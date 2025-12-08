Zavážet, nebo zatopit. V Ševětíně řeší úpravy plánů na využití vytěženého lomu

Antonín Pelíšek
  16:32aktualizováno  16:32
Co je důležitější? Jezero na pitnou vodu, nebo lom s drtírnou stavebních odpadů a skládkou kameniva a betonu. Okolo Ševětína na Českobudějovicku se rozhořel další spor kolem těžby kamene a štěrkopísku. U městyse plánovali zatopit vytěžený lom. Části obyvatel ale vadí, že ho chtějí začít zavážet. Firma Kámen a písek slibuje, že ho časem zaplaví.
Lom stojí na okraji Ševětína. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Spor místních a vedení těžební společnosti se tentokrát týká obnovy vydolovaných prostor. Podle původního záměru těžební společnosti se měl po ukončení těžby celý prostor zaplavit vodou. Firma ale loni plánovanou rekultivaci změnila. Důvodem je nutnost ukládání zeminy z budoucí stavby IV. železničního koridoru a stále větší potřeba recyklace stavebních odpadů.

Na rozpor mezi původními sliby a novými plány společnosti Kámen a písek (KaP), největšího výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji, upozorňují obyvatelé Ševětína na Českobudějovicku, lidé z okolí a také Spolek pro důstojný život v Ševětíně.

V Ševětíně, kde těží štěrkopísky společnost Kámen a písek (KaP), vznikla proti rozšiřování lomu petice s několika stovkami podpisů.
Podle něho nový záměr likviduje příležitost zatopit vytěžené prostory vodou ze spodních pramenů a vytvořit tak rezervoár pitné vody pro celé Českobudějovicko. Podobné využití praktikuje stát v jiných lokalitách, třeba po vytěžených uhelných dolech. Voda bude v budoucnu stále vzácnější, varují hydrologové.

„Veřejnosti od roku 2020 deklarovali stoprocentní zatopení vytěžené lokality. Tento i politický příslib by neměl být měněný podle potřeb těžební společnosti, která navíc většinově patří rakouskému majiteli,“ namítá předseda spolku Bohuslav Kubeš.

Podle údajů odborníků by po vytěžení vzniklo jezero o rozloze 15,6 hektaru, hluboké až 112 metrů. Zadržet by mohlo pět milionů krychlových metrů vody. Jeho naplnění obstarají spodní prameny a srážkové vody. Dnes se přebytková voda z lomu odvádí do Dubenského potoka.

Ze starého lomu bude jezero, firma chce těžbu posunout dál od Ševětína

„Náš záměr udělat na místě vytěžení lesopark s jezerem trvá. Samotné jezero bude mít plochu necelých deset hektarů. Navážet sem chceme také zeminu z připravované stavby železničního koridoru mezi Ševětínem a Nemanicemi,“ oponuje ředitel KaP Pavel Fučík.

Až absurdní ale některým obyvatelům Ševětína připadá, že státní lesy jako majitelé pozemků tam loni nechaly za evropské dotace revitalizovat Dubenský a Borový potok a vytvořit tůně v souvislosti se strategií boje se suchem, a na druhé straně se chystá projekt zavážení těžebního prostoru. Rezervoár vody by mohl sloužit pro široké okolí.

V Ševětíně se začal těžit kámen zhruba před sto lety. Zásoby prvního lomu jsou vyčerpané, současný dobývací prostor chce KaP využívat do roku 2038. Společnost teď připravuje otevření nového kamenolomu v lokalitě spadající do katastru sousedního Lišova blíž k obci Kolný. Zatím těží až 850 tisíc tun materiálu ročně.

Poblíž Českých Budějovic má být obří lom, obyvatelé i spolky protestují

Její úplně nový záměr je využít prázdné jámy pro recyklaci stavebního odpadu s kapacitou 250 tisíc tun tohoto materiálu ročně. S recyklační linkou, drtičkou a haldami zásob a konečného materiálu.

Záměr zdůvodňuje efektivněji využitou nákladní dopravou. Auta, která původně přijížděla do lomu prázdná, budou navážet odpad a odvážet vyrobený materiál. Podle lidí ze spolku těmito záměry společnost ohrožuje plánovanou rekultivaci, k níž se původně zavázala.

Jezero se má podle Pavla Fučíka napouštět třicet let. Na základě memoranda, které podepsala těžební společnost se Ševětínem v roce 2020, má uprostřed lesů vzniknout v prostorách starého, už vytěženého lomu jezero s hřišti, minigolfem, lezeckou stěnou nebo bike dráhou. Projekt zpracovali architekti.

