Skiareál Lipno postupně otvírá další sjezdovky

Pokud klapne předpověď, zahájí provoz i sjezdovka Vyhlídka. Lanovky jezdí denně od 9 do 16 hodin. Večerní lyžování na sjezdovce Jezerní je od 18 do 21 hodin. Otevřené je i výukové hřiště s pohyblivými koberci. A další novinku spustí v pátek – bude to speciálně nasvětlená Stezka korunami stromů, na níž návštěvníky čekají svítící zvířátka, brána nebo květiny. Stezka bude otevřená od 17 do 21 hodin. Nasvícená bude do 2. března.