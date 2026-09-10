Školy v Dačicích mají novou přístavbu a multifunkční sportovní halu

Dvě střední školy v Dačicích na Jindřichohradecku vylepšily své zázemí. Gymnázium rozšířilo prostory o novou přístavbu a střední škola technická a obchodní zase o multifunkční sportovní halu. Oba projekty stály dohromady téměř 200 milionů korun. Novináře o tom dnes informovali zástupci škol a Jihočeského kraje.
"Naše škola v posledních letech výrazně rostla. Za osm let se počet žáků zvýšil z 237 na současných 317 a týdenní počet odučených hodin z 390 na 518. Prostory školy ale zůstávaly stejné a v původní budově jsme už naráželi na jejich limity," uvedl ředitel dačického gymnázia Milan Točík.
Náklady na vybudování přístavby činily více než 42 milionů korun. Projekt podpořila dotace z Evropské unie ve výši 18 milionů korun. "Počet učeben ve škole se díky přístavbě zvýšil z 15 na 20. Získáváme odborné učebny, zázemí pro pedagogy a poradenské služby i místa, kde mohou studenti příjemně trávit čas mezi vyučováním," dodal Točík.
Multifunkční hala u střední školy technická a obchodní nebude sloužit jen žákům na hodiny tělocviku. Může ji využívat i veřejnost. "Pro nás je nejdůležitější, že naši žáci dostávají opravdu kvalitní a moderní zázemí pro výuku tělesné výchovy a další sportovní aktivity. Zároveň jsme od začátku chtěli, aby hala nezůstávala po skončení vyučování prázdná," uvedl ředitel dačické Střední školy technické a obchodní Pavel Kopačka.
Hrací plocha v hale má rozměry 20 krát 40 metrů. Na ploše je možné hrát florbal, házenou, volejbal, basketbal a další halové sporty. Součástí je také umělá lezecká stěna. Tribuna nabízí 100 míst k sezení a prostor až pro dalších 110 stojících diváků.
Výstavba haly stála 150 milionů korun. Z toho 30 milionů korun uhradilo město Dačice a zbytek Jihočeský kraj. "Jsem rád, že na Dačicku taková hala vyrostla, protože se jako kraj snažíme, aby ve všech částech jižních Čech bylo co nejvíce podobné infrastruktury, kde mohou sportovat ne jen děti ale všechny věkové kategorie," uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).