Sledovat zatmění Slunce se lidé vydali například na šumavský vrchol Třístoličník

Autor: ČTK
  20:21aktualizováno  20:21
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| foto: ČTK

V Jihočeském kraji se dnes lidé vydali sledovat částečné zatmění Slunce například na šumavský vrchol Třístoličník. Vyhledávali i další místa, kde obzor nezakrývá zástavba, zvlněná krajina či stromy.

Třístoličník je u česko-rakousko-německého trojmezí. Poblíž žulové skály na hoře s nadmořskou výškou 1333 metrů dnes vyhlíželo po 20:00 Slunce několik desítek lidí. Shromáždili se na více místech v okolí Třístoličníku.

Vrchol zatmění na jihu Čech nastal kolem 20:14. Ale vzhledem k členitosti krajiny, ho někde nebylo možné pozorovat.

Zatmění Slunce nastává, když Měsíc projde mezi Zemí a Sluncem, takže jej částečně nebo zcela zakryje. Je to možné díky pozoruhodné shodě okolností: Měsíc je sice čtyřistakrát menší než Slunce, ale také je zhruba čtyřistakrát blíž Zemi.

"Pokud však nemáte velmi dobrý výhled na severozápad, je prakticky zbytečné zatmění vyhlížet," řekl ČTK astronom Miloš Tichý. Pracuje na hvězdárně Kleť na Českobudějovicku. Zatímco jiné observatoře a planetária na dnešek připravovaly různý program pro veřejnost, Kleť z praktického důvodu nic nenabízela. "Nemáme pro to vhodné podmínky. Naše dalekohledy nesmí být níž než 15 stupňů a zatmění nastalo ve chvíli, kdy bylo slunce těsně nad obzorem. Od nás by lidé neviděli prakticky nic," uvedl. Dodal však, že mimořádná poptávka byla po ochranných brýlích a fóliích. Nabízelo je i českobudějovické planetárium, pod nějž observatoř na Kleť patří. "Už v úterý jsme měli všechny ochranné doplňky vyprodané," řekl.

V České republice je dnešní zatmění Slunce podle astronomů největší od 11. srpna 1999, úplné zatmění zažijí české země až v roce 2135. Další tak výrazné částečné zatmění nastane v roce 2075.

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