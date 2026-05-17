Senátorský mandát na Strakonicku bude obhajovat Fiala, z ODS přešel k Naše Česko

Jediným senátním obvodem v Jihočeském kraji, v němž se budou letos na podzim konat volby, je obvod Strakonice. Senátorské křeslo tam bude obhajovat Tomáš Fiala. Zatímco před čtyřmi roky kandidoval za ODS, při obhajobě kandiduje za hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Jména dalších kandidátů zatím většinou nejsou, mnoho velkých stran zvažuje, zda postaví vlastního kandidáta nebo podpoří cizího, zjistila ČTK u oslovených stran.
Za lidovce se s Fialou utká Jana Hrdinová ze Sudoměře u Písku. Členka KDU-ČSL se věnuje šití historických krojů.
Ostatní strany zatím o strategii pro senátní volby v obvodu Strakonice uvažují. "Zvažujeme dvě varianty. Zda postavíme vlastního kandidáta, nebo budeme mít společného za koalici Spolu," řekl předseda jihočeské ODS Jiří Borovka. Dodal, že svrchovanost a autonomii ve výběru bude mít strakonická ODS. Hnutí ANO zatím jméno kandidáta pro senátní volby zvažuje. Piráti kandidáta v obvodě nepostaví a zvažují, zda někomu vysloví podporu.
Před šesti lety na Strakonicku usilovalo o mandát senátora 11 kandidátů. Do druhého kola postoupil Fiala se starostou Radomyšle Lubošem Peterkou (KDU-ČSL). O vítězi rozhodlo pouhých 45 hlasů. Ředitele strakonické nemocnice Fialu volilo 8238 lidí, Peterka získal 8193 hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 15 procent voličů, v prvním hlasovalo 39,49 procenta.