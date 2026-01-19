Pro mnohé cestující se navíc stane jízda na nových sdílených kolech ještě atraktivnější, protože bude pro některé vlastně zdarma.
„Rozhodli jsme se pro tuto změnu a chceme tím říct lidem, použijte, co chcete – autobus, trolejbus, kolo, ale nejezděte autem,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš.
Zásadní změna bude v tom, že například majitel ročního kuponu pro MHD bude moci díky této jízdence jezdit po městě i na sdílených kolech. Přitom už by ho to ale nemělo stát další peníze navíc. „Ano, taková je myšlenka. Abychom nabídli další službu a zahrnuli bikesharing do systému MHD,“ potvrdil šéf dopravního podniku (DP) Slavoj Dolejš.
Zavedení projektu podle něj bude složité, ale je rád, že takové rozhodnutí padlo a dopravce se do této akce pouští. Pokud nenastanou vážnější komplikace, začne služba pod hlavičkou podniku fungovat od 1. července.
Vysoutěžený už je dodavatel kol, kterých by mělo být na samém začátku k dispozici 200. Zvítězila česká značka Olpran. Kola by měla mít červenou barvu dopravního podniku. „Pokud bude sdílení oblíbené, může se postupně počet bicyklů navýšit,“ přidal Maroš.
Složitější to naopak bude s dodáním, zprovozněním i správou technologie a aplikace, které mají zajišťovat bezproblémové půjčování kol. První veřejnou zakázku loni DP dokonce zrušil.
Do zadávacího řízení přišlo šest nabídek. Jenže když je komise začala posuzovat, zjistila, že čtyři z nich výrazně překračují předpokládanou hodnotu zakázky ve výši 4,6 milionu korun bez daně. Ta nejvyšší byla dokonce skoro 9,5 milionu. Hodnota zakázky zjevně neodpovídala podmínkám na trhu, a tak DP hledá dál. Stále ale platí, že chce mít do léta vše připravené.
„Služba bude navazovat na tu, která zde roky funguje. Znamená to, že musí být přístupná i pro ty, kteří třeba MHD nejezdí, ale sdílená kola využívají. K tomu by měla fungovat mobilní aplikace,“ vysvětlil Dolejš.
Ceník pro takové uživatele ještě není stanovený, ale DP ho s předstihem zveřejní. Určitě s novinkou přichystá i kampaň, která bude informovat o všech podrobnostech novinky. Důležité je, aby pak například majitel měsíčního kuponu přesně věděl, jak využívat také kola. Kdyby měl třeba čekat ještě 20 minut na spoj, určitě se vyplatí sednout na sdílené kolo dopravního podniku, které stojí opodál, a jet.
Oblibu služby dokazují čísla Rekol. Třeba v roce 2021 na nich lidé po městě absolvovali 65 tisíc jízd. „Budějovice jsou velmi specifické a přívětivé k cyklistům. Oproti jiným městům se tak užívání naší služby lišilo. Většina lidí tady má vlastní kolo, ta naše pak sloužila jako šikovný doplněk,“ zmínil za Rekola Jan Střecha.
Potvrdil, že si s DP nechtějí konkurovat a Budějovice opustí. „Kola přesuneme do jiných měst. To není problém,“ dodal Střecha. Rozhodnutí města respektuje, ale zároveň sleduje, jak se dopravnímu podniku podaří vysoutěžit dodavatele nezbytných technologií.