Na sídlišti Máj chybí tisíc míst pro auta, parkovací dům ale část obyvatel straší

Lukáš Marek
  15:52aktualizováno  15:52
Na českobudějovickém sídlišti Máj chybí prostor pro tisíc aut, a tak stojí, kde se dá. Už před několika lety se proto vedení města rozhodlo, že postaví parkovací dům na místě současné točny MHD u Branišovského lesa. Vejde se tam 400 vozidel, práce mají začít příští rok.
Na sídlišti Máj v Budějovicích nejsou volná místa k parkování. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Kdo by čekal všeobecný jásot obyvatel, že se situace na největším sídlišti v Českých Budějovicích zlepší, tak by se spletl. Poslední měsíce naopak někteří opakovaně upozorňují, že je toto místo nevhodné, objektu budou muset ustoupit stromy a další zeleň a vůbec není jasné, jaká budou pravidla pro parkování v domě.

V pondělí 23. března kvůli tomu přišli i na jednání zastupitelstva. „Prohlubuje se nedůvěra kvůli tomu, jak je projekt připravovaný. Pro koho je ta stavba vlastně navržená. Jakým způsobem tam bude možné získat parkovací místo? “ ptala se Martina Jakubcová.

Parkovací dům na budějovickém sídlišti bude za dva roky a 270 milionů

Upozornila, že obyvatelům Máje chybí informace o projektu a musí je složitě hledat. V podobném duchu pak mluvili i další vystupující občané sídliště. „Při stavbě to navíc bude znamenat dočasný úbytek asi 150 míst. Jak je nahradíte? “ nadnesla třeba Eva Pokorná.

Stále platí, že letošní rok je určený pro projektování a získání potřebných povolení a příští rok by měla stavba za 228 milionů korun bez daně vyrůst. Zakázku ve výběrovém řízení získalo sdružení firem Hochtief CZ – Metrostav DIZ.

Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (Naše Česko) na dotazy hned na zastupitelstvu odpovídal. „Nikde v jádru Máje není žádné další volné místo, kde bychom mohli něco podobného vybudovat. Buď jsou ta místa zastavěná, nebo jsou to soukromé plochy,“ konstatoval. Zdůraznil, že na Máji je situace dlouhodobě neúnosná, a tohle je jeden z prvních velkých kroků, jak ji zlepšit.

Mezi paneláky stojí 60 vraků

„A není to tak, že bychom nic dalšího neřešili. Začali jsme s plošnými kontrolami, takže už víme například o 60 vracích, které zabírají místa,“ uvedl Bureš. Město má k dispozici také studii, která řeší navýšení počtu míst pro auta na již existujících parkovištích. Týká se to například ulice K. Štěcha, kde je velká plocha poblíž silnice na Zavadilku.

„To je jedna z lokalit, kde máme zpracovanou studii na vybudování nadzemního podlaží, takže by se tam počet míst výrazně zvýšil,“ potvrdil náměstek. Podobně by to mohlo vypadat i za ZŠ Oskara Nedbala u ulice V. Talicha, kde je rovněž parkoviště, nad nímž by mohlo vzniknout další. Bureš také včera upozornil, že město znemožní na sídlišti parkovat dodávkám, které tam často zabírají místa.

Řešení neutěšeného stavu na Máji by samozřejmě uvítali také záchranáři či hasiči. „Do některých míst se s velkou cisternou prostě nevejdeme. Ta situace je tam kritická,“ potvrdila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Zatím se na sídlišti všichni brání nějaké tvrdé represi, pokutování či odtahům. K tomu by radnice přistoupila právě až ve chvíli, kdy už bude pro řidiče alternativa a nebudou tak muset stát i na nepovolených místech.

Zatím ale není zřejmé, jaký bude v parkovacím domě režim. Zda si tam bude možné zakoupit dlouhodobé parkovací stání a za kolik, bude to jen pro místní občany, nebo pro všechny? Lubomír Bureš včera reagoval jen v tom smyslu, že si na sebe dům určitě nevydělá. Radnice ho nechce využívat komerčně.

Písek se chce pustit do stavby parkovacího domu pro 200 aut, další tři plánuje

Opozice se pak shodla, že je potřeba s tamními občany zlepšit komunikaci, jedině pak je šance, že projekt ještě přijmou za svůj a budou vnímat jeho pozitiva. Viktor Lavička (ANO) přidal, že by tam viděl systém parkování takzvaně průtokový. „Jde o to, aby si tam někdo nezaparkoval auto a to tam pak měsíc nestálo. Mělo by to skutečně sloužit pro ty, kteří jsou místní a své vozy pravidelně používají,“ uvedl.

Cena by pak měla být taková, aby si tam člověk mohl dovolit denně zastavit. Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice) pak ještě zaslal všechny dotazy, které nasbíral od obyvatel, vedení města písemně. „Tím, že se projektuje a bude stavět formou design and build, tak lidé neznají různé detaily a hlavně netuší, jak pak bude fungovat provoz,“ doplnil.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích v úterý odpoledne rozhoduje o vazbě dvou ze tří obviněných z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Policie je obvinila za teroristický čin a účast na...

24. března 2026  16:52,  aktualizováno  17:35

Podmínka za smrt matky s kočárkem? Pozůstalí odmítají trest pro řidiče porsche

Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanul ve čtvrtek podnikatel Adam Coubal...

Státní zástupkyně žádá tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení pro Adama Coubala, který v pražských Vysočanech ztratil kontrolu nad svým porsche a po vjetí na chodník smrtelně zranil matku...

24. března 2026  17:22

Na Rolnické náměstí v Plzni, kde staví kanalizaci, se vrátí auta i MHD v červnu

ilustrační snímek

Na Rolnické náměstí v Plzni, důležitou propojku sídlišť Doubravka a Slovany, se vrátí doprava 1. června, o půl roku později proti původnímu plánu. Stavbu...

24. března 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Zoo Ostrava chce získat samici medvěda ušatého, výběh obývá i medvěd z Konopiště

ilustrační snímek

Ostravská zoologická zahrada by chtěla získat samici medvěda ušatého a pokusit se o rozmnožování tohoto druhu. Samice by se mohla ve zhruba hektarovém...

24. března 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policejní manévry v centru Prahy. Muž se zabarikádoval v bytě a nechtěl otevřít

Policisté uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. (24. března...

Policisté v úterý odpoledne uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. V jednom z bytů se tam zabarikádoval muž a nechtěl otevřít. Podle prvotních informací byl ozbrojený. Na místě...

24. března 2026  16:42,  aktualizováno  17:02

Liberec změní tarif pro parkování ve Fibichově ulici, většinu roku bude zdarma

ilustrační snímek

Liberec přestane v pracovních dnech po většinu roku vybírat peníze za parkování ve Fibichově ulici. Jde o první etapu ke zlepšení dostupnosti parkování pro...

24. března 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Výstava v Dolních Vítkovicích připomíná 250 let hornictví na Ostravsku

ilustrační snímek

Ostrava 24. března (ČTK) -Téměř 250 let historie hornictví na Ostravsku a Karvinsku připomene Galerie Gong v Dolních Vítkovicích. Výstava nazvaná Zdař Bůh,...

24. března 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Lídrem ODS pro obecní volby v Plzni je právník a komunální politik Lukáš Hegner

ilustrační snímek

Právník a komunální politik Lukáš Hegner bude v letošních obecních volbách lídrem ODS v Plzni. Rozhodl o tom oblastní sněm strany. Kandidátka pro volby sází na...

24. března 2026  15:19

Pražská revoluce v léčbě depresivních maminek. V Braníku je budou kurýrovat kovovými osmičkami

V Centru perinatální duševní péče je kromě lékařské části také společenská...

Hlavní město zase jednou „průkopničí“. Pražanky trpící depresemi mají nově k dispozici další možnost léčby. Jde o takzvanou repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci (RTMS). Tato moderní...

24. března 2026

Odborníci našli v Kateřinské jeskyni další doklady středověké padělatelské dílny

ilustrační snímek

Archeologové našli v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady padělatelské dílny. Zcela náhodou je objevili při obhlídce hlavního dómu, informovala...

24. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Urgentní příjem nebo školka. Kraj plánuje investice do českolipské nemocnice

Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)

Liberecký kraj má od letošního roku jednu z největších nemocnic v zemi. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se po měsících příprav definitivně sloučila s nemocnicí v České Lípě. Jeden velký celek by měl...

24. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Znovu u soudu. Muže potrestaného za vraždu viní z útoku v léčebně kvůli drogám

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu...

Viktor Č. si odpykal 14 let za vraždu muže v Chebu, kterého ubodal 26 ranami. Loni na jaře ho eskorta převezla po dokončení pobytu ve vězení na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, aby konečně...

24. března 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.