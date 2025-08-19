Přinést si deku a udělat si piknik, posedět s přáteli a relaxovat. To vše umožňuje nově otevřená relaxační zóna u Vltavy.
„Město tímto získává další rekreační zónu, kde chceme zpřístupňovat břehy našich řek a vodních toků,“ řekla Dagmar Škodová Parmová, primátorka Českých Budějovic. Dva umělé ostrovy jsou také vhodné pro koupání v řece.
Kromě ostrovů je také nově rozšířená cyklostezka ze tří metrů na pět, pro chodce město vytvořilo samostatný chodník, aby měli svůj prostor. Celý areál je bezbariérový.
Naopak v blízkosti ostrovů nebude občerstvení a v tuto chvíli město nepočítá ani s toaletami. Jejich vznik v budoucnu ale náměstek primátorky Petr Maroš nevylučuje. „Bavíme se o nich celkově na území města,“ doplnil.
Primátorka zároveň zmínila, že už nyní přicházejí od lidí podněty, co by se mohlo zlepšit. Jedním z nich je umístění kolostavů, aby cyklisté nemuseli pokládat svá kola do trávy. „Budeme to určitě řešit,“ ujistila.
Stavba ostrovů vyšla na 53 milionů korun bez daně. Součástí částky je i pětileté období, kdy se bude zhotovitelská firma starat o dřeviny a rostliny. „Získali jsme dotaci 45,5 milionu korun, takže z městského rozpočtu na to doplácíme 19 milionů včetně DPH,“ podotkl náměstek.
Velkým tématem spojeným s ostrovy byla jejich protipovodňová odolnost. Náměstek Maroš uvedl, že se počítá s tím, že přes ně někdy voda poteče, neměla by je ale poškodit. „Jsou zhruba metr nad hladinou a počítáme s tím, že třeba desetiletá nebo patnáctiletá voda se může přes ně převalit, ale právě rostliny jsou na nich udělané tak, aby to ostrovy nijak zvlášť neponičilo,“ objasnil.
To potvrzuje i Pavel Vrba, ředitel českobudějovického závodu zhotovitelské firmy Eurovia. „Pro nás je to po delší době stavba na vodě, která má svá specifika. Musíte všechno dvakrát rozmyslet a každý pohyb musí být naplánovaný,“ přiblížil.
Sluneční ostrov je ale jen první z plánovaných změn v této oblasti kolem řeky Vltavy. Do budoucna by nedaleko měla vzniknout lávka, která propojí oba břehy. „Stavba lávky by měla být zahájená příští rok. Je to celý projekt, který se týká rekultivace a otevření areálu výstaviště a využití a změny levobřežní komunikace,“ upřesnil hejtman Martin Kuba.
Akvapark i relaxační areál u Meteoru
Zprovoznění Severní spojky by podle hejtmana mělo znamenat výrazné zklidnění dopravy právě na levobřežní komunikaci, kterou také čekají změny. Ředitelství silnic a dálnic opraví zdi, které jsou pod ní a kraj má na levém břehu vybudovat cyklostezku.
„Na to by měla, pokud se podaří dohoda s investory, navazovat stavba akvaparku v oblasti křižovatky diamant,“ dodal Kuba. Podle něj obyvatele města v oblasti v následujících čtyřech nebo pěti letech čekají významné změny.
Investice do volnočasových možností pro občany město připravuje i v jiných místech. V plánu je například vznik relaxačního areálu u Meteoru, který by měl být podobný Areálu Vltava. Náměstek Maroš počítá, že nový areál by mohl stát do dvou až tří let.
„Chceme budovat modro-zelenou infrastrukturu i třeba na Senovážném náměstí, kde by měla vzniknout celá zelená plocha,“ popsal Maroš. Město počítá i se zpřístupněním Mlýnské stoky a uvažuje tam i o vodních prvcích, a to kvůli ochlazování.