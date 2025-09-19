Otravuje vzduch, půdu a vodu. Spolkům a radnici ve Volarech vadí skládka s jedy

Antonín Pelíšek
  9:22aktualizováno  9:22
Teplou Vltavu na Šumavě ohrožují jedovaté látky z nedaleké skládky odpadů. Česká inspekce životního prostředí je objevila poblíž Volarského potoka, který ústí právě do Vltavy v úseku, kde je kvůli vzácným perlorodkám říčním omezené vodácké splouvání. Podle vyjádření města Volary a několika spolků je na vině provozovatel skládky. Na problém opakovaně upozorňují.

Podle inspekce déšť splachuje ze skládky nebezpečné látky do Volarského potoka. | foto: Městský úřad Volary

Loni objevila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v lokalitě nadlimitní množství nebezpečných látek například arzenu, chromu a kadmia. Provozovateli takzvaného „zařízení pro nakládání s odpady“ udělila pokutu 120 tisíc korun s povinností místo očistit a zastavit další navážení. To se podle místních obyvatel a úředníků nestalo. O věci informovala Česká televize.

„Státní správy by měly stát na straně města. Místo toho sledujeme spíše pštrosí závody o to, kdo dokáže hlouběji strčit hlavu do písku. Děsí nás představa, že skládka zde zůstane natrvalo a bude otravovat vzduch, půdu a vodu,“ varuje zastupitel města a předseda jednoho ze spolků Tomáš Válek.

Inspekce potvrdila, že na povrchu skládky vznikají tmavé laguny s obsahem nebezpečných látek, které splachuje dešťová voda do okolí a do potoka.

Za úhyn stovek pstruhů na Šumavě žádný trest nepadne. Mohlo za to sucho

Protokol o udělení pokuty má MF DNES k dispozici. Píše se v něm, že kontaminovaný materiál nepochází z původní skládky, ale jde o novou zavážku. Inspekce dále konstatuje, že zde dochází k nepovolenému vypouštění toxické odpadní vody do volné chráněné krajiny.

Provozovateli za to uložila sankci nízkou, celkem dvě a půl procenta z možné maximální částky, která je pět milionů korun. Dalších tisíc korun musel pokutovaný zaplatit za náklady spojené s kontrolou a správním řízením.

Provozovatelem skládky je akciová společnost Wood Transport Energo (WTE), která hospodaří v bývalém areálu Jihočeských dřevařských závodů o rozloze zhruba dvou hektarů.

Ze zbytků po zpracování dřeva v místě několik let vyrábí biopalivo. V roce 2023 žádala společnost o navýšení kapacity navážení odpadů z 2,5 tisíce tun ročně na 10 tisíc tun, což jí odsouhlasila Správa CHKO Šumava. Rozšíření však město a veřejnost odmítly.

„Nejde o rozšíření, ale o vznik nového areálu pro skladování odpadu v chráněné krajinné oblasti,“ vyjádřil se za město Aleš Valíček z odboru životního prostředí.

Projekt zkapacitnění skládky nakonec nevyšel, firma žádost podanou ke krajskému úřadu loni stáhla. Podle Valíčka však pokračuje v rozporu s provozním řádem v rozhrnování toxické skládky na sousední pozemky a navážení dalších odpadů. V uloženém materiálu, který je směsí stavebního odpadu, dřevní hmoty a popílku z tepláren, se povalují různé plasty a odpady nejasného původu.

Perlorodek v Teplé Vltavě přibylo, v řece mají ideální podmínky pro život

Podle zástupce WTE Martina Černého jsou informace šířené z volarské radnice nesmysl. Obrátí se proto na právníky, protože jde o poškozování dobrého jména firmy.

„Žádné odpady nenavážíme, jen certifikované výrobky povolené krajským úřadem, což je i popel. Toxické látky pocházejí z komunálního odpadu, který tam před 50 lety naváželo načerno město. Odstraňujeme po něm starou ekologickou zátěž,“ vyjádřil se Černý.

„O problému zatím nevím, děkuji za informaci,“ uvedla Eva Zelenková, hydrobioložka Správy NP Šumava, která roky kontroluje perlorodky v Teplé Vltavě. Ty podle odborníků potřebují k životu vodu vysoké kvality, na úrovni pitné.

Šumavský park tyto živočichy vysazuje do řeky za nemalé peníze a stará se o to, aby je neničili vodáci. Podle vedoucí oddělení nakládání s odpady krajského úřadu Hany Pacákové případ řeší ČIŽP, která jediná může viníkovi udělit sankci a uložit mu předběžné opatření.

„Povolili jsme už dříve provozovateli určité maximální množství skládkovaného materiálu, což nedodržel,“ informovala Pacáková.

ČIŽP uvedla, že v lokalitě pokračuje už rok v kontrolách i ve spolupráci s policií. „Z důvodů neukončené kontroly a s ohledem na pokračující trestní prověřování nemůžeme sdělovat žádné další podrobnosti o průběhu šetření,“ sdělila mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

19. září 2025  7:12,  aktualizováno  10:21

Obec z Plzeňska připomene botanika, jenž se proslavil na Madagaskaru a Mauriciu

V rodné vlasti téměř zapomenutého botanika a cestovatele Václava Bojera, který se proslavil na Madagaskaru a Mauriciu, si v sobotu poprvé veřejně připomenou...

19. září 2025  8:44,  aktualizováno  8:44

Společnosti Bitget je sedm let a představuje Universal Exchange coby novou generaci burz

19. září 2025  10:14

Na Valašsku vyroste nová lanovka. Skiareál Karolinka spustí čtyřsedačku už letos v zimě!

19. září 2025  10:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

19. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

CONTEG na okruhu v Brně. Díky české firmě na MotoGP neunikne ani tisícina sekundy

19. září 2025

Pražská koňka začínala podle brněnského vzoru, prozrazuje archiv dopravního podniku

Archiv dopravního podniku ukrývá dokumenty od prvních dnů koňské dráhy až po současnost. Archivář Robert Mara je správcem „pokladny“ plné dokumentů i lidských příběhů. V rámci výročí 150 let MHD v...

19. září 2025  9:59

Cedule na Lysé hoře ničí vandalové. Vyhýbejte se Beskydům, vzkazují jim ochránci

Naučná stezka Lysohorský bestiář je dlouhodobým cílem vandalů. Informační cedule byly po jejich řádění natolik poškozené, že se pracovníci CHKO Beskydy nyní museli pustit do jejich obnovy. Stezka...

19. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila...

19. září 2025  9:52

Otravuje vzduch, půdu a vodu. Spolkům a radnici ve Volarech vadí skládka s jedy

Teplou Vltavu na Šumavě ohrožují jedovaté látky z nedaleké skládky odpadů. Česká inspekce životního prostředí je objevila poblíž Volarského potoka, který ústí právě do Vltavy v úseku, kde je kvůli...

19. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

19. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Sklářské městečko v Železném Brodě

Jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců i obdivovatelů sklářského řemesla. To nabídne již 19. ročník tradiční akce v Železném Brodě.

19. září 2025  9:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.