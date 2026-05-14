Nehoda se stala před půl šestou ráno u přechodu v Nádražní ulici, po němž lidé přecházejí z Lannovy třídy k vlakovému nádraží.
„Řidič kamionu prudce zabrzdil před semaforem. Tím došlo k přetržení jistících popruhů a několik klád se sesunulo na komunikaci,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Naštěstí ve vedlejším pruhu nejelo žádné auto a na kraji chodníku nestál žádný člověk.
Protože hrozilo, že by mohly spadnout další klády na silnici i chodník, policisté zavřeli jízdní pruhy od Průmyslové ulice k Rudolfovské třídě. Na místě pomáhaly hlídky z oddělení hlídkové služby, dálničního oddělení Borek a také skupina dopravních nehod.
Součástí soupravy převážející klády bylo nakládací rameno, proto si řidič klády vrátil zpět na návěs, náklad zajistil a mohl pokračovat. „Vše se obešlo bez zranění. Policisté provoz do ranní špičky obnovili. Místo bylo průjezdné před sedmou hodinou,“ uzavřel mluvčí.