Od začátku roku je dražší základní jízdenka. Zvyšovali jste z dvaceti na třicet korun. Už jsou vidět výsledky? A jezdí méně cestujících?
Určitě nejezdí méně lidí. Když jsme to kalkulovali a rada města nakonec ceník schválila, tak jsme říkali, jak dostat peníze do rozpočtu, ale zároveň přinutit cestující, aby více jezdili MHD. S městem jsme zvolili strategii, že ten, kdo jezdí občas, tak si připlatí a ten, kdo jezdí pravidelně, tomu jízdné nezdražíme. Ještě jsme udělali úpravy, například u studentských tarifů. Ono se opravdu stalo to, že lidé začali o jízdě více přemýšlet.
Jak to myslíte?
Za necelých patnáct let, co jsem u dopravního podniku, se začali cestující chovat racionálně. Předtím to tak nebylo. Bylo jim prakticky jedno, kolik stojí jízdenka. A teď začali přemýšlet a začali si více kupovat předplatné kupony. My teď sice vybíráme více na jízdném, ale tím, že se lidé začali chovat racionálně, nemá to takový efekt, jaký jsme očekávali. I když se původním odhadům téměř blížíme, protože počty cestujících neklesly, naopak. Mírně, ale opravdu mírně stále rostou.
Zahýbalo zdražení například i s počty černých pasažérů?
Ti dlouhodobě přibývají. Myslím si, že na to nemá vliv ani zdražení, i když možná to některé z nich vybudilo k tomu, že platit opravdu nebudou. Ale my jsme měli už za minulý rok, což znamená ještě před zdražením, rekord. Zachytili jsme 18 tisíc černých pasažérů. Neustále jejich počet roste, je to po celé republice stejné. Vždycky říkám, že černí pasažéři prodražují službu ve finále nám všem. Protože odhady hovoří o tom, že možná dvacet procent lidí jezdí načerno a jenom zlomek z nich nakonec odhalíme.
Je na stole další navýšení jízdného v následujících měsících?
Není. Na stůl by jedině přišlo, až budeme skládat plány na příští rok a další léta. Například zavedení každé nové linky, nedejbože té páteřní, vyjde na desítky milionů korun. O tom pak samozřejmě rozhoduje samospráva, jestli ano, nebo ne, kde se peníze získají a podobně. Získat finance lze samozřejmě na jízdném, ale žádné další navyšování zatím vůbec ve hře není.
Na podzim do Budějovic zamíří další nové trolejbusy 33Tr. Budete je také pojmenovávat jako ty současné?
Už tu budeme mít celou flotilu pětatřiceti trolejbusů. A samozřejmě také i ty nové dostanou svá jména. Asi je už ta správná doba vyzvat lidi, aby nám posílali návrhy. Princip je takový, že by to měl být někdo, kdo už nežije a nějak se významně podílel na rozkvětu Českých Budějovic. Sice se tu narodila spousta známých a slavných lidí, ale dát dohromady pojmenování už jenom pro těch prvních čtrnáct trolejbusů byl docela oříšek. Máme tam například jednu výjimku, a tou je Marta Kubišová, která je žijící legendou.
|
Dopravní podnik ukázal nové trolejbusy, jejich jména vás vrátí do hodin dějepisu
Podle současné platné směrnice Evropské unie už za pět let nebudete moci koupit například nový naftový autobus. Počítáte s tím?
Legislativa to říká trošku jinak. Jsou v ní uvedené poměry, procenta daných pohonů a podobně. Ale ano, od roku 2030 už opravdu nebudeme moci koupit nic, co fouká emise ven do ovzduší. Ale je také možné, že se vše může například příští rok změnit. Pokud ne, tak opravdu sto procent nákupů bude muset být těch bezemisních vozidel. Ještě máme pět let na to, abychom třeba i nějaký diesel koupili. Protože zatím ne úplně všechno umí elektrické autobusy odjezdit.
Terén v okolí Budějovic je specifický. Do několika směrů ven z města se musí vyjet do kopce.
Je to tak. Ale hlavním důvodem jsou oběhy, kdy autobus najezdí přes tři sta kilometrů denně. A zatím není technologie, která by dokázala naftu plně nahradit. Samozřejmě, že výrobci nabízejí i velké dojezdy, ale oni k tomu dojdou tak, že to jsou laboratorní měření a je to maximální dojezd. Ale my potřebujeme srovnávat plně naložený autobus dejme tomu v minus patnácti stupních Celsia, a tam je to úplně jinde. Tam se dojezd elektrobusu snižuje o desítky procent. Český výrobce Škoda Electric nám jako jediný garantuje solidní a použitelný dojezd i v těch nejhorších podmínkách.
Čím více autobusů na elektřinu bude ve městě jezdit, tím více budete muset měnit i infrastrukturu. Na okrajích města budou stát nové dobíjecí stanice, je to tak?
To už řešíme nyní, projektujeme. Vymýšlíme, jak to udělat, aby to taky bylo udržitelné. Snažíme se postavit budoucnost MHD na elektřině, budeme například co nejvíce využívat bateriové trolejbusy, které mají už dnes docela zajímavé dojezdy i po odpojení od trolejí a hlavně se rychle nabíjejí. Navíc pro ně už máme dobudovanou infrastrukturu. Tento systém chceme kombinovat s klasickými elektrobusy, například s těmi, co dnes jezdí na náměstí. Už nyní je to na pořadu dne, kdy každý měsíc máme nějakou schůzku a řešíme a kontaktujeme výrobce.
Musíme už asi mít odvahu si říct, že auta do města nepatří.
Řešíte s vedením města další preferenční bus pruhy? Před lety přibyly v Husově či Lidické. Ale poslední roky další nepřibývají.
Řeší se samozřejmě pokaždé, když se daná ulice či lokalita upravuje. Diskutujeme pruhy i v souvislosti s cyklisty, protože spousta bus pruhů je s nimi sdílených. Za každý jsme samozřejmě rádi, ale má to i druhou stránku.
Jakou?
Musíme už asi mít odvahu si říct, že auta do města nepatří. Ale samozřejmě málokdo tu odvahu dnes má a ještě na to možná neuzrála správná doba, aby to společnost vyžadovala. Až bude společnost chtít být bez aut, tak to přijde. Ale zatím všichni chceme autem dojet úplně všude. A nemyslím to ve zlém, tak to prostě je. Abych mohl dát nový bus pruh, tak ten jeden volný pruh musím mít. V Budějovicích zase tolik místa není. Někde však půjdou udělat, například ještě v Husově nebo na Pražské. Tam už jsou v plánu. Ale tím, jak neustále rostou počty aut ve městech, stejně jednou bude muset dojít k tomu, že si řekneme, že těch aut je už prostě moc.
Ale k tomu zase mohou napomoci sdílené služby.
Přesně tak. Když bude velká nabídka alternativy k osobním autům, tak si třeba řada lidí řekne, že vlastně ani to auto nepotřebuje. Protože tvrdím, že městská doprava je zejména o kvalitní MHD, o sdílených autech, kvalitní levné taxislužbě, sdílených kolech nebo o půjčovnách různých dopravních prostředků. Musíme mobilitu vnímat jako službu a sdílená doprava k tomu určitě v dnešní době patří.
Dopravní podnik zajišťuje i taxi pro seniory. Jak se tento způsob dopravy osvědčil?
Služba je velmi žádaná a my jsme dnes se dvěma auty senior taxi na hraně jejich kapacity. Už více lidí neodvezeme, jsme na maximu. Nedokážu předjímat, jestli senior taxi ještě rozšíříme. Je to služba dotovaná, kompenzované jsou tam veškeré náklady. To znamená, že by muselo město navýšit rozpočet na tuto sociální službu, sociální dopravu. Je dobré si říct, jestli to chceme, či nikoliv. Protože nakonec méně aut může mít pro město i jiná pozitiva a může to z dlouhodobějšího hlediska přinést peněz daleko víc, než se jich do senior taxi vynaloží. Tvrdím, že i taxislužba má být veřejná služba, podporovaná třeba i z veřejných peněz. Především kvůli tomu, aby byla kvalitní, bezpečná a dostupná. Pak si myslím, že řada lidí opravdu své vlastní auto nakonec oželí.
Stále na autobusech vidím heslo: Sto padesát tisíc pro nového řidiče. Je tedy stále těžké získat nové zaměstnance?
Je. Myslím tím hotového řidiče, i když mu říkáme, dostaneš peníze nebo dostaneš byt. Je skvělé, že město vyčlenilo těmto zájemcům služební byty. I tak je to složité. Je to náročná práce v tom, že náš řidič opravdu odjede těch kol za den hodně. Samozřejmě, má čas i na pauzu, ale to pak nesmíme počítat kolapsy, zácpy, za které opravdu nemůže. To je pak v neustálém běhu a jen tak tak si stihne dojít na toaletu. Náročné je to v tom, že musí být neustále v pozornosti, jede pomalu, musí se soustředit v hustém provozu. Asi to není úplně takové lákadlo a já tvrdím, že sem k nám musí chodit lidé, kteří takovou práci milují.
|
Za Senior taxi v Budějovicích už lze platit kartou, nově jezdí dvě auta
Obsluhujete s elektrickými autobusy i náměstí Přemysla Otakara II. V Budějovicích se vede dlouhodobá debata, jestli omezit na náměstí automobilovou dopravu a parkování. Jaký na to máte názor?
Vím, že sám taky někdy chci na náměstí dojet. Nemám nic proti tomu, že tam auta jezdí, ale byl bych pro větší regulaci. Nejsem úplně příznivec toho, zakázat všude auta. Mně se ale třeba na náměstí nelíbí, jak parkují auta po jeho obvodu. Řidiči zneužívají přívětivosti, že do nějaké doby tam může zastavit zásobování. Jenže většina těch lidí parkujících po obvodu sedí v tamních kavárnách, to není zásobování. Ale jinak mi vůbec nevadí, že se na náměstí jezdí a parkuje, byť bych se přimlouval za větší regulaci.
Kde bude MHD dejme tomu za deset let?
Četl jsem nedávno článek o leteckém taxi, tak třeba tam. (směje se) Ale pokud se nezmění nějak dramaticky politika Evropské unie, tak to bude bezemisní doprava. Jednoznačně. Nevypustíme v místě ani gram emisí. Věřím, že k MHD přibudou i další služby, které budeme nabízet. Třeba už zmíněnou sdílenou mobilitu, věřím, že k tomu postupně spějeme.
Když se podíváme přímo do Českých Budějovic, bude Pražská třída klidnější bulvár, více orientovaný na pěší a kolaře? Nebo Nádražní?
Spěje to k tomu. Zejména nová a mladší generace auta už úplně nevyžaduje. Osobně nejsem v hlavě přesvědčený, že bych to auto neměl chtít, chci ho. Ale myslím si, že i já dospěji k tomu, že ne vždycky je mít auto nutné. Teď zvažuji koupit elektrický skútr už jenom kvůli parkování a všemu.
Také jsem nedávno řešil, zda auto pořídit, nebo ne. Nakonec jsem ho především kvůli dětem, dojíždění do školy a po kroužcích koupil. Objíždět s nimi tyto věci MHD by nás stálo strašně moc času.
To je právě to, co říkám. Kdybyste měl jistotu, že k vám přijede třeba taxi dopravního podniku, proškolený řidič s autem, které je servisované, bude mít i autosedačku, vaše dítě naloží a odveze vám ho, kam potřebujete, bude to jiné. Vy se pak nemusíte o nic starat. To je přesně ten okamžik pro náš projekt sdílených taxíků, kdy by za nějaký rozumný peníz člověk mohl cestovat. Hromadná doprava je tu od toho, aby hromadně přepravila hodně lidí. Nemá řešit individuální potřeby, od toho jsou tu právě jiné typy přepravy.
Mám svědomí čisté. Ale přiznám se, že jsem měl ještě další vize.
Už jste v pozici ředitele deset let. Když se ohlédnete za sebe, kam jste za tu dobu dopravní podnik stačil posunout?
Teď začínám celkově v podniku dokonce patnáctý rok. Chtěl bych, aby to bylo ještě dál. Ale Řím také nepostavili za den. (směje se) Chce to čas, asi jsem si naivně myslel, že některé věci se dají změnit, vyřešit jinak a rychleji. Když se ohlédnu, co jsme všechno udělali, samozřejmě zásluhou těch skvělých lidí tady, tak mám svědomí čisté. Ale přiznám se, že jsem měl ještě další vize.
Jaké?
Opravdu jsem doufal, že se třeba povede prosadit poptávková doprava. Že už budeme mít taxíky, půjčovnu vozidel a budeme nabízet další služby. Doufal jsem, že budeme třeba dál v zájezdové dopravě a tak dále. Úkolů je hodně. Pokud vezmu téma investice, tak jsme proinvestovali přes dvě miliardy korun. To vzalo fakt dynamický spád. A co mě ještě nejvíc těší, je, že z těchto obrovských peněz byla víc než polovina, kterou jsme získali na dotacích, za což vděčíme i městu.