Policie prohledala evakuovanou školu v Táboře, nebezpečný předmět nenašla

Událost se stala na ZŠ a MŠ Helsinské v Táboře. Ředitelka školy Alena Heršálková potvrdila, že jsou všechny děti v pořádku.
„Ve škole byl nahlášený nebezpečný předmět, proto byla nutná evakuace. Momentálně jsme venku před školou, někteří se chvílemi prochází, aby se zahřáli. Až budou zkontrolované tělocvičny, bude možné se přesunout tam,“ uvedla ředitelka krátce po 10. hodině dopolední.
Zmínila, že je areál školy rozsáhlý a skládá se z jednotlivých pavilonů. „Takže chvilku bude trvat, než se zkontrolují všechny prostory. Neseme zodpovědnost za děti po celou dobu vyučování, kterou mají danou rozvrhem, budou pod naším dozorem, a pokud bude ve škole vše v pořádku, vrátí se do školy, výuka nebude dnes ukončena dříve,“ upozornila ještě Alena Heršálková.
Policisté akci ukončili přibližně v půl jedenácté a informovali, že se v areálu žádný nebezpečný předmět nenašel. „Po pachateli výhrůžky pátráme,“ oznámila policie na síti X.