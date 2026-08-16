Slavonický filmový festival vybíral své nejlepší filmy, rozhodovali diváci

Nejlepším mezinárodním snímkem se na festivalu Filmová renesance Slavonice stal Mistr a Markétka, v česko-rakouské kategorii zvítězil film Napořád. O oceněných letos ve Slavonicích na Jindřichohradecku poprvé rozhodovali diváci. Příští rok chtějí pořadatelé zavést i hodnocení odbornou porotou. ČTK to řekl ředitel a umělecký šéf festivalu Milan Mrázek. Vítěze pořadatelé oznámili po poslední sobotní projekci, která skončila před půlnocí. Dnes, kdy festival končí, se budou vítězné snímky reprízovat.
Název i podoba festivalového ocenění Zlatá korouhev od autorky Sáry Skoczkové vycházejí z větrné korouhve na střeše budovy ve Slavonicích, v níž sídlí pořadatelský spolek. Ceny se letos udělovaly poprvé. Za mimořádný přínos kinematografii ji v úvodu festivalu získala herečka Iva Janžurová.
Na návštěvnících festivalu, který má k dispozici čtyři vnitřní promítací prostory a letní kino, byl výběr vítězů dvou sekcí. Vedle mezinárodní soutěže se pořadatelé rozhodli, i kvůli blízkosti Slavonic a rakouských hranic, zavést kategorii česko-rakouských snímků. „Poloha Slavonic hraje důležitou roli i v dramaturgii festivalu, takže reflektujeme to, že jsme na hranicích s Rakouskem. Je naším zájmem rakouskou stranu do festivalu zapojit, ať už pro porovnávání nebo vyměňování si zkušeností,“ dodal Mrázek. Další ročník se podle něj uskuteční od 12. do 15. srpna 2027.
Ceny udělené v obou kategoriích chtějí organizátoři později předat režisérům filmů. Ruský snímek Mistr a Markétka vznikl v režii Michaila Lokšina. Koprodukční film Rakouska a Německa Napořád režírovala Sandra Wollnerová.
Letošní festival začal 13. srpna. Navštívilo ho podle Mrázka přes 2000 lidí, asi trojnásobně více než loni, kdy se konal nultý ročník. Filmová renesance Slavonice nahradila festival, který se ve městě konal deset let, ale v roce 2025 se přesunul do Litomyšle.