Vrátili jsme staré ertéóčko do časů, kdy ještě chill smrděl naftou a batoh voněl řízkem. Oprášili jsme pražskou rekreační linku 56 a vyjeli s ní znovu k hostivařské přehradě. Nekonečný kopec k vodě...

Vybrali jsme pro vás to nejlepší přírodní koupání v Praze. I v hlavním městě se můžete osvěžit bez chloru a další chemie. Objevte pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

KVÍZ: Otestujte, jak se orientujete v piktogramech pražské MHD

Piktogramy v hromadné dopravě mají za úkol co nejvíc usnadnit orientaci cestujícím, základem je proto co největší srozumitelnost. I když by jejich význam měli pochopit všichni, ne vždy jsou naprosto...