V poštovní schránce nechal telefon i doklady a zmizel. Seniora našli mrtvého

Muže, po němž pátrali policisté, nalezli dnes lidé mrtvého. Senior odešel v pondělí z domova a ve schránce nechal mobilní telefon, peníze i doklady. Policie vyloučila, že by došlo k násilné smrti, informovala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
„Muž byl nalezen dnes odpoledne v lokalitě U Hada bez známek života,“ uvedla mluvčí. Lokalita U Hada se nachází na kraji Českých Budějovic na výjezdu ve směru na Branišov.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz