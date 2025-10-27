Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Autor: khr, jaj, meg
  16:12aktualizováno  16:59
Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je zimní údržba i v Libereckém kraji, kde v pondělí také nasněžilo. Pluhy a sypače vyrazily na silnici od Harrachova k polské hranici. Bílá pokrývka leží i jinde v Krkonoších.

Zasněžená je podle kamerových záběrů třeba Pec pod Sněžkou v nadmořské výšce 769 metrů nad mořem. Několik centimetrů sněhu leží i na výše položených Pomezních Boudách. Na hřebenové Luční boudě ve výšce 1415 metrů na mořem je do pěti centimetrů nového sněhu.

Na Šumavě se sníh sypal hlavně kolem poledne, kdy přibýval centimetr každou hodinu. Rodiny s dětmi na nic nečekaly. Sjezdovka na šumavské Kvildě – v nejvýše položené obci v Česku – se kolem poledne zaplnila prvními nadšenci na bobech.

„Sníh je mokrý, ale je vidět, že se lidé těší na zimu. Bobovat se dá dobře,“ konstatoval za provozovatele skiareálu na Kvildě Richard Jirouš a dodal, že oni vleky zatím určitě pouštět nebudou. „Ne, tolik sněhu zatím není. A za pár dní roztaje. My počkáme,“ ujistil.

Sníh potěšil i mladý pár, který přijel z Písku. „Jsme tu na den, ráno jsme viděli, že sněží, tak jsme hned vyrazili. Chtěli jsme se projít, ale to asi fakt nedáme,“ vyprávěli, když u parkoviště před Kvildou v nepříjemném větru a sněžení stavěli sněhuláka.

V okolí Kvildy leželo v pondělí odpoledne přes deset centimetrů sněhu. Na sociálních sítích se začaly objevovat i fotografie prvních běžkařů.

„Den před tím jsme na Churáňově ještě v podstatě nic nezaznamenali, do rána pak napadly tři centimetry,“ konstatoval Petr Frühbauer z Českého hydrometeorologického ústavu.

A na Šumavě by mohlo sněžit i nadále, meteorologové slibují až dvacet centimetrů. „Nejvíce srážek očekáváme právě na šumavských horách,“ doplnil Frühbauer a dodal, že zbytek jižních Čech si ještě na první sníh počká.

Na Kvildě někdy sněží už koncem září

V dalších dnech se sněhové srážky objeví jen ojediněle nad 900 metrů nad mořem. A i tam později sněžit přestane úplně. Na Šumavě ale není sněžení na konci října žádnou výjimkou. V lokalitách jako Kvilda nebo Churáňov se první sněhové vločky objevují běžně už v říjnu, někdy dokonce i koncem září.

První vydatnější sněžení naštěstí nezkomplikovalo situaci na cestách na Prachaticku a Vimpersku. Silničáři měli více práce jen v nejvyšších horských polohách v okolí Kvildy a Borových Lad.

„Nemáme žádné zprávy od policie, že by někde něco nejezdilo. Celý den bylo všechno sjízdné,“ sdělil vimperský cestmistr David Staněk.

Silničáři vypravili do oblasti tři sypače. „Když se teď koukám na kamery, tak silnice jsou v podstatě černé, někde může být nějaký rozbředlejší sníh. My jsme ho radlicemi shrnuli,“ dodal Staněk v pondělí odpoledne. Podle něj zatím situace nebyla tak dramatická, jak naznačovaly předpovědi.

