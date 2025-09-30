„Škoda není jen auto. Je to vzdělanost, práce a národní hrdost,“ říká superlídr Motoristů sobě Filip Turek

Autor:
  8:00aktualizováno  12:30
Filip Turek, europoslanec a lídr středočeské kandidátky a jedna z hlavních tváří Motoristů sobě, se netají tím, že chce do Poslanecké sněmovny přinést zdravý rozum místo ideologie. V rozhovoru mluví o tom, proč věří v sílu pracujících lidí a proč je Škoda Auto symbolem toho, co by měl stát podporovat.

Politická inzerce

Metro.cz neovlivňuje obsah a není autorem. Více

Politická inzerce je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner. Hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastní politické názory a stanoviska nebo ukázat více fotografií.

Aby byla na první pohled odlišitelná od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Politická inzerce“ v záhlaví článku.

Pro politickou inzerci platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Pro zadavatele polické inzerce je povinnost vždy uvést zadavatele a zpracovatele inzerce.

Politická inzerce, její titulky a tvrzení v ní obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Kontakt pro objednání politické inzerce:
Martin Uttner, obchodní ředitel regionálního prodeje, +420 734 517 276, .

skrýt

„Škoda není jen auto. Je to vzdělanost, práce a národní hrdost,“ říká superlídr Motoristů sobě Filip Turek | foto: Archiv Filipa Turka

Kandidujete za stranu Motoristé sobě. Proč by ji měl volit konzervativní volič?
Myslím, že Motoristé jsou jediná pravicová strana, která kandiduje do Sněmovny. Nejsme v koalici, která se snaží pravici naředit a upozadit. Jsme jasní, čitelní, stojíme na straně pracujících lidí, kteří chtějí tvořit, stavět. Ne na straně těch, kteří čekají na dávky. Současná vláda založila své vládnutí na tom, že nejdřív založí požár a pak ho neumí uhasit. My nabízíme řešení, ne výmluvy.

Jak vnímáte politickou konkurenci?
Motoristé sobě, za které kandiduji, jsou strana, která se etabluje na české politické scéně a věřím, že se dostaneme do Poslanecké sněmovny, abychom mohli ukázat, že to myslíme vážně a jsme připraveni pustit se do boje s nesmyslnými požadavky ze strany EU. Chceme zastavit Green Deal, ušetřit lidi nesmyslných energetických povolenek ETS 2 a ochránit bezpečnost občanů tím, že zrušíme migrační pakt. Velmi dobře víme, kdo jsou naši voliči a co pro ně můžeme udělat, a netajíme se tím, že si jdeme do voleb pro dvouciferný výsledek. Záleží mi na tom, v jakých podmínkách tu budeme dále žít my i naše děti. Lidé, které potkáváme při kontaktní kampani, jsou pracující – ne herci, ne straníci, ale běžní občané, kteří se ptají na konkrétní věci. A chtějí slyšet konkrétní odpovědi.

Věříte v postup Motoristů do Sněmovny?
Ano. Průzkumy nám to sice nevěří, ale to jsme zažili už před loňskými eurovolbami a pak se ukázalo, jak moc se lišily průzkumy od reality. Voliči nejsou hloupí a vidí, kdo nabízí řešení a kdo jen mluví. Náš cíl je být součástí koalice a za nás můžu říci, že budeme stát na správné pravé straně.

Jak s odstupem času vnímáte svoji velikonoční kauzu okolo sdílení rychlé jízdy, která vyvolala velké diskuse, včetně toho, jakou rychlostí se u nás má jezdit po dálnici?
Za mě je potřeba rozlišovat nepřiměřenou a rychlou jízdu. Nicméně pokud jde o to sdílení, dnes už vím, že to byla velká chyba, klukovina. To zásadní uvědomění přišlo asi ve chvíli, kdy mi vynadal jeden kamarád, jehož syn čerstvě dodělal řidičák a on vnímal, že bych pro něj mohl být vzorem, inspirací. Proto jsem se pak omluvil. A i když to policie odložila, protože všechny protokoly hovoří o tom, že mi v Česku nikde rychlost nad zákonnými limity nenaměřili, poslal jsem dvojnásobek nejvyšší možné pokuty na Fond pro oběti dopravních nehod.

Na závěr – co byste vzkázal voličům?
Nebojte se rozhodovat sami. Nenechte si diktovat, jak máte žít. Pokud chcete stát, který vás nebude brzdit, ale podporovat, dejte hlas Motoristům. Ať už jste učitel, živnostník, policista či zaměstnanec ve Škodovce – my jsme tu pro vás.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány poslední předvolební debaty?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Na 70 kilometrů v hodině sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na celém průtahu Karlovými Vary. Stane se tak do konce roku poté, co správce komunikace dokončí opravy povrchů a další...

30. září 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina bude mít brzy nové vedení. Po pondělní rezignaci dlouholeté ředitelky Vladislavy Filové začne Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvkové organizace,...

30. září 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Senioři na kole: radost z pohybu, avšak zvýšené riziko

30. září 2025  13:19

Zájem o voličské průkazy na jihu Čech je vyšší než před čtyřmi roky

Zájem o voličské průkazy pro sněmovní volby na jihu Čech je vyšší než před čtyřmi roky. Ve velkých městech jde o rozdíl na úrovni několika desítek průkazů....

30. září 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

Už rok se policisté zabývají tragickým případem z brněnské garáže, kde SUV přejelo a usmrtilo ležícího muže. Zatímco řidič podle vyšetřování neměl šanci nehodě zabránit, protože oběť při vjezdu do...

30. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Pardubická školka Kamarád zdvojnásobila kapacitu díky nové přístavbě

Přístavba Mateřské školy Kamarád v Teplého ulici v Pardubicích je od pondělí v provozu. Stála 83 milionů korun. Nabízí stovku míst navíc, kapacita školky se...

30. září 2025  11:26,  aktualizováno  11:26

Volby 2025 a šéf STAN Vít Rakušan: Jsme připraveni dál vést ty resorty, kde za sebou máme kus práce

Hnutí Starostové (STAN) chce po volbách do Sněmovny 2025 navázat na práci pětikoalice a stát se hlasem regionů. Jejich předseda a lídr středočeské kandidátky Vít Rakušan v rozhovoru pro deník Metro...

30. září 2025  12:59

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:52

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány poslední předvolební debaty?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

30. září 2025  12:47

Spolek na Rychnovsku zachraňuje historický mlýn, oprava zatím vyšla na 2,5 mil.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách (SOPVC) pokračuje v Českém Meziříčí na Rychnovsku v rekonstrukci historického Hrnčířova mlýna z 18. století....

30. září 2025  11:14,  aktualizováno  11:14

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic...

30. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:45

Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče

Vypuštěný rybník na Pardubicku se stal pastí pro čtveřici labutích mláďat. Ta uvázla v bahně a bez cizí pomoci by nejspíš nepřežila. Přeloučští hasiči je společně s pracovníky záchranné stanice...

30. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.