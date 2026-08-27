Bývalý sólista mnichovského baletu Lukáš Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na českokrumlovském otáčivém hledišti uvedl Slavický od roku 2016 přes 20 premiér. Od září ho vystřídá sólista baletu divadla a asistent choreografie Zdeněk Mládek, řekl ČTK Slavický.
"Teď bych měl spolupracovat s Bohemia Baletem, což je takový menší soubor, který je primárně zaměřen na mladé tanečníky. Je to takový, řekněme, most mezi školou a potom větším profesionálním souborem," uvedl Slavický. S novým souborem připravuje inscenaci Tma nemá stín od Arnošta Lustiga.
Mezi premiéry, které jako umělecký šéf Jihočeského divadla uvedl, patří celovečerní opus Klíče odnikud, Lazebník sevillský, Labyrint pana Fauna, Mechanický pomeranč či Tramvaj do stanice Touha. Před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově uvedl inscenaci Egon Schiele – autoportrét. "Moc mi to dalo. Myslím si, že jsem se hodně naučil komunikaci s lidmi," řekl Slavický.
Do Českých Budějovic přišel Slavický po 17 letech v Mnichově. "A k tomu jsem vlastně přišel na pozici uměleckého šéfa, což je teda, jak se říká, přechod z jednoho břehu na druhý břeh. Člověk svět vnímá jinak, ten taneční svět, a jako umělecký šéf zase jinak," vysvětlil Slavický. Z bavorského souboru s 68 tanečníky a 2200 místy v hledišti přešel do mnohem menšího českobudějovického divadla. Na něm si cenil mimo jiné stabilního pracovního prostředí, které bylo lákadlem i pro tanečníky z celého světa. "Tanec nepotřebuje řeč. Máme řeč těla, ale nejsme vázaní na konkrétní řeč, takže trh pro tanečníky je mezinárodní," uvedl Slavický.
Lukáš Slavický se narodil 17. září 1980 v Praze. Studoval na Taneční konzervatoři Praha. Od roku 1999 působil v Bayerische Staatsballett v Mnichově. V roce 2003 získal v Moskvě baletní ocenění pro nejlepšího tanečníka roku 2002 za roli Jeana de Brienna v baletu Raymonda. Poté byl v Mnichově prvním sólistou a ztvárnil mnoho choreografií v klasickém, neoklasickém a současném repertoáru. Od roku 2016 byl uměleckým šéfem baletu Jihočeského divadla.