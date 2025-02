Pro bezpečnost na školách zavádějí i lekce sebeobrany, ředitelé zvažují rámy

Stále častěji si mnozí rodiče kladou otázku, jestli jsou jejich děti ve školách v bezpečí. Útoků v poslední době přibývá.

Odborníci se shodují, že je třeba posílit připravenost – to znamená vyškolit pedagogy a pokračovat s žáky v nácviku krizových situací. Tento postup se osvědčuje, děti vědí, co mají dělat.

Například Jihočeský kraj pozve v únoru ředitele na školení a schůzku, kde proberou aktuální situaci. Diskutovat budou právě se špičkovými odborníky v oboru bezpečnosti.

Školy jsou vybavené bezpečnostními zařízeními tak, aby se do budovy nedostal bez povšimnutí nikdo cizí. Někde jsou kamery, jinde slouží vrátný.

Zřizovatelé školských zařízení nechávají na rozhodnutí samotných ředitelů, jestli opatřit vstupy také bezpečnostními rámy, které by detekovaly případnou zbraň, nebo jestli využít jiné technologie. Právě ředitelé by měli totiž nejlépe znát prostředí a případná rizika.

V Českém Krumlově se konal v roce 2017 na školách bezpečnostní audit. Právě vstupy do objektů se ukázaly jako kritické. „Postupně jsme přijali různá opatření na zlepšení bezpečnosti, jako poslední jsme v loňském roce uzavřeli zadní objekt a vjezd do dvora branami na dálkové ovládání. V budoucnosti bychom rádi provedli celkové uzavření školního areálu,“ popsala ředitelka Základní školy Za Nádražím Ivana Severová.

Na Základní škole Linecká plánují důkladně zabezpečit i boční vchod. „Bude splňovat stejné bezpečnostní parametry jako hlavní vchod,“ upozornil ředitel Petr Požárek.

Postupně posilují bezpečnost i na Základní škole Plešivec. „Abychom minimalizovali možná rizika, využíváme moderní technologie i osvědčené postupy, jako je například bezpečně uzamčený vstup přístupný pouze oprávněným osobám. Celý areál je uzavřený a při vyzvedávání dětí ze školy a školní družiny používáme videotelefony. Prostor školy i její okolí monitoruje kamerový systém na klíčových místech,“ vyjmenoval ředitel Lukáš Boháč.

Žádné opatření není všemocné

Bezpečnost je důležitá nejen pro děti a mládež, ale také pro samotné učitele. V Českém Krumlově se podle starosty Alexandra Nográdyho nedávno domluvili na lekcích sebeobrany právě pro zaměstnance.

„Chceme, aby školy byly nejen místem vzdělávání, ale prostředím, kde se žáci i učitelé cítí bezpečně. Chceme poskytnout personálu praktické nástroje, které mohou využít v krizových situacích,“ komentoval starosta.

„Ředitelé zajišťují proškolování zaměstnanců i žáků. Školy jsou vybavené bezpečnostními systémy, například u vstupů. Pokud by měli ředitelé zájem o další prvky, zřizovatel je podpoří,“ uvedla mluvčí písecké radnice Petra Mešťanová.

Tématem se zabývají i ve Strakonicích. „Aktuálně pokračují jednání s řediteli jednotlivých škol, protože právě oni nejlépe znají specifika svých zařízení a případné slabiny, které je třeba řešit,“ sdělila Markéta Bučoková za tamní radnici.

Ve Strakonicích také uvažují o bezpečnostních rámech. „Ty by mohly zvýšit kontrolu vstupu, ale zároveň je třeba důkladně vyhodnotit jejich dopad na plynulost příchodu dětí do školy. Nejde tedy jen o technické řešení, ale o komplexní přístup, který zahrnuje i prevenci a bezpečnostní školení. V tuto chvíli analyzujeme možná opatření a hledáme řešení, která budou funkční, efektivní a zároveň neomezí běžný provoz škol,“ popsala Bučoková.

Přijetí plošných nařízení zatím nezvažuje ani ministerstvo školství. „Zvýšení bezpečnosti na školách formou vyhlášky je možné, je ale otázka, zda je potřeba,“ řekl ministr Mikuláš Bek. Školy se řídí dokumentem nazvaným Minimální standard bezpečnosti, který ale není povinný a závazný. A Bek si zatím nemyslí, že měnit současná pravidla by to bylo nutné.

Je to tedy právě na zvážení školy jako takové a následně zřizovatele, jakým způsobem děti a učitele ochrání a jakou technologii a postupy k tomu využijí. V neposlední řadě je to také věcí obecního či městského rozpočtu, jakou částku na to lze uvolnit.

Nicméně i v tomto ohledu se shodují jak školy, tak i samotní rodiče, že žádný bezpečnostní systém není stoprocentní. „Samozřejmě, že si přeju a doufám, že se nic nestane. Budu ráda za každé další opatření a školu v tomto podpořím. Ale nikdo z nás netuší, co ty děti mohou vymyslet a v aktovkách pronést,“ shrnula událost v Rudolfově přímo na místě jedna z maminek, která si tam vyzvedávala dítě.