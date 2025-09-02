Představte si, že jdete směrem od sportovní haly do Stromovky, pak pryč z města a vůbec neopustíte zeleň. V budoucnu by se to mohlo stát v Českých Budějovicích realitou. Přes čtyřproudou silnici poblíž lávky u Kauflandu by totiž mohl v budoucnu vést takzvaný zelený most s trávou, keři i stromky.
Před několika týdny se dostala na sociální sítě vizualizace, která ukazuje, jak by to mohlo vypadat. Je součástí Územní studie metropolitní oblasti Českých Budějovic, která je kompletně ke zhlédnutí na geoportálu Jihočeského kraje.
„Zelené přemostění je vize, jak by se v budoucnu mohlo měnit okolí silnice I/3. Je to teď velká bariéra mezi centrem a přírodou. Když to přeženu, tak by se pak dalo z jádra Budějovic po zeleném přejít až na Kleť,“ poznamenal Petr Hornát, vedoucí jihočeského odboru regionálního rozvoje a územního plánování. Byla by to určitá rehabilitace pro Dlouhou louku, která se celé roky spíše jen nekoncepčně zatěžovala, tak to stojí i v oficiální studii.
Je reálné, že si silnici časem od Ředitelství silnic a dálnic převezme do správy právě kraj. Už není hlavním tahem, nahradila ji dálnice D3, tak je možné začít se změnami na tomto průtahu městem a v okolí.
Zajímavé je, že podobný „ekodukt“ by měl ještě dříve vzniknout nad silnicí, která propojuje sídliště Vltava a Máj. Spojí tak park 4Dvory a Vávrovské a Vrbenské rybníky.
„Tam se s tím počítalo už při stavbě samotné silnice. Pracujeme na přípravě, ale pevný harmonogram nemáme ještě stanovený,“ potvrdil náměstek primátorky pro územní plán Lubomír Bureš.
Změny na příjezdu k letišti
Ale zpátky na Dlouhou louku a průtah Budějovicemi z jihu na sever. Tuto oblast čeká v horizontu zhruba od tří do deseti let velká řada změn. Když se to vezme ve směru od Plané, plánuje se tam třeba úprava mimoúrovňové křižovatky sloužící ke spojení s Homolemi.
Výrazné stavební úpravy čekají rovněž místo, kde se odbočuje k Letišti České Budějovice, odkud tisíce lidí ročně odlétají na dovolenou k moři. Kromě dvou nových křižovatek tam kraj plánuje rozšíření stávající silnice včetně nových přechodů a chodníků. Před pár měsíci dostal stavební povolení.
Už je také hotový projekt na další křižovatku, jež bude na katastru Litvínovic na plánované propojce, která odvede dopravu ze sídliště Máj přes řeku Vltavu až k Lidické třídě. Směrem dál do města je pak už zmíněná vize zeleného mostu u Stromovky.
|
Sportovní centrum v Budějovicích ohromí, bude mít podpis olympijských architektů
Úpravy se dotknou také rušné křižovatky u výstaviště a Dlouhého mostu. Do roku 2028 má hned vedle vyrůst Centrum míčových sportů a v souvislosti s tím se dostane i na dopravní úpravy. Dál na sever v úseku sevřeném řekou Vltavou a výstavištěm se pak mají dít také velké změny.
Až bude fungovat i severní spojka, má v těchto místech doprava ještě poklesnout. Pokud se do budoucna podaří prosadit velkou proměnu výstaviště, tak se kolem počítá s bytovou výstavbou. Může tam vzniknout úplně nová čtvrť.
„V souvislosti s otevřením dálnice, která odvedla velkou část tranzitní dopravy, uvažujeme o přeměně levobřežní komunikace na městskou třídu. V areálu výstaviště se pak podle územní studie plánuje celá řada staveb, která výrazně promění celé nábřeží a dá mu městský charakter. Také zde vzniknou další křižovatky, které jsou potřebné pro dopravní obsluhu území, včetně plánované sportovní haly,“ vyjmenoval nedávno první náměstek primátorky Petr Maroš, který má na starost investice.
Lávka přes Vltavu už se chystá
Nová křižovatka na Dlouhé louce skutečně vznikne. Umožní vjezd do výstaviště z boku přibližně u pavilonu Z a zároveň napojí lávku pro pěší a cyklisty, kterou bude město stavět přes Vltavu na Pražské sídliště. Lávka má být hotová někdy v roce 2028.
„S vítězem architektonické soutěže máme připravenou smlouvu k podpisu. Pak by měl dalších 15 měsíců na to, aby předal kompletní projektovou dokumentaci, a my bychom pak mohli soutěžit zhotovitele stavby,“ upřesnil náměstek Bureš.
|
Silnici z Budějovic na Planou čekají úpravy. K letišti se odbočí z nové křižovatky
Své plány má v těchto místech i Ředitelství silnic a dálnic, Povodí Vltavy a Jihočeský kraj. Určitě bude nutná rekonstrukce samotné silnice, která se už několik let odkládá.
Atraktivní by pak měla být nová cyklostezka, která by vedla pod hranou silnice na levém břehu řeky Vltavy. Směrem dál na sever se pak promění kruhová křižovatka u Globusu, kde vznikne odbočka na severní spojku a počítá se tam také s umístěním semaforů. Kolem této lokality pak mají developeři zájem o změnu územního plánu, aby se tam dalo dál stavět, a to například i bydlení.
Na konci celého úseku se pak už pracuje. V místě, kde se rozchází silnice na Hlubokou a Dasný, začne obchvat Dasného a Češnovic, na místě tak bude stát nová křižovatka. Hotovo má být v srpnu 2027.