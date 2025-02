Auto vyletělo ze silnice a skončilo předkem ve strouze, řidič nepřežil

K nehodě došlo na silnici třetí třídy nedaleko obce Mydlovary asi 20 kilometrů od Českých Budějovic. Řidič vyjel ze silnice, jeho vozidlo se nejdříve převrátilo a pak skončilo ve strouze poblíž malého mostku přes komunikaci.

Na místo okamžitě po oznámení vyrazili policisté, hasiči i zdravotníci. „Muže v havarovaném autě ale už bohužel nemohli zachránit. Zemřel před jejich příjezdem,“ konstatovala mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Muže z havarovaného nissanu vyprostili hasiči. „Bližší okolnosti dopravní nehody zjišťujeme,“ doplnil stručně jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Řidiči na silnicích Jihočeského kraje bourají víc a víc. Loni už policisté zaznamenali 4801 nehod, meziročně o 161 více. Ve srovnání s rokem 2010 přibyly skoro dva tisíce nehod, což zní hrozivě.

Jenže na opačné straně jsou následky těchto nehod a ty jsou o poznání pozitivnější. Zásadně ubylo smrtelných havárií i těžce zraněných.

„Vozidla a silnice jsou bezpečnější. Pomůže nám i zprovoznění nových úseků dálnic D3 a D4,“ zmínil Luděk Procházka, šéf jihočeské policie, při hodnocení kriminality či nehodovosti v roce 2024.

Loni na jihočeských silnicích zemřelo 33 osob, což je za více než posledních 60 let nejmenší číslo, a to i v celorepublikovém měřítku. Například na Českokrumlovsku se loni nestala ani jedna nehoda, při které by zemřel člověk, což je podle statistik dlouhodobý unikát.