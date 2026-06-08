Slavnost Dotkni se Písku oživí město koncerty, jarmarkem či pouliční show

Městská slavnost Dotkni se Písku nabídne od pátku do soboty zábavu pro celou rodinu. Centrum města oživí koncerty na vodě i na náměstí, pouliční divadlo, vzdušná akrobacie, jarmark či průvod místních spolků. Program v sobotu večer završí pyromuzikální show na pontonu na Otavě. V neděli slavnost uzavře mše v děkanském kostele a následné procesí k mariánskému sloupu. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Petra Měšťanová.
Největším lákadlem budou koncerty na Velkém náměstí, kde v pátek vystoupí Martina Pártlová, Pokáč a Aneta Langerová. Sobotní večer nabídne koncert Emmy Smetany a Jordana Haje, Renneho Danga a vyvrcholí vystoupením kapely Tata Bojs. "Nevšední atmosféru přinese také ponton na řece Otavě, na kterém v sobotu vystoupí Písecký komorní orchestr, Vojta Nedvěd se smyčcovým kvartetem Fashion Strings a houslový virtuos Pavel Šporcl s programem Rebel with the Blue Violin," uvedl ředitel pořádajícího Centra kultury města Písek Josef Kašpar.
Také v Palackého sadech se představí řada kapel včetně Rozhlasového swingového orchestru. Novinkou bude program Českého rozhlasu Dvojka s Daliborem Gondíkem. "Další novinkou je rozšíření programu na Alšovo náměstí, kde dostanou prostor například studentské kapely či vítězové hudební soutěže Šance, proběhne tu i streetartový graffiti workshop. V sobotu tady bude výstava historických vozidel," doplnil Kašpar.
Program pro rodiny s dětmi nabídne vnitroblok Divadla Fráni Šrámka. Mohou se těšit na divadelní představení, kreativní dílny a workshopy. V Palackého sadech se děti potkají s obřími nafukovacími dinosaury. Na Havlíčkově náměstí budou připraveny různé hry, workshopy a soutěže.
V sobotu odpoledne projde centrem města slavnostní průvod píseckých spolků a souborů, který představí organizace podílející se na kulturním a společenském životě ve městě. Těsně před ním budou předány Ceny starosty města za rok 2025. Program městské slavnosti najdou zájemci na webu a sociálních sítích.