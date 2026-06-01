Šest lidí se zranilo při srážce dvou vozů v Chlumu u Třeboně, z toho čtyři lehce

Šest lidí se dnes zranilo při srážce dvou osobních automobilů v Chlumu u Třeboně. Jedna žena utrpěla vážná zranění a jeden muž středně těžká. Čtyři další lidé byli zraněni lehce, informoval dnes novináře mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
"V jednom z osobních automobilů cestovala žena s mužem. Žena utrpěla mnohočetná vážná poranění a v době příjezdu posádek byla v bezvědomí," uvedl Míra. V kritickém stavu ji vrtulník přepravil na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice. Muž utrpěl středně těžká poranění a z vozu musel být vyproštěn.
Ve druhém osobním automobilu cestovali čtyři muži. Všichni utrpěli lehká poranění a po celou dobu byli při vědomí. Po ošetření byli posádkami převezeni do nemocnic v Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích.