Správce bytového družstva Vladimír Buldra stál v pondělí dopoledne před vchodem do panelového domu v Bezdrevské ulici a trpělivě otevíral technikům a vyšetřovatelům od policie a hasičů. Ti ještě došetřovali noční tragický požár, při němž zemřel senior.
„S tím mužem byly problémy už dlouho a posledních pět let to eskaloval. On měl Diogenův syndrom, shromažďoval věci. Vybíral koše, popelnice a všechno nosil domů. Vygradovalo to před třemi lety, kdy napadl a zmlátil o deset let staršího člena bytového družstva,“ popsal Buldra.
Bytové družstvo ho vyloučilo, ale následoval dlouhý proces s odvoláním a soudem. Letos 10. října došlo k vyloučení. Muž ale byt neopustil.
„Těch případů, kdy jsme kvůli němu museli volat policii, bylo víc. Ale nejhorší bylo, že jak všechno skladoval, tak z bytu šel strašný zápach. Nejvíc tím trpěla sousedka z osmého patra, která má byt 4+1, kde je sama, ale nemůže ho prodat,“ vyprávěl správce družstva.
Doplnil, že poslední dobou muže už sousedé téměř nevídali a měli strach, že by se jim mohl nějak pomstít za vyloučení z družstva. Požár ale s pomstou Buldra nespojoval. Jeho příčinu dál vyšetřují hasiči i policisté.
Hořet začalo v půl desáté v noci a na místo vyjelo šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Své byty muselo opustit 30 lidí, kteří se po uhašení požáru vrátili domů. Nikomu dalšímu se nic nestalo.