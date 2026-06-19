Sedm historických průvodů projde městem při slavnostech Českým Krumlovem

Sedm historických průvodů projde do neděle Českým Krumlovem. Ve městě dnes začaly slavnosti pětilisté růže, což je tradičně největší akce. Festival přenese Český Krumlov do renesanční éry Rožmberků a nabídne více než 150 programů včetně koncertů, šermířských ukázek, divadelních představení i řemeslných trhů. ČTK to řekli organizátoři pětilisté růže.
"Slavnosti jsou výjimečné tím, že do jejich organizace a programu jsou zapojeny stovky místních obyvatel, spolků, škol, podnikatelů i kulturních institucí. Právě díky tomu mají jedinečnou atmosféru a autentický charakter. Je to událost, která spojuje město a zároveň přivádí do Českého Krumlova návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí," uvedl českokrumlovský starosta Alexander Nogrády (ANO).
Scénář letošního ročníku zavede návštěvníky do roku 1586, kdy Vilém z Rožmberka a Petr Vok pořádají velkolepou oslavu 20. narozenin Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka a slavného vojevůdce Mikuláše Zrinského ze Serynu. Program připomene také osobnost Mikuláše Zrinského, chorvatského národního hrdiny, mimo jiné prostřednictvím odborné přednášky historika Miroslava Eliáše.
"Slavnosti pětilisté růže jsou především oslavou historie Českého Krumlova a tradice, která je s městem po desetiletí pevně spojená. Každý rok se snažíme návštěvníkům nabídnout autentický zážitek a přenést je skutečně do doby Rožmberků," řekl ředitel českokrumlovského divadla Jan Vozábal.
Průměrná návštěvnost slavností byla za poslední roky kolem 23.000 lidí za tři dny. Jedním z vrcholů programu bude podle pořadatelů sobotní ohňostroj situovaný na jižních zámeckých terasách. "Ohňostroj bude nejlépe viditelný u ostrova pod terasami, z Rybářské ulice, Lazebnického mostu nebo z terasy u divadla," uvedl Vozábal.