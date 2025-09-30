„Škoda není jen auto. Je to vzdělanost, práce a národní hrdost,“ říká superlídr Motoristů sobě Filip Turek

Kandidujete za stranu Motoristé sobě. Proč by ji měl volit konzervativní volič?
Myslím, že Motoristé jsou jediná pravicová strana, která kandiduje do Sněmovny. Nejsme v koalici, která se snaží pravici naředit a upozadit. Jsme jasní, čitelní, stojíme na straně pracujících lidí, kteří chtějí tvořit, stavět. Ne na straně těch, kteří čekají na dávky. Současná vláda založila své vládnutí na tom, že nejdřív založí požár a pak ho neumí uhasit. My nabízíme řešení, ne výmluvy.
Jak vnímáte politickou konkurenci?
Motoristé sobě, za které kandiduji, jsou strana, která se etabluje na české politické scéně a věřím, že se dostaneme do Poslanecké sněmovny, abychom mohli ukázat, že to myslíme vážně a jsme připraveni pustit se do boje s nesmyslnými požadavky ze strany EU. Chceme zastavit Green Deal, ušetřit lidi nesmyslných energetických povolenek ETS 2 a ochránit bezpečnost občanů tím, že zrušíme migrační pakt. Velmi dobře víme, kdo jsou naši voliči a co pro ně můžeme udělat, a netajíme se tím, že si jdeme do voleb pro dvouciferný výsledek. Záleží mi na tom, v jakých podmínkách tu budeme dále žít my i naše děti. Lidé, které potkáváme při kontaktní kampani, jsou pracující – ne herci, ne straníci, ale běžní občané, kteří se ptají na konkrétní věci. A chtějí slyšet konkrétní odpovědi.
Věříte v postup Motoristů do Sněmovny?
Ano. Průzkumy nám to sice nevěří, ale to jsme zažili už před loňskými eurovolbami a pak se ukázalo, jak moc se lišily průzkumy od reality. Voliči nejsou hloupí a vidí, kdo nabízí řešení a kdo jen mluví. Náš cíl je být součástí koalice a za nás můžu říci, že budeme stát na správné pravé straně.
Jak s odstupem času vnímáte svoji velikonoční kauzu okolo sdílení rychlé jízdy, která vyvolala velké diskuse, včetně toho, jakou rychlostí se u nás má jezdit po dálnici?
Za mě je potřeba rozlišovat nepřiměřenou a rychlou jízdu. Nicméně pokud jde o to sdílení, dnes už vím, že to byla velká chyba, klukovina. To zásadní uvědomění přišlo asi ve chvíli, kdy mi vynadal jeden kamarád, jehož syn čerstvě dodělal řidičák a on vnímal, že bych pro něj mohl být vzorem, inspirací. Proto jsem se pak omluvil. A i když to policie odložila, protože všechny protokoly hovoří o tom, že mi v Česku nikde rychlost nad zákonnými limity nenaměřili, poslal jsem dvojnásobek nejvyšší možné pokuty na Fond pro oběti dopravních nehod.
Na závěr – co byste vzkázal voličům?
Nebojte se rozhodovat sami. Nenechte si diktovat, jak máte žít. Pokud chcete stát, který vás nebude brzdit, ale podporovat, dejte hlas Motoristům. Ať už jste učitel, živnostník, policista či zaměstnanec ve Škodovce – my jsme tu pro vás.