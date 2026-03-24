Kdo by čekal všeobecný jásot obyvatel, že se situace na největším sídlišti v Českých Budějovicích zlepší, tak by se spletl. Poslední měsíce naopak někteří opakovaně upozorňují, že je toto místo nevhodné, objektu budou muset ustoupit stromy a další zeleň a vůbec není jasné, jaká budou pravidla pro parkování v domě.
V pondělí 23. března kvůli tomu přišli i na jednání zastupitelstva. „Prohlubuje se nedůvěra kvůli tomu, jak je projekt připravovaný. Pro koho je ta stavba vlastně navržená. Jakým způsobem tam bude možné získat parkovací místo? “ ptala se Martina Jakubcová.
Parkovací dům na budějovickém sídlišti bude za dva roky a 270 milionů
Upozornila, že obyvatelům Máje chybí informace o projektu a musí je složitě hledat. V podobném duchu pak mluvili i další vystupující občané sídliště. „Při stavbě to navíc bude znamenat dočasný úbytek asi 150 míst. Jak je nahradíte? “ nadnesla třeba Eva Pokorná.
Stále platí, že letošní rok je určený pro projektování a získání potřebných povolení a příští rok by měla stavba za 228 milionů korun bez daně vyrůst. Zakázku ve výběrovém řízení získalo sdružení firem Hochtief CZ – Metrostav DIZ.
Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (Naše Česko) na dotazy hned na zastupitelstvu odpovídal. „Nikde v jádru Máje není žádné další volné místo, kde bychom mohli něco podobného vybudovat. Buď jsou ta místa zastavěná, nebo jsou to soukromé plochy,“ konstatoval. Zdůraznil, že na Máji je situace dlouhodobě neúnosná, a tohle je jeden z prvních velkých kroků, jak ji zlepšit.
Mezi paneláky stojí 60 vraků
„A není to tak, že bychom nic dalšího neřešili. Začali jsme s plošnými kontrolami, takže už víme například o 60 vracích, které zabírají místa,“ uvedl Bureš. Město má k dispozici také studii, která řeší navýšení počtu míst pro auta na již existujících parkovištích. Týká se to například ulice K. Štěcha, kde je velká plocha poblíž silnice na Zavadilku.
„To je jedna z lokalit, kde máme zpracovanou studii na vybudování nadzemního podlaží, takže by se tam počet míst výrazně zvýšil,“ potvrdil náměstek. Podobně by to mohlo vypadat i za ZŠ Oskara Nedbala u ulice V. Talicha, kde je rovněž parkoviště, nad nímž by mohlo vzniknout další. Bureš také včera upozornil, že město znemožní na sídlišti parkovat dodávkám, které tam často zabírají místa.
Řešení neutěšeného stavu na Máji by samozřejmě uvítali také záchranáři či hasiči. „Do některých míst se s velkou cisternou prostě nevejdeme. Ta situace je tam kritická,“ potvrdila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Zatím se na sídlišti všichni brání nějaké tvrdé represi, pokutování či odtahům. K tomu by radnice přistoupila právě až ve chvíli, kdy už bude pro řidiče alternativa a nebudou tak muset stát i na nepovolených místech.
Zatím ale není zřejmé, jaký bude v parkovacím domě režim. Zda si tam bude možné zakoupit dlouhodobé parkovací stání a za kolik, bude to jen pro místní občany, nebo pro všechny? Lubomír Bureš včera reagoval jen v tom smyslu, že si na sebe dům určitě nevydělá. Radnice ho nechce využívat komerčně.
Písek se chce pustit do stavby parkovacího domu pro 200 aut, další tři plánuje
Opozice se pak shodla, že je potřeba s tamními občany zlepšit komunikaci, jedině pak je šance, že projekt ještě přijmou za svůj a budou vnímat jeho pozitiva. Viktor Lavička (ANO) přidal, že by tam viděl systém parkování takzvaně průtokový. „Jde o to, aby si tam někdo nezaparkoval auto a to tam pak měsíc nestálo. Mělo by to skutečně sloužit pro ty, kteří jsou místní a své vozy pravidelně používají,“ uvedl.
Cena by pak měla být taková, aby si tam člověk mohl dovolit denně zastavit. Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice) pak ještě zaslal všechny dotazy, které nasbíral od obyvatel, vedení města písemně. „Tím, že se projektuje a bude stavět formou design and build, tak lidé neznají různé detaily a hlavně netuší, jak pak bude fungovat provoz,“ doplnil.