Nad severní spojkou v Budějovicích musí přeložit koleje, stavbu silnice to zdrží

Lukáš Marek
  15:22aktualizováno  15:22
Už více než rok pracují stavaři na severní spojce, díky které se má v Českých Budějovicích výrazně zlepšit dopravní situace především na přetížené Strakonické. Celou akci ale pořádně zkomplikovala přeložka části železnice v Kněžských Dvorech. Jedna kolej nakonec nestačí a musí tam postavit dvě. Přepracování projektu a přípravy této přeložky mohou zdržet otevření silnice až o půl roku, bylo by to tak někdy v létě roku 2028.

Na průjezdu z Kněžských Dvorů do Nemanic v Českých Budějovicích teď stojí velký modrý jeřáb. Unese takzvaná mostní provizoria vážící desítky tun. Po nich začnou už za několik týdnů jezdit vlaky a opustí zhruba na rok původní trať.

Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení kolejí. (10. února 2026)
Jeřáb uloží provizorní železniční most na místo nad budoucí severní spojku. (10. února 2026)
Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení kolejí v českobudějovických Kněžských Dvorech. (10. února 2026)
Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení kolejí v českobudějovických Kněžských Dvorech. (10. února 2026)
5 fotografií

Je to nezbytné k tomu, aby pod železnicí mohla vzniknout severní spojka. Po dálničním obchvatu je to pro krajské město druhá nejdůležitější silnice. Dva a půl kilometru nové vozovky odkloní auta od Strakonic či Písku k dálnici, a nebudou tak už jezdit třeba kolem sídliště Vltava či po Strakonické. Zmizet díky tomu může až 20 tisíc aut.

Jenže budování spojky právě v Kněžských Dvorech se už brzy po zahájení prací v prosinci 2024 nečekaně zkomplikovalo. V úterý to přímo na stavbě vysvětlila Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovického závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem této akce.

„Správa železnic nám brzy po zahájení prací oznámila, že jedna kolej s ohledem na velkou intenzitu provozu nakonec nebude stačit. Budou tu navíc jezdit i nákladní vlaky Deutsche Bahn, protože se chystá rekonstrukce nádraží v německém Pasově,“ vysvětlila.

Dva a půl kilometru, které zlepší provoz. V Budějovicích staví severní spojku

ŘSD chtělo vyjít Správě železnic (SŽ) vstříc a rozhodlo se, že tedy projekt upraví, v místě postaví dvě náhradní koleje a vytvoří takzvaný bypass. „Tím ale došlo ke zpoždění a zhotovitel už vznesl nárok na úpravu harmonogramu,“ potvrdila Hrušková.

Ve výsledku to může znamenat, že bude severní spojka místo na konci roku 2027 v provozu až v létě 2028. „Musím říct, že je toto celkově velmi složitá stavba, až unikátní. S něčím tak náročným se setkáváme poprvé. Co se týká samotného přeložení kolejí, tak jsme museli vyřešit kanalizaci, vodovody, drážní kabely a přeložit kompletně inženýrské sítě. Navíc se pohybujeme v silně zastavěné oblasti,“ popsal Matěj Bůžek, zástupce zhotovitele severní spojky.

Práce na 2 520 metrů dlouhé silnici má na starost sdružení firem Swietelsky stavební, OHLA ŽS a Hochtief CZ za cenu bezmála dvě miliardy korun bez daně. Tuto částku se ale zřejmě kvůli úpravě projektu nepovede dodržet.

Výluka potrvá dva týdny

„Například jen kvůli tomu, že po provizorních kolejích pojedou vlaky jen 40 kilometrů v hodině místo současné stovky, tak to bude znamenat 40 milionů korun navíc,“ zmínila Hrušková.

Na samotné dokončení železniční přeložky dojde v březnu. „V tu chvíli potrvá dvoutýdenní výluka, při které se musí vše stihnout přesunout,“ zdůraznila šéfka budějovického závodu ŘSD. Po náhradní železnici v Kněžských Dvorech budou vlaky jezdit necelý rok.

Po spojce bude pokračovat napojení na Okružní

Na stavbu dnes dorazil také jihočeský hejtman Martin Kuba, který připomněl, jak zásadní bude severní spojka pro provoz v Budějovicích. „Teď se tu stavbaři museli vypořádat s opravdu náročnými úpravami, velký respekt, co tady museli zvládnout,“ uvedl hejtman.

Propojení severní spojky a dálnice v Českých Budějovicích má spasit nadjezd

Doufá, že se podaří na severní spojku co nejrychleji navázat i úpravou silnice a kruhové křižovatky na Okružní na sjezdu z dálnice D3. „Tu čeká velká úprava a bude z ní mimoúrovňová. To znamená, že řidiči jedoucí po severní spojce k dálnici D3 najedou na nové rameno nad současnou křižovatkou,“ upřesnil Kuba. Bez úprav by podle něj nápor aut od severní spojky křižovatka neustála a doprava by v místě kolabovala.

Tato další úprava má stát 800 až 900 milionů korun, týká se to úseku o délce 1,2 kilometru. Hotovo by tam mohlo být v roce 2029. Zhruba rok tak mohou v těchto místech vznikat dopravní problémy, protože severní spojka bude fungovat, ale napojení bude ještě rozestavěné.





10. února 2026





