Pavilon G1 bude stát 550 milionů korun, 85 miliony korun přispěje Evropská unie přes...

2. června 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Taxikář ujížděl strážníkům i se zákazníky a dítětem. Jeho vysvětlení je zarážející

Nepochopitelné chování řidiče sdíleného taxi - ujížděl před městskou policií i...

Řidič taxislužby i se zákazníky ujížděl minulý týden ve čtvrtek strážníkům v Praze. Honička se strhla ráno v Plzeňské ulici. Hlídka se za vozidlem rozjela poté, co šofér projel zákazem vjezdu.

2. června 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Moderní energetika potřebuje nejen nové zdroje, ale i úspory, řekl odborník

ModernĂ­ energetika potĹ™ebuje nejen novĂ© zdroje, ale i Ăşspory, Ĺ™ekl odbornĂ­k

Moderní energetika potřebuje podle Davida Martinka ze společnosti ČEZ ESCO nejen nové zdroje energie a kapacity pro její akumulaci, ale i značné investice do...

2. června 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Co si dnes Češi nejvíce přejí? Allwyn přináší pohled 66 tisíců přání napříč ČR

2. června 2026  16:57

VIDEO: Žirafí samci si vyjasňovali role, tloukli se hlavami jako řemdihy

Dospělí žirafí samci si po vypuštění na safari vyjasňovali pozice. (květen 2026)

Safari Park ve Dvoře Králové ukázal neobyčejné záběry souboje žirafích samců. Ač pravidla velí, že po úvodním klanění se zvířata měla rozejít, samec žirafy síťované Paul zaútočil na většího Lucase,...

2. června 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.