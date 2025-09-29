Vozovka mezi Českými Budějovicemi a Pískem je dlouhodobě jednou z nejvytíženějších v kraji. Hustý obousměrný provoz ale znemožňuje předjíždění. Často se proto na ní stávají tragické nehody.
Jen v září při haváriích na I/20 zahynuli dva lidé. Obě tragické nehody se staly u Sedlce. Při první řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy hořet. Při druhé řidička přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozem. Jeho šofér zemřel na místě.
Ať má hlavní tah do Budějovic dva pruhy v obou směrech, chce Písek po ŘSD
První několik kilometrů hned za krajským městem bude bezpečnější díky tomu, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) loni zahájilo stavbu obchvatu Češnovic a Dasného za 1,25 miliardy korun. Nový úsek, který odvede dopravu ze dvou obcí má být hotový v létě 2027.
Na obchvat naváže 32 kilometrů vozovky do Písku, kde bude režim dva plus jeden pruh. Z Písku do Prahy pak téměř rok jezdí auta po dálnici D4.
Pokračování D4 až do Českých Budějovic zatím není možné mimo jiné proto, že vozovka I/20 vede kolem rybníků a nelze ji upravit na dálniční parametry.
„Ale i režim dva plus jedna situaci velmi pomůže. Vždy bude dvouproudá část ve směru na Písek a pak zase ve směru na České Budějovice,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).
Jako první se začne v roce 2027 stavět úsek mezi Protivínem a Vodňany. Součástí projektu je rekonstrukce mostu v Protivíně téměř za miliardu.