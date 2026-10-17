Sněm Soudcovské unie řešil úskalí při výběru soudců i využití AI v justici

Sněm Soudcovské unie, který dnes skončil v Lipně nad Vltavou, se zabýval úskalími v systému výběru soudců i možným využitím umělé inteligence v justici. Shromáždění delegátů také dalo silný mandát nově zvolenému vedení, aby hájilo soudnictví a princip jeho nezávislosti při mediální komunikaci, zejména v návaznosti na nedávná prohlášení představitelů politické moci. ČTK to řekl Tomáš Rychlý, soudce Nejvyššího správního soudu a nový prezident této profesní organizace soudců. Sněm volil i republikovou radu. Dlouholetý šéf unie Libor Vávra z pražského městského soudu mandát neobhajoval.
Nedávná kritická prohlášení některých politiků vůči soudům byla podle Rychlého nefér a zpochybňovala principy jejich nezávislého fungování. Unie by podle sněmu ale také měla být organizací, která do veřejného prostoru přináší pozitivní témata o fungování nezávislé justice.
V poslední době se unie několikrát vymezila proti počínání vládních činitelů. Minulý měsíc vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby doložil svá tvrzení o soudcích rozhodujících bez důkazů a o "mafii, která vás zavře na objednávku", nebo aby se podobných výroků zdržel. V červenci se unie zase ohradila proti vyjádřením, která představitelé státu pronášeli o Ústavním soudu v souvislosti s kompetenční žalobou prezidenta na vládu. Sdružení také varovalo před unáhlenou změnou v soustavě soudů poté, co ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) avizoval svůj záměr na slučování části okresních soudů.
Jedna z pracovních skupin sněmu se zaměřila na úskalí, jimž čelí právníci, pokud se chtějí stát soudci. "Cesta do té funkce je pro ně tak náročná, že podle mého osobního názoru se děje to, že mladí lidé odcházejí do jiných právnických profesí," uvedl Rychlý. Prvním krokem podle něj bude přesně identifikovat nejbolavější místa systému. Uvedl, že k tomu bude sloužit i konference, již pořádá unie a Justiční akademie počátkem prosince.
Účastníci sněmu se zabývali rovněž otázkou změny procesních předpisů, aby lépe umožňovaly práci s umělou inteligencí. "Samozřejmě otázkou je také vůbec fungování informačních technologií a kvalita vybavení soudů," uvedl Rychlý. Dodal, že i ministr spravedlnosti při pátečním vystoupení na sněmu připustil, že situace není optimální.
Dobrovolné stavovské sdružení soudců prosazuje a chrání nezávislost soudců i jejich další zájmy, také se mimo jiné podílí na profesionální přípravě soudců a justičních čekatelů.