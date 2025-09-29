Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu

Autor: ČTK, khr
  13:12aktualizováno  13:12
Přestavba silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi začne v roce 2027. V několika etapách potrvá pět let a bude stát přibližně 3,7 miliardy korun. Po dokončení bude silnice v režimu dva plus jeden pruh, který se bude střídat v obou směrech. Součástí projektu je rekonstrukce mostu v Protivíně téměř za miliardu.
U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu...

U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu nepřežil. Řidička modré toyoty a spolujezdec z fordu utrpěli těžká zranění. | foto: Policie ČR

U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu...
Když přijeli k nehodě hasiči, bylo auto v plamenech. (2. září 2025)
Když přijeli k nehodě hasiči, bylo auto v plamenech. (2. září 2025)
Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet. Řidiče našli mrtvého pod vozem. (2....
7 fotografií

Vozovka mezi Českými Budějovicemi a Pískem je dlouhodobě jednou z nejvytíženějších v kraji. Hustý obousměrný provoz ale znemožňuje předjíždění. Často se proto na ní stávají tragické nehody.

Jen v září při haváriích na I/20 zahynuli dva lidé. Obě tragické nehody se staly u Sedlce. Při první řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy hořet. Při druhé řidička přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozem. Jeho šofér zemřel na místě.

Ať má hlavní tah do Budějovic dva pruhy v obou směrech, chce Písek po ŘSD

První několik kilometrů hned za krajským městem bude bezpečnější díky tomu, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) loni zahájilo stavbu obchvatu Češnovic a Dasného za 1,25 miliardy korun. Nový úsek, který odvede dopravu ze dvou obcí má být hotový v létě 2027.

Na obchvat naváže 32 kilometrů vozovky do Písku, kde bude režim dva plus jeden pruh. Z Písku do Prahy pak téměř rok jezdí auta po dálnici D4.

Pokračování D4 až do Českých Budějovic zatím není možné mimo jiné proto, že vozovka I/20 vede kolem rybníků a nelze ji upravit na dálniční parametry.

U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu nepřežil. Řidička modré toyoty a spolujezdec z fordu utrpěli těžká zranění.
U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu nepřežil. Řidička modré toyoty a spolujezdec z fordu utrpěli těžká zranění.
Když přijeli k nehodě hasiči, bylo auto v plamenech. (2. září 2025)
Když přijeli k nehodě hasiči, bylo auto v plamenech. (2. září 2025)
7 fotografií

„Ale i režim dva plus jedna situaci velmi pomůže. Vždy bude dvouproudá část ve směru na Písek a pak zase ve směru na České Budějovice,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Jako první se začne v roce 2027 stavět úsek mezi Protivínem a Vodňany. Součástí projektu je rekonstrukce mostu v Protivíně téměř za miliardu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby

Festival Sportfilm Liberec zná vítěze. Cenu si odnesl dokument o judistovi Lukáši Krpálkovi nebo fotbalová komedie Petra Kolečka. Hlavní hvězdou festivalu byl americký herec Cameron Douglas.

29. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Rakovník chce v areálu 3. základní školy v Okružní ulici postavit aulu

Rakovník chce v areálu 3. základní školy v Okružní ulici postavit aulu. Bude ji tvořit sál s jevištěm a hledištěm a technické místnosti. Příští rok vznikne...

29. září 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

Ústečtí zastupitelé schválili uvolnění 50 milionů Kč na opravu základní školy

Ústečtí zastupitelé dnes rozhodli o uvolnění 50 milionů korun na opravu základní školy Mírová na Severní Terase. Primátor Petr Nedvědický (ANO) ČTK řekl, že...

29. září 2025  11:18,  aktualizováno  11:18

Dán Olesen řádí a táhne hokejisty Motor za výhrami

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran. Realita je...

29. září 2025  12:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ivan Bartoš: Nechceme spolupráci s extrémisty a populisty. Tedy s ANO, SPD, KSČM a Motoristy

29. září 2025  12:58

Olomoucké arcibiskupství zřídilo kontaktní místo pro oběti zneužívání v církvi

Olomoucké arcibiskupství zřídilo kontaktní místo pro lidi, kteří se setkali se zneužíváním v církevním prostředí a potřebují podporu nebo nasměrování k další...

29. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Krnovská nemocnice má nový urgentní příjem, přestavbu komplikovaly povodně

Nový centrální urgentní příjem začal fungovat v nemocnici v Krnově. Původní pracoviště bylo totiž dlouhodobě nevyhovující. Osmilůžkové oddělení má moderní vybavení odpovídající současným požadavkům,...

29. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Stížností ženy kvůli zneužívání knězem se bude znovu zabývat ÚS, dříve ji zamítl

Ústavní soud obnovil řízení o stížnosti ženy, která přibližně před deseti lety podala trestní oznámení na katolického kněze. Týkalo se sexuálního zneužívání. Policie oznámení opakovaně odložila. Žena...

29. září 2025  12:42

Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty

Krajský soud v Hradci Králové přistoupil k závěrečným řečem v případu pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy expartnera Jelínkovy dcery. Žalobkyně jemu a třem...

29. září 2025  12:42

Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost....

29. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Policie obvinila tři muže z Karvinska z prodeje milionu nelegálních cigaret

Policie ve spolupráci s celníky obvinila tři muže z Karvinska z prodeje nelegálních cigaret. Na černý trh jich dodali zhruba milion kusů. Stát neodvedením...

29. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

Huawei a Shanghai Jiao Tong University zahajují globální přehlídku inteligentního vzdělávání a výzkumu

29. září 2025  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.