Senátor Chalupský do zastupitelstva v Jindřichově Hradci znovu nekandiduje

Hnutí Hradec Srdcem a Rozumem, jehož lídrem byl v roce 2022 senátor Jaroslav Chalupský, do jindřichohradeckého zastupitelstva znovu nekandiduje. Uskupení nechtělo sestavit kandidátku za každou cenu, řekl dnes ČTK Chalupský. Před čtyřmi lety hnutí získalo 11,38 procenta hlasů a čtyři mandáty v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu.
Za Hradec Srdcem a Rozumem v roce 2022 kandidoval na šestém místě poslanec Libor Vondráček (Svobodní) a mandát nezískal. V letošních volbách je jedničkou kandidátky SPD. Jediným místem, kde Srdcem a Rozumem letos usiluje o křesla v obecním zastupitelstvu, jsou Černovice na Pelhřimovsku, uvedl Chalupský.
"Pokud na podzim obhájím mandát senátora, chci se více věnovat práci pro celé území. Sedět na dvou židlích současně je složité," řekl Chalupský. Jako senátor chce vystupovat na jednání zastupitelstva a podporovat dobré projekty bez ohledu na to, kdo bude tvořit koalici či opozici.
"Nebylo by to fér vůči voličům ani vůči našim hodnotám. Hradec Srdcem a Rozumem nevznikl proto, aby sbíral jména na kandidátku. Vznikl proto, aby řešil konkrétní problémy našeho města a pomáhal sousedům," uvedl Chalupský. Dodal, že poslední půlrok oslovoval úspěšné podnikatele, odborníky, manažery i další osobnosti, kteří ale kvůli zaneprázdněnosti kandidaturu odmítli. "Mnohé odrazuje současná podoba politiky i povinnost zveřejňovat majetkové poměry jen proto, že chtějí pomoci svému městu," doplnil Chalupský.
Komunální volby v Jindřichově Hradci v roce 2022 vyhrálo ANO, získalo pět mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druzí skončili Nezávislí pro Hradec s pěti mandáty. Třetí Hradec srdcem a rozumem má čtyři zastupitele. Čtvrtá ODS má tři mandáty, tři zastupitele má na pátém místě STAN. Šestí byli Společně s Piráty se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončili SNK ED a nezávislí kandidáti se dvěma mandáty.