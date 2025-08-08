V Jindřichově Hradci promění největší sídliště Vajgar, úpravy spolknou 64 milionů

Eva Petrová
  13:02aktualizováno  13:02
Bezpečnější, přehlednější a příjemnější prostředí pro každodenní život, trávení volného času i komunitní aktivity. To mají ocenit obyvatelé jindřichohradeckého sídliště Vajgar po rozsáhlé proměně jeho venkovního prostranství za 64 milionů korun. Zakázku na projekt vyhrála společnost Swietelsky stavební.
Obyvatelé si posedí na nových lavicích, město osadí i ty méně typické. | foto: Vizualizace: Imaginario

Podle nastaveného harmonogramu jindřichohradecká radnice předpokládá, že stavební práce začnou na přelomu srpna a září, a to rekonstrukcí jednosměrné komunikace u třetí mateřské školy.

„V následujícím roce se práce přesunou do lokality u páté základní školy. O změnách v této části parku budeme obyvatele v dostatečném předstihu informovat,“ přiblížil starosta Michal Kozár.

Podstatnou část nákladů pokryje již schválená dotace z integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Vajgar je s přibližně pěti tisíci obyvatel největším sídlištěm ve městě.

Až práce v jeho jádru skončí, mělo by být v centrálním parku více než 130 parkovacích míst. S úpravou stávajícího parkoviště se počítá u polikliniky, kde podle projektu vznikne částečně zapuštěná garáž. Kromě toho chce město zajistit bezpečnost a plynulost dopravy instalací zpomalovacích prahů v místech, kde je to nejvíc potřebné, tedy na přechodech pro chodce a na křižovatce u mateřské školy.

Obyvatelé si posedí na nových lavicích, město osadí i ty méně typické.
V hlavní parkové části architekti Tomáš Beneš a Andrea Junková navrhli síť cest a zaměřili se na prostory před budovami. Hlavní pěší trasa povede celým řešeným územím — od rybníka Vajgar až k cyklostezce vedoucí dále na Otín. Jižní části centrálního parku budou dominovat zatravněné plochy.

„V době, kdy jsme dostali zadání, tam byly záměry na novou výstavbu. Nabízela se, protože tam je hodně volného místa. Rozlehlost toho prostranství má ale velkou hodnotu,“ zmínil již dříve architekt Beneš.

Na rozsáhlém území kolem páté základní školy se momentálně nachází opotřebované lavičky, upravit potřebují i zpevněné plochy. „V severní části stojí základní škola nebo poliklinika. Před nimi chceme vybudovat kvalitní prostory, které tam teď chybí. Víceméně je tvoří parkoviště,“ popsal Beneš.

Parkování na sídlišti Vajgar mají vyřešit podzemní garáže se střešním hřištěm

Mimo klasických laviček si kolemjdoucí odpočinou i na atypicky dlouhých lavicích. Mimo ně na sídlišti přibudou rovněž nové pouliční lampy, kontejnery na odpad, věšáky na prádlo, stojany na kola a koloběžky nebo pingpongové stoly.

V parku přibude deset stromů, což budou dřezovce, jasany a javory. Prostor doplní keře, vrba purpurová nebo kdoulovce. Město na sídlišti kvůli přípravě parku letos pokácelo třináct jehličnanů, které už podle dendrologů neměly potřebnou kvalitu. Kromě jehličnanů odstraní i některé mladé dřeviny, jež se v lokalitě neujaly, nebo nejsou vhodné. Několik z nich čeká přesazení.

Park oživí sídliště Vajgar v Jindřichově Hradci, přibudou i parkovací místa

Krajinářské a sadovnické práce má na starosti společnost Na Luka. O pestrost v každém ročním období se postarají záhony s trvalkami. „Obyvatelé a návštěvníci sídliště se tak mohou těšit na květiny od časného jara až do podzimu. Sezonu zahájí krokusy a narcisy, které v dubnu doplní prvosenky a půdopokryvné kakosty. Od května do září budou kvést fialové šalvěje a šanty. Letní měsíce oživí také růžovofialové marulky s aromatickými listy vonícími po mátě,“ vyjmenoval vedoucí odboru rozvoje Karel Hron.

Architekti hodlají do parku začlenit také prvky pro hospodaření s dešťovou vodou. Snaží se o její udržení a vsakování například pomocí propustné dlažby na parkovištích. Jindřichův Hradec také připravuje úpravu prostoru druhého největšího sídliště Hvězdárna, kde žije přibližně 2 500 obyvatel. Město zahrnulo jejich připomínky při přípravě návrhové studie.

