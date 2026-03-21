Silničáři na jihu Čech spotřebovali o 75 procent více posypu než loňskou zimu

Letošní zima na jihu Čech s častým sněžením, námrazami a náledím patřila podle silničářů k nejnákladnějším za posledních pět let. Silničáři spotřebovali o 75 procent více posypu než před rokem a náklady byly o třetinu vyšší. Údržba jihočeských silnic stála do konce února 295,1 milionu korun, sdělila ČTK ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS JK) Andrea Jankovcová.
"Finančně nejnáročnějším měsícem na údržbu byl leden 2026, kdy finanční náklady činily bezmála 100 milionů korun. Silnice byly ošetřeny více než 1,9 milionu litrů solanky, 10.635 tunami soli a 20.271 tunami inertního posypu," uvedla Jankovcová. Silniční síť na jihu Čech je s více než 6000 kilometry druhá nejhustší ze všech 14 krajů. Zimní údržbu zákon vymezuje na období od 1. listopadu do 31. března. K 15. březnu evidovali pracovníci správy 86 výjezdových dnů.
"Ve spotřebě materiálu v letošní zimě od listopadu do února jsme již spotřebovali 22.900 tun posypové soli a 42.500 tun inertního materiálu, což je dosavadní nárůst o 75 procent ve spotřebě materiálu v porovnání se stejným obdobím loňské zimy,” uvedla Jankovcová. Na konci února 2026 činily náklady na zimní údržbu 291,5 milionu Kč, což je oproti loňsku o 33 procent více. SÚS JK naskladnila už v létě dostatečné množství soli a inertního materiálu a i přes nepříznivé klimatické podmínky a zvýšenou spotřebu měla dostatečné zásoby.
Letošní zima přinesla časté plošné námrazy a sněžení. A hlavně v lednu se objevoval nebezpečný jev, takzvaný černý led. Na vozovce se objeví průhledná vrstva ledu, která je okem téměř nerozeznatelná od mokré vozovky. Právě odstraňování tohoto jevu si vyžádalo výrazně více posypových materiálů. "Přes příznivější počasí v uplynulých dnech i nadále zajišťujeme nepřetržitý provoz v zajištění zimní údržby, a to minimálně do konce března 2026," doplnila ředitelka.
V loňské sezoně padlo na údržbu vozovek 12.900 tun posypové soli a 25.200 tun inertního posypu. Celkové náklady na zajištění zimní údržby silnic v Jihočeském kraji dosáhly za loňskou zimu 255 milionů korun.