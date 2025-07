Až v roce 2027 otevřou na okraji Českých Budějovic silnici známou jako severní spojka, dopravu v krajském městě to zásadně promění. Mnohdy přetíženou Strakonickou opustí až 20 tisíc aut denně.

Řidiči najedou právě na novou silnici mezi Globusem a Pražskou třídou. Jenže dopravní modely ukazují, že to také může způsobit obrovské problémy na velké kruhové křižovatce na Okružní. Ta nepojme nápor aut nově jedoucích od Pražské. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam proto navrhlo velkou úpravu, která hrozbu kolapsu provozu odvrátí.

„Nad křižovatkou postavíme nadjezd. Řidiči jedoucí po severní spojce na Okružní a dál na dálnici či Třeboň najedou před křižovatkou na střed vozovky a přejedou ji horem až na výpadovku k D3,“ přiblížila Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovického závodu ŘSD.

Je to podle ní nejlepší možné řešení. „Po úpravách oddělíme od křižovatky dva nejsilnější dopravní proudy a provoz se tak rozmělní,“ vysvětlila.

Důležité je, že centrální komise ministerstva dopravy tento týden pustila nový projekt dál. Nebylo to snadné, protože se tím stavba prodraží na zhruba dvojnásobek oproti dřívějšímu návrhu. Ten počítal přibližně se 400 miliony korun, nyní to bude 800–900 milionů bez daně. Jde přitom o úsek silnice dlouhý jen 1,2 kilometru, ale cenu zvedá právě vybudování nadjezdu.

Stavbu podporuje rovněž vedení města i Jihočeského kraje. K záměru už se uskutečnilo také veřejné projednávání. „Je třeba si uvědomit, že kdyby ŘSD neupravilo i ten navazující úsek až ke křižovatce na Okružní, tak by to velmi znehodnotilo celou severní spojku a mělo by to dopad na plynulost provozu. Auta by už sice nemusela zajíždět na Strakonickou a Generála Píky, ale zůstala by stát na Okružní,“ upozornil hejtman Martin Kuba.

Kraj projekt mimo jiné podpoří tak, že bezplatně majetkově vypořádá nemovitosti, které jsou v jeho majetku a stavba se jich dotkne. Na hejtmanství také budou řešit potřebná povolení pro stavbu. A také je nutné změnit územní plán, což je zase záležitost Budějovic.

„Do konce příštího roku bych chtěla, abychom měli vše v takovém stadiu, že budeme moci začít soutěžit zhotovitele,“ zdůraznila Vladimíra Hrušková. V roce 2029 by začali řidiči jezdit po upravené silnici na Okružní, nadjezdu či upravené kruhové křižovatce.

A právě termín dokončení je tím největším problémem. Severní spojka má být hotová někdy v druhé polovině roku 2027. Minimálně rok a několik měsíců tak bude ještě nadjezd a upravená Okružní chybět.

Po zprovoznění spojky se tak reálně ukáže, jak obrovský problém a špunt na Okružní bude. Jinak je součástí plánovaných úprav také položení nového asfaltu a úpravy sjezdů do průmyslových areálů a firem mezi Pražskou a ulicí Generála Píky.

Co se týká severní spojky, tak tam byla ve středu kontrola, které se zúčastní i ministr dopravy Martin Kupka. Stavbu za dvě miliardy korun čeká složité období, kdy se bude pracovat také na podjezdu pod železnicí v Kněžských Dvorech a přeložka železnice bude velmi náročná.