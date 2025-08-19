Ideální na piknik, přečká i velkou vodu. U Vltavy otevřeli Sluneční ostrov

Jan Jakovljevič
  13:12aktualizováno  13:12
Dva umělé ostrovy, na kterých mohou obyvatelé Českých Budějovic trávit volný čas a odpočívat. Relax přímo ve městě nabízí nově otevřený Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží u Vltavy. Stavba je první z větších úprav, které v této oblasti v následujících letech plánují.

Přinést si deku a udělat si piknik, posedět s přáteli a relaxovat. To vše umožňuje nově otevřená relaxační zóna u Vltavy.

„Město tímto získává další rekreační zónu, kde chceme zpřístupňovat břehy našich řek a vodních toků,“ řekla Dagmar Škodová Parmová, primátorka Českých Budějovic. Dva umělé ostrovy jsou také vhodné pro koupání v řece.

Kromě ostrovů je také nově rozšířená cyklostezka ze tří metrů na pět, pro chodce město vytvořilo samostatný chodník, aby měli svůj prostor. Celý areál je bezbariérový.

Nová odpočinková zóna v Českých Budějovicích u řeky Vltavy se jmenuje Sluneční ostrov. (19. srpna 2025).
Nová odpočinková zóna v Českých Budějovicích u řeky Vltavy se jmenuje Sluneční ostrov. (19. srpna 2025).
Nová odpočinková zóna v Českých Budějovicích u řeky Vltavy se jmenuje Sluneční ostrov. (19. srpna 2025).
Nová odpočinková zóna v Českých Budějovicích u řeky Vltavy se jmenuje Sluneční ostrov. (19. srpna 2025).
Nová odpočinková zóna v Českých Budějovicích u řeky Vltavy se jmenuje Sluneční ostrov. (19. srpna 2025).
11 fotografií

Naopak v blízkosti ostrovů nebude občerstvení a v tuto chvíli město nepočítá ani s toaletami. Jejich vznik v budoucnu ale náměstek primátorky Petr Maroš nevylučuje. „Bavíme se o nich celkově na území města,“ doplnil.

Primátorka zároveň zmínila, že už nyní přicházejí od lidí podněty, co by se mohlo zlepšit. Jedním z nich je umístění kolostavů, aby cyklisté nemuseli pokládat svá kola do trávy. „Budeme to určitě řešit,“ ujistila.

Posun u Slunečního ostrova: Brzy začnou měnit koryto Vltavy, bude s ostrovy

Stavba ostrovů vyšla na 53 milionů korun bez daně. Součástí částky je i pětileté období, kdy se bude zhotovitelská firma starat o dřeviny a rostliny. „Získali jsme dotaci 45,5 milionu korun, takže z městského rozpočtu na to doplácíme 19 milionů včetně DPH,“ podotkl náměstek.

Velkým tématem spojeným s ostrovy byla jejich protipovodňová odolnost. Náměstek Maroš uvedl, že se počítá s tím, že přes ně někdy voda poteče, neměla by je ale poškodit. „Jsou zhruba metr nad hladinou a počítáme s tím, že třeba desetiletá nebo patnáctiletá voda se může přes ně převalit, ale právě rostliny jsou na nich udělané tak, aby to ostrovy nijak zvlášť neponičilo,“ objasnil.

Očekávaný budějovický hit. Sluneční ostrov může lákat tisíce lidí k Vltavě

To potvrzuje i Pavel Vrba, ředitel českobudějovického závodu zhotovitelské firmy Eurovia. „Pro nás je to po delší době stavba na vodě, která má svá specifika. Musíte všechno dvakrát rozmyslet a každý pohyb musí být naplánovaný,“ přiblížil.

Sluneční ostrov je ale jen první z plánovaných změn v této oblasti kolem řeky Vltavy. Do budoucna by nedaleko měla vzniknout lávka, která propojí oba břehy. „Stavba lávky by měla být zahájená příští rok. Je to celý projekt, který se týká rekultivace a otevření areálu výstaviště a využití a změny levobřežní komunikace,“ upřesnil hejtman Martin Kuba.

Akvapark i relaxační areál u Meteoru

Zprovoznění Severní spojky by podle hejtmana mělo znamenat výrazné zklidnění dopravy právě na levobřežní komunikaci, kterou také čekají změny. Ředitelství silnic a dálnic opraví zdi, které jsou pod ní a kraj má na levém břehu vybudovat cyklostezku.

„Na to by měla, pokud se podaří dohoda s investory, navazovat stavba akvaparku v oblasti křižovatky diamant,“ dodal Kuba. Podle něj obyvatele města v oblasti v následujících čtyřech nebo pěti letech čekají významné změny.

Investice do volnočasových možností pro občany město připravuje i v jiných místech. V plánu je například vznik relaxačního areálu u Meteoru, který by měl být podobný Areálu Vltava. Náměstek Maroš počítá, že nový areál by mohl stát do dvou až tří let.

„Chceme budovat modro-zelenou infrastrukturu i třeba na Senovážném náměstí, kde by měla vzniknout celá zelená plocha,“ popsal Maroš. Město počítá i se zpřístupněním Mlýnské stoky a uvažuje tam i o vodních prvcích, a to kvůli ochlazování.

Sluneční ostrov u Vltavy

Sluneční ostrov u Vltavy

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Ideální na piknik, přečká i velkou vodu. U Vltavy otevřeli Sluneční ostrov

Dva umělé ostrovy, na kterých mohou obyvatelé Českých Budějovic trávit volný čas a odpočívat. Relax přímo ve městě nabízí nově otevřený Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží u Vltavy. Stavba je první z...

19. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Oběť údajného domácího násilí páchaného soudcem neuspěla se stížností

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalé partnerky žďárského soudce Romana Švaňhala, která vystupovala v trestním řízení jako oběť domácího násilí. Švaňhal...

19. srpna 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

Mezinárodní účastníci vnímají Jihočínský knižní veletrh jako kulturní scénu

19. srpna 2025  12:58

Počasí nás při natáčení kupodivu neposlouchalo, říká k novému kriminálnímu seriálu režisérka Alice Nellis

Již tuto sobotu mohou diváci zhlédnout na obrazovkách streamovací platformy prima+ a přesně o týden později také na obrazovkách klasické Primy první epizodu nového kriminálního seriálu Mladá krev....

19. srpna 2025  12:57

Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Obětí je osmasedmdesátiletá seniorka, podezřelého sedmadvacetiletého muže policie zatím neobvinila. Hlídky ho...

19. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  12:51

Dlouhá kolej i jeřáb. V Hradci vylepšují zázemí pro údržbu nové flotily vlaků

České dráhy vybudují v depu v Hradci Králové za 218 milionů korun zázemí pro servis a údržbu nových regionálních vlaků RegioFox a RegioPanter. Stavbaři ve Středisku údržby rekonstruují část stávající...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:49

Jak Portu mění české investování: Příběh platformy oceňováné Zlatou korunou

19. srpna 2025  12:43

Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

Architektonická perla Ostravy, loni opravená Grossmannova vila, již brzy osloví návštěvníky také novým nábytkem, koberci, textiliemi a dalšími zdobnými prvky. „Jedná se o unikátní kusy, které...

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místo vyjely záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Všímavý muž s dronem navedl hasiče k požáru lesa, kouř zpozoroval na procházce

U Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy hořelo v pondělí večer v lese, hasiči objevili pět ohnisek a zlikvidovali je. K požáru je navedl muž s dronem, který si ohně všiml na procházce.

19. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být...

19. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Vouchery do Jeseníků v Olomouckém kraji vyprodali, sousední kraj je ještě nabízí

Lidé si v Olomouckém kraji už rozebrali všechny vouchery na cenově zvýhodněné pobyty v Jeseníkách, jejichž registrace začala v pondělí ráno. Poslední poukázky na slevy v celkové hodnotě deset milionů...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.